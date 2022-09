Ceci est une chronique de Morgan Campbell, qui écrit des opinions pour CBC Sports. Pour plus d’informations sur Section Opinion de CBC veuillez consulter le FAQ .

Un avertissement à mes futurs anciens amis blancs : ne dites jamais le mot N si vous n’aimez pas les conséquences.

Cela semble être une vérité évidente, mais nous voyons périodiquement des personnalités publiques l’apprendre de première main. Ce sont des leçons amères, embarrassantes et compromettantes sur la façon de parler aux gens, à leur sujet et autour de eux. Cale Gundy, entraîneur de football adjoint à l’Université de l’Oklahoma, pensait pouvoir faire honte à l’un de ses joueurs noirs en lisant à haute voix les SMS de l’adolescent – ​​des mots N non expurgés et tout – lors d’une réunion d’équipe cet été. La cascade est devenue publique, et maintenant Gundy est un ancien entraîneur adjoint chez OU .

Cette semaine, voici Robert Sarver, propriétaire des Phoenix Suns de la NBA, un lanceur de bombes N récidiviste et, depuis mardi dernier, récipiendaire d’une discipline assez sérieuse de la part de la ligue – une amende de 10 millions de dollars américains et une suspension d’un an . Les sanctions sont intervenues un an après qu’un article d’ESPN a accusé Sarver d’avoir fait une litanie de cascades racistes et sexistes, ce qui a déclenché une enquête indépendante sur les allégations selon lesquelles Sarver aurait créé un environnement hostile avec les Suns.

Plus de 300 entretiens plus tard, les enquêteurs ont corroboré les allégations initiales et la NBA a imposé sa sanction.

« Indépendamment de la position, du pouvoir ou de l’intention, nous devons tous reconnaître l’impact corrosif et blessant d’un langage et d’un comportement insensibles à la race et dégradants », a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver, dans un communiqué publié mardi. “Au nom de toute la NBA, je m’excuse auprès de tous ceux qui sont touchés par l’inconduite décrite dans le rapport des enquêteurs. Nous devons faire mieux.”

L’amende de 10 millions de dollars est un changement entre le coussin du canapé pour un propriétaire d’équipe milliardaire de la NBA, mais la sanction financière la plus sévère autorisée par la ligue. La suspension de 12 mois aurait pu être plus longue, mais Silver a déclaré à Tim Bontemps d’ESPN que Sarver avait montré “des remords complets” pour son mauvais comportement au travail.

Ces sanctions sont-elles suffisamment sévères pour faire comprendre la leçon à Sarver ?

Comme les options de punition de la NBA et la compréhension de Sarver de l’étiquette régissant l’utilisation d’un langage incendiaire, ce n’est pas clair.

La ligue, par exemple, a subi des critiques pour ne pas avoir puni Sarver plus durement. Lorsque l’ancien propriétaire des Los Angeles Clippers, Donald Sterling, a été enregistré en utilisant un langage raciste pour décrire Magic Johnson, la ligue l’a banni à vie et l’a forcé à vendre sa franchise. Sarver, en revanche, a été pénalisé d’une somme égale à une seule année de contrat de Danny Green.

“Condamner un milliardaire à une amende de 10 milliards de dollars équivaut à une contravention pour excès de vitesse”, a déclaré le président de la NAACP, Derrick Johnson, dans un communiqué critiquant l’amende et la suspension.

Mais considérez qu’avant que Sterling n’insulte Magic Johnson, Forbes évaluait les Clippers à 430 millions de dollars.

Après le scandale, la femme de Sterling, Shelly, a vendu la franchise à Steve Ballmer pour 2 milliards de dollars.

Un ordre pour Sarver de vendre les Suns aurait également été une invitation pour lui à percevoir une prime pour avoir rendu à un autre milliardaire la faveur de les autoriser à entrer dans un club exclusif. Et toute tentative de prouver que le racisme ne paie pas se perdrait dans le gonflement du jour au lendemain de la valeur de la franchise.

Pourtant, Sarver dit qu’il a appris de ses transgressions et de la punition qu’elles ont déclenchée.

“Bien que je ne sois pas d’accord avec certains détails du rapport de la NBA, je voudrais m’excuser pour mes paroles et mes actions qui ont offensé nos employés”, a déclaré Sarver dans un communiqué publié mardi. “J’assume l’entière responsabilité de ce que j’ai fait. Je suis désolé d’avoir causé cette douleur, et ces erreurs de jugement ne sont pas conformes à ma philosophie personnelle ou à mes valeurs.”

Espérons-le, car les Suns sont un succès sur le terrain. Sous la direction de l’entraîneur-chef Monty Williams, ils ont remporté deux titres de division consécutifs. La saison dernière, ils ont été des perdants surprises face aux Dallas Mavericks en demi-finale de la Conférence Ouest, mais ont atteint la finale de la NBA la saison précédente. En 2021, le directeur général a été nommé meilleur dirigeant de la NBA, et l’année dernière, Williams a été nommé son meilleur entraîneur.

Le propriétaire des Phoenix Suns, Robert Sarver, se tient avec le trophée du championnat de la Conférence de l’Ouest après que les Suns aient battu les LA Clippers en 2021. (Harry Comment/Getty Images)

Mais en dehors du terrain, le club, sous Sarver, ressemble à un lieu de travail morne, épouvantable, frustrant et exaspérant.

Les points faibles détaillés dans le rapport des enquêteurs comprennent :

Sarver a inutilement baissé ses sous-vêtements devant un employé de sexe masculin.

J’ai baissé le short d’un employé masculin devant le personnel de l’équipe.

Envoyé de la pornographie par e-mail à un groupe d’employés masculins.

A suggéré qu’une employée enceinte ne serait pas en mesure de faire son travail efficacement après avoir accouché.

Se vantait auprès d’une employée de la taille de ses organes génitaux.

Et nous n’avons même pas encore abordé l’utilisation du mot N par Sarver.

Les enquêteurs ont confirmé qu’il l’avait utilisé.

Souvent.

Même après que les employés de Suns l’aient averti que ce n’était pas approprié.

Apprendre à vivre avec les conséquences

Il l’a utilisé lors du recrutement d’un agent libre, bien qu’il ne soit pas clair quel type de joueur, dans une ligue composée à 75% de Noirs, choisirait de jouer pour une équipe dirigée par une bombe N laissant tomber un Blanc.

Il l’a utilisé en citant des Noirs qu’il avait entendus l’utiliser.

Et il l’a utilisé pour se demander pourquoi il ne pouvait pas l’utiliser, et a envoyé un e-mail à la ligue pour se plaindre qu’un joueur adverse l’utilisait.

“[Sarver] prétendait citer le joueur des Warriors disant que le mot N épelé avec un « a » à la fin », indique le rapport.

Premièrement, si Sarver craint de ne pas pouvoir utiliser un mot qu’il entend les joueurs noirs lancer avec désinvolture, alors il se plaint du privilège de ces joueurs, ce qui est absurde. Aucune personne réfléchie ne pense que le privilège du mot N des Noirs l’emporte sur le privilège qui accompagne le fait d’être un homme blanc milliardaire. Si vous pensez vraiment que ce prétendu double standard vaut la peine de se plaindre, vous pourriez être ivre… de privilège.

Deuxièmement, Sarver, ou toute autre personne blanche, est libre d’utiliser le mot N en privé ou entre amis qui le tolèrent. Le premier amendement a toujours du poids. Pour l’instant .

Mais s’il veut l’utiliser au travail, il doit aussi apprendre à vivre avec les conséquences.

Comme une atteinte à sa réputation. Et le moral au travail. Et des plaintes qui déclenchent des enquêtes, qui débouchent sur des amendes et des suspensions.

Avec autant d’attention sur son mauvais comportement et sa punition, il est facile d’oublier ce que Sarver a encore.

Sa franchise, pour commencer. Il vaut 1,8 milliard de dollars, selon Forbes .

Et le bénéfice du doute de Silver, qui a déclaré en public qu’il croyait que Sarver regrettait sincèrement ses bouffonneries.

Et maintenant, il a un an pour réfléchir à la façon d’être un meilleur patron à son retour.

Quant aux 10 millions de dollars, j’appellerais cela une erreur d’arrondi, mais cela ressemble plus à des frais de scolarité. Le coût d’une leçon très publique sur la façon de ne pas traiter les gens.