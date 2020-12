Thomas Tuchel ne peut pas dire qu’il ne l’a pas vu venir. Le désormais ancien manager du Paris Saint-Germain – des sources ont déclaré à ESPN que l’Allemand avait été démis de ses fonctions – avait senti pendant un certain temps qu’il nageait à contre-courant.

Il savait que les défaites de Ligue 1 à domicile contre Marseille et Lyon pour la première fois depuis plus d’une décennie compteraient contre lui. Il savait que la troisième place du tableau à Noël n’était pas un bon look. Il savait que, bien que lui et son équipe fassent preuve d’un grand caractère pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce n’était pas suffisant en raison de leur pauvreté tout au long de la campagne.

– Sources: PSG ax Tuchel; Pochettino prend le relais

Il pourra se souvenir de l’entretien de RMC Sport avec le président du PSG Nasser Al-Khelaifi juste après la victoire à Manchester United. Lorsqu’on lui a demandé si c’était la victoire de Tuchel, Al-Khelaifi a répondu que les joueurs avaient été incroyables et avaient fait preuve d’un esprit fantastique. Il n’y avait rien pour le directeur, pas un seul mot d’éloges ou de félicitations.

Pourtant, ça n’a pas toujours été comme ça. Al-Khelaifi avait souvent salué Tuchel comme le meilleur entraîneur du monde, comme en septembre 2018 après avoir remporté ses cinq premiers matches de Ligue 1, ou deux mois plus tard lorsque son équipe a battu Liverpool en Ligue des champions au Parc des Princes.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Les choses, bien sûr, ont changé. Aux yeux du président, Tuchel n’est plus la bonne personne pour le poste. Il n’a jamais vraiment été pour le directeur sportif Leonardo.

Tuchel a été nommé par le prédécesseur de Leonardo, Antero Henrique, et le Brésilien n’a jamais accepté l’entraîneur dont il a hérité. Les deux se sont disputés à plusieurs reprises, à la fois en privé et en public, le plus récemment en été lorsqu’ils étaient en désaccord massif sur les transferts. Tuchel voulait un défenseur central, en particulier l’international allemand Antonio Rudiger de Chelsea. Leonardo voulait un milieu de terrain défensif, il en a donc signé un à Danilo Pereira. Pour faire valoir un point, Tuchel l’a joué à l’arrière central, ce qui était à la fois enfantin et inutile. Une fois que Leonardo a déclaré aux médias en octobre que les commentaires et l’attitude de Tuchel étaient préjudiciables pour le club, il était évident que ses jours étaient comptés.

En fin de compte, Tuchel part avec le meilleur pourcentage de victoires de tous les entraîneurs de l’histoire de la Ligue 1 (75,6%) et la moyenne de points par match la plus élevée (2,37, à égalité avec Unai Emery). Il a emmené le club à sa toute première finale de Ligue des champions, juste en août dernier, alors qu’un autre soir, son équipe aurait tenté sa chance et battu le Bayern Munich. Mais il est toujours sur le point d’être limogé, selon des sources à ESPN, six mois avant la fin de son contrat, ce qui ne coûtera pas trop cher au club.

2 Liés

Le plus gros problème de Tuchel est qu’il n’a jamais vraiment réussi à donner à son équipe du PSG une véritable identité. Le style de jeu cette saison était médiocre; Le PSG n’a jamais été convaincant et il n’y avait pas de motifs ou de thèmes dans leur style de jeu. Pour être honnête envers lui, il n’a jamais eu l’occasion de se préparer correctement pour cette campagne. Il n’y a pas eu de pré-saison à cause de la course de la Ligue des champions, et en raison de plusieurs blessures et de cas positifs de COVID, il n’a jamais été en mesure d’aligner son équipe la plus forte.

Il y a aussi le contexte supplémentaire qu’il ne s’est jamais senti à l’aise dans la capitale française. Comme Tuchel l’a lui-même admis à la télévision française mercredi après la victoire 4-0 de son équipe contre Strasbourg, « Paris est définitivement un club particulier ». Et il en avait assez. Dans une interview accordée à la chaîne allemande Sport 1 juste avant le match de Strasbourg, il a exprimé sa frustration.

« Ici à Paris, les attentes sont extrêmes, à l’intérieur et à l’extérieur du club », a déclaré Tuchel. « Nous avons le sentiment que la reconnaissance, en particulier en championnat, n’est pas la même que pour le Bayern, par exemple. Il manque un peu. Ils disent toujours: [Angel ]Di Maria, [Kylian] Mbappe et Neymar; c’est normal qu’ils gagnent à Bordeaux, ce n’est pas un exploit.

« Parfois, il est très facile de gérer ce vestiaire. D’autres fois, c’est un gros défi car un club comme le PSG a beaucoup d’influences, au-delà des intérêts de l’équipe. J’adore le football, et dans un club comme [PSG], il ne s’agit pas toujours de football. Certains jours, je pense que cela pourrait être si simple. Ce n’était qu’une substitution: pourquoi en parle-t-on pendant deux semaines? Ensuite, je me dis: « Mais je veux seulement être entraîneur. » «

Thomas Tuchel n’a jamais vraiment intégré le monde haute pression du PSG. Aurelien Meunier – PSG / PSG via Getty Images

De toute évidence, il y avait une fatigue chez Tuchel, compte tenu à la fois du contexte parisien et de l’énergie particulière du PSG. Et il a raison: ce n’est pas un club comme beaucoup d’autres. Il y a des attentes élevées, une politique incessante et des fans, des propriétaires et des médias exigeants. Il y a des programmes sans fin à parcourir, et tout doit être fait sous un microscope. Tuchel n’était sans doute pas fait pour ce genre de travail et n’a jamais semblé vraiment trouver un moyen de gérer tout cela.

Même le vestiaire et les joueurs clés n’étaient pas du tout déçus, il a été renvoyé. Il fut un temps où il avait le soutien total de son équipe, mais il s’est brouillé avec Mbappe l’année dernière et certaines de ses décisions tactiques très discutables lui ont fait perdre beaucoup de crédit.

Il y a deux semaines, Leonardo et Al-Khelaifi ont contacté Mauricio Pochettino, et ce fut la fin pour Tuchel.

Avec Pochettino, le PSG obtient un animal très différent. Pour commencer – et cela pourrait bien être son plus grand atout – l’Argentin connaît bien le club. Il a joué pour le PSG, il était le capitaine du club et il a construit une relation forte avec la ville, le club et les fans. Il y est très aimé, même s’il n’y est resté que deux saisons (2001 à 2003). Son ambition a toujours été de revenir en tant que manager.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers moments forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

De plus, il n’aura pas de travail de (re) construction à faire comme il l’a fait à Tottenham Hotspur. Il aura probablement moins d’argent disponible à Paris que ses prédécesseurs en raison du climat économique, mais il aura à sa disposition une grande équipe, deux superstars de classe mondiale, de grands jeunes et des joueurs expérimentés comme Di Maria.

Il a également les joueurs pour s’adapter à sa formation 4-2-3-1. La pause de 14 mois qu’il a eue depuis qu’il a été évincé des Spurs l’a revitalisé. Il était fatigué après cinq ans de travail avec Sisyphean dans le nord de Londres, culminant avec la défaite finale de la Ligue des champions contre Liverpool.

En bref, Pochettino coche toutes les cases pour ce dont le PSG a besoin en ce moment. C’est un manager assidu avec une identité claire en termes d’intensité et de style, mettant l’accent sur la contre-impression et la verticalité avec ses équipes. Il parle les trois langues nécessaires pour communiquer avec sa loge (français, anglais et espagnol), et il a aussi un côté politique à lui, capable de gérer un tel contrôle. Il est plus qu’un simple entraîneur et possède un état d’esprit très différent de celui de Tuchel.

Maintenant, cependant, seuls les résultats comptent. Gagner la ligue et bien réussir en Ligue des champions sont les deux objectifs principaux. Pochettino, en tant qu’ancien joueur et entraîneur de l’Espanyol, aura très hâte d’affronter Barcelone en Europe en février. Et alors que le club négocie avec Neymar et Mbappe pour prolonger leurs contrats, ils espèrent que ce sera un avantage d’avoir amené Pochettino si tôt et de ne pas avoir d’incertitude sur la vie après Tuchel.

La dernière fois que le PSG a remplacé son manager à Noël, c’était en décembre 2011, lorsque Antoine Kombouare a été remplacé par Carlo Ancelotti. Les Parisiens étaient en tête du championnat mais ont fini par perdre le titre face à Montpellier. Pochettino arrivera avec l’équipe troisième, juste à un point derrière Lille et Lyon. Les choses vont-elles s’arranger tout de suite cette fois?