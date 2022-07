Pour le président ukrainien, Poutine est devenu “un terroriste”

NATIONS UNIES (AP) — Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé mardi le président russe Vladimir Poutine d’être devenu « un terroriste » à la tête d’un « État terroriste » et a demandé l’expulsion de la Russie des Nations Unies.

Dans une allocution virtuelle au Conseil de sécurité de l’ONU, Zelenskyy a exhorté l’ONU à créer un tribunal international pour enquêter sur « les actions des occupants russes sur le sol ukrainien » et à tenir le pays responsable.

“Nous devons agir de toute urgence pour tout faire pour que la Russie arrête la tuerie”, a déclaré Zelenskyy, avertissant que sinon “l’activité terroriste” de la Russie s’étendrait à d’autres pays européens et à l’Asie, ciblant les États baltes, la Pologne, la Moldavie et le Kazakhstan.

« Poutine est devenu un terroriste », a-t-il déclaré. « Des actes terroristes quotidiens, sans week-end. Chaque jour, ils travaillent comme des terroristes.

En exhortant à l’éviction de la Russie des 193 membres des Nations Unies, Zelenskyy a cité l’article 6 de la Charte des Nations Unies qui stipule qu’un membre “qui a constamment violé les principes contenus dans la présente Charte peut être expulsé de l’organisation par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité ».

L’expulsion de la Russie, cependant, est pratiquement impossible. En effet, en tant que membre permanent du conseil, la Russie pourrait utiliser son veto pour bloquer toute tentative de l’évincer.

L’Ukraine a convoqué la réunion du conseil après la récente recrudescence des attaques russes, notamment la frappe aérienne enflammée de lundi sur un centre commercial bondé dans la ville centrale de Kremenchuk qui, selon Zelenskyy, a tué au moins 18 personnes et en a blessé 30 autres. “Des dizaines sont portées disparues” et des fragments de corps ont été retrouvés, notamment des mains et des pieds, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il pourrait malheureusement y avoir plus de victimes.

Le dirigeant ukrainien a commencé son discours en énumérant les attaques de la Russie ces derniers jours et en donnant les prénoms et l’âge de nombreuses victimes. Il a terminé son discours en demandant aux 15 membres du Conseil de sécurité et aux autres personnes présentes dans la salle de se lever en hommage silencieux pour commémorer les « dizaines de milliers » d’enfants et d’adultes ukrainiens tués pendant la guerre.

Tous les membres se sont levés, y compris l’ambassadeur adjoint de la Russie à l’ONU, Dmitry Polyansky.

Lorsqu’il a pris la parole plus tard, Polyansky a protesté contre le fait de donner à Zelenskyy une deuxième occasion de s’adresser au Conseil de sécurité, une décision de l’Albanais qui assure la présidence du Conseil ce mois-ci.

L’envoyé russe a déclaré que le discours vidéo du président ukrainien violait les traditions et les pratiques existantes du conseil qui stipulent que les dirigeants qui souhaitent parler au conseil doivent être présents dans la chambre.

“Le Conseil de sécurité de l’ONU ne devrait pas être transformé en plate-forme pour une campagne de relations publiques à distance du président Zelenskyy afin d’obtenir plus d’armes des participants au sommet de l’OTAN” à partir de mercredi à Madrid, a déclaré Polyansky.

Il a affirmé qu’il n’y avait pas eu de frappe russe sur le centre commercial de Krementchouk, affirmant que des armes de précision russes avaient frappé des hangars de l’usine de machines routières de Krementchouk avec des armes et des munitions en provenance des États-Unis et d’Europe destinées aux troupes ukrainiennes dans l’est du Donbass.

Le centre commercial était à une certaine distance mais la détonation des munitions “a créé un incendie qui s’est ensuite propagé au centre commercial”, a déclaré Polyansky.

L’envoyé russe a déclaré aux pays occidentaux qu’en fournissant des armes à l’Ukraine, ils prolongeaient le moment où les dirigeants ukrainiens “s’assiéront à la table des négociations avec une position réaliste plutôt qu’avec des slogans”.

“Nous avons lancé une opération militaire spéciale afin d’arrêter le bombardement du Donbass par l’Ukraine et pour que le territoire de ce pays, qui a été transformé en anti-Russie à la demande d’un certain nombre de pays occidentaux, ainsi que ses dirigeants nationalistes , cesse de représenter une menace pour la Russie ou les habitants du sud et du sud-est de l’Ukraine », a-t-il déclaré. “Et jusqu’à ce que ces objectifs soient atteints, notre opération se poursuivra.”

L’ambassadeur adjoint américain Richard Mills, comme de nombreux autres ambassadeurs occidentaux, a accusé la Russie d’avoir détruit le centre commercial, affirmant que l’attaque “s’inscrit dans un schéma cruel, celui où l’armée russe tue des civils et détruit des infrastructures civiles en Ukraine”.

Il a souligné qu’il existe de nombreuses preuves accessibles au public “que la Russie, et la Russie seule” est responsable de cette attaque et d’autres.

Edith M. Lederer, Associated Press