Pour le meilleur ou pour le pire : le ferry tombe en panne, mais le couple parvient toujours à renouveler ses vœux de mariage

Cela ne s’est pas passé exactement comme prévu, mais quand on est marié depuis 45 ans, on ne s’inquiète pas des petites choses.

Ainsi, lorsque Cheri et Randy Longsdorf sont montés à bord du traversier de la MC Confederation samedi avec l’intention de renouveler leurs vœux de mariage lors du voyage de 75 minutes de Wood Islands, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Caribou, en Nouvelle-Écosse, ils n’ont pas été dérangés lorsque le traversier a connu des problèmes mécaniques et ils a dû débarquer au quai avec le reste des passagers.

Mais pas sans le dire.

Ils avaient les Frères Justes sur la playlist, les fleurs et la boutonnière prêtes et un capitaine qui avait soudain un temps libre inattendu.

Ils ont attrapé leur témoin et matrone d’honneur et se sont dirigés vers le salon du navire, où ils se sont déclarés amoureux avant de s’asseoir pour quatre petits-déjeuners insulaires préparés par le personnel de cuisine du navire.

« C’était merveilleux. L’équipage et le capitaine, tout a rendu ce moment extrêmement spécial et tout simplement parfait », a déclaré Cheri.

« Tout ce que nous allions faire si le passage à niveau avait échoué, nous l’avons fait de toute façon et c’était merveilleux. Donc le passage à niveau n’a pas gêné ce que nous faisions. »

Les Longsdorf, qui vivent au Minnesota, ont décidé de se rendre dans les Maritimes après les problèmes de santé de Randy l’hiver dernier. (Jessica Caseley)

Les Longsdorf, qui vivent dans le Minnesota, se sont rencontrés au début de la vingtaine alors qu’ils travaillaient dans la même entreprise.

« Elle avait ces yeux pétillants et elle souriait toujours et… j’ai tout de suite été séduit par elle », a déclaré Randy.

Je sais que beaucoup de gens ne croient pas au coup de foudre, mais moi, j’y crois parce que cela m’est arrivé. — Randy Longsdorf

« Je sais que beaucoup de gens ne croient pas au coup de foudre, mais j’y crois parce que cela m’est arrivé. »

Le couple a décidé de partir en voyage dans les Maritimes après que Randy ait survécu à une maladie potentiellement mortelle l’hiver dernier qui l’a retenu à l’hôpital pendant plusieurs semaines.

Ils prévoyaient prendre le traversier de l’Île-du-Prince-Édouard à la Nouvelle-Écosse en direction du Cap-Breton.

Ils ont fait part de leurs projets à Northumberland Ferries Ltd. Un porte-parole a déclaré qu’ils étaient « heureux d’organiser cette célébration pour eux et honorés d’avoir choisi nos ferries pour renouveler leurs vœux ».

Cheri et Randy Longsdorf avec leur témoin et matrone d’honneur. (Jessica Caseley)

Il y avait cependant un risque. La Confédération a été hors service pendant quelques semaines cet été en raison de problèmes mécaniques, et les traversées sont parfois annulées en raison du mauvais temps.

Même si cela a ajouté quelques heures à leur voyage vers le Cap-Breton, ce n’est que le début d’une autre aventure pour ces nouveaux mariés. Rester positif a été l’une des clés de leur long mariage, a déclaré Randy.

« Je pense que l’amour est le principal secret et, vous savez, la tolérance. Vous avez choisi cette personne pour une raison. Et… les gens ont des personnalités et des préférences et donc… vous acceptez votre partenaire tel qu’il est. Et je pense que si vous faites cela , alors vous grandissez ensemble.