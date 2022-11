Pour le Qatar, la Coupe du monde est un test à gros enjeux et une démonstration de poids

Commentez cette histoire Commentaire

DOHA, Qatar – Dans un pays dont la richesse et l’ambition ont souvent suscité des interrogations sur son identité – est-ce un médiateur ou un instigateur, un État qui comble les clivages ou un combattant qui se tient à l’écart – le musée national du Qatar propose une auto-évaluation succincte et chatoyante. “Le Qatar est passé d’un État que certaines personnes pouvaient à peine identifier sur une carte à un acteur majeur de la politique, de l’économie, des médias, de la culture et des sports dans le monde entier”, a déclaré l’émir du pays, Tamim bin Hamad al-Thani. en des mots projetés sur fond noir et difficilement contestables.

Malgré tous les progrès du Qatar, il sera mis à l’épreuve le mois prochain alors qu’il accueille la Coupe du monde – un événement qui a suscité un degré d’examen et de critique que le pays a rarement connu et qui menace une image mondiale soigneusement cultivée au fil des ans grâce à la créativité. la diplomatie, le travail humanitaire et les efforts commerciaux comme le parrainage de sports.

Les familles des travailleurs migrants décédés au Qatar attendent des réponses

Ces dernières semaines ont attiré une attention renouvelée sur le sort des travailleurs migrants qui ont souffert ou sont morts en construisant l’infrastructure de l’événement, et sur la façon dont les fans LGBTQ seront reçus dans un pays qui criminalise l’homosexualité. Au cours des deux derniers jours, le débat s’est transformé en indignation face à une décision d’interdire la bière dans les stades.

Les responsables qatariens se sont hérissés de la plupart des critiques, arguant que le pays est injustement pointé du doigt d’une manière qui suggère un courant sous-jacent de racisme – et qui ignore la nature révolutionnaire du tournoi.

« Accueillir pour la première fois le premier événement de football dans un pays à majorité arabe et musulmane est un moment véritablement historique et une opportunité de briser les stéréotypes sur notre région », a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, dans un SMS. “Le football a le pouvoir de créer des liens d’amitié et de surmonter les barrières de l’incompréhension entre les nations et les peuples.”

Et pour le Qatar, un tournoi réussi pourrait servir à valider ses innombrables efforts au fil des ans pour élever sa stature mondiale et amplifier son influence.

Abdullah al-Arian, professeur d’histoire à l’Université de Georgetown au Qatar et éditeur d’un nouveau livre, “Football in the Middle East: State, Society, and the Beautiful Game”, a déclaré que la Coupe du monde était “une composante d’un projet beaucoup plus large”. stratégique visant à positionner le Qatar comme un acteur régional important.

« Il se taille une place en dehors de l’ombre de voisins comme l’Arabie saoudite et l’Iran. Et il l’a fait en partie en investissant dans des projets de développement à grande échelle, ainsi que dans les médias, la culture populaire, l’éducation, la médecine. La Coupe du monde s’inscrit parfaitement dans cela », a-t-il déclaré.

Peu de temps avant le tournoi, le Qatar a dû faire face à un test beaucoup plus rigoureux. L’histoire est racontée au musée de Doha – un incubateur du récit national en évolution – dans une exposition sur le “blocus du Ramadan”: un siège du Qatar imposé par des voisins dont l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis en 2017 qui a duré près de quatre ans .

Le blocus a divisé le Moyen-Orient, séparé les familles des États du golfe Persique qui avaient des liens transfrontaliers et accablé le Qatar – un pays avec l’un des revenus par habitant les plus élevés au monde – avec une épreuve inhabituelle, alors qu’il s’est soudainement efforcé de fournir aux citoyens et les résidents avec de la nourriture et d’autres fournitures.

L’Arabie saoudite et ses alliés ont accusé le Qatar de terrorisme, ce qu’il a nié. Leur colère découlait du soutien du Qatar aux groupes islamistes de la région, de son parrainage de la chaîne d’information Al Jazeera et de son refus général de s’aligner sur ses voisins. La querelle a pris fin l’année dernière, le Qatar refusant de se conformer à une liste de demandes formulées par le bloc dirigé par l’Arabie saoudite, notamment la fermeture d’Al Jazeera. Mais les tensions persistent.

Les principaux alliés américains apaisent une querelle de plusieurs années alors que l’Arabie saoudite lève le blocus du Qatar

Il y avait un accord dans la région sur les «menaces communes», a déclaré Mohammed. “Pourtant, parfois, nous ne sommes pas d’accord sur les techniques”, pour les contrer, a-t-il concédé.

Pour l’instant, le Qatar semble avoir d’autres priorités. Avant d’être submergé par les exigences de la Coupe du monde, le Qatar a repris son rôle de médiateur régional, aidant les États-Unis en tant qu’interlocuteur tiers avec l’Iran et les talibans, notamment en aidant à évacuer les citoyens et alliés américains lors du retrait chaotique du pays. d’Afghanistan.

Le Qatar abrite une base majeure pour le commandement central de l’armée américaine et a largement évité la confrontation avec l’administration Biden, alors même que ses voisins, hérissés par ce qu’ils considèrent comme un désengagement américain de la région, ont poursuivi des liens plus étroits avec la Chine et la Russie.

Les États-Unis ont « d’autres priorités. Nous ne pouvons pas blâmer cela sur le désengagement », a déclaré Mohammed. Les gouvernements de la région, a-t-il ajouté, “doivent commencer à assumer davantage de responsabilités”.

Le “rôle international du Qatar a mûri au cours de la dernière décennie”, a déclaré Elham Fakhro, chercheur au Centre d’études du Golfe de l’Université d’Exeter. Le blocus a été un “choc”, mais le Qatar a quand même réussi à remporter “plusieurs victoires diplomatiques”, a-t-elle déclaré, notamment en négociant des conflits au nom des États-Unis.

“Le scénario idéal pour que le Qatar aille de l’avant sera celui où il pourra trouver un équilibre entre ses ambitions de politique étrangère internationale, tout en évitant une nouvelle rupture des relations régionales avec ses voisins”, a-t-elle déclaré.

Alors que le tournoi commence, le Qatar accueille maintenant ces voisins, avec des milliers de fans venant du monde arabe, y compris l’Arabie saoudite, qui participe au tournoi et est censée envoyer l’un des plus grands contingents de détenteurs de billets – un revirement étonnant après les animosités déchaînées pendant le blocus.