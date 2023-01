Pour le meilleur ou pour le pire, la pandémie semble vouée à disparaître de notre mémoire collective | Ross Barkan

OQue retiendrons-nous des années de peste ? Il est facile de projeter dans l’avenir ce que nous ressentons maintenant, les souvenirs de la souffrance si viscérale, l’évidence du jugement assez claire. Les gens tombent encore malades et meurent de Covid. La signalisation persiste, avertissant de l’ancienne règle de distanciation sociale de 6 pieds ou de l’importance du lavage des mains. Certaines villes et collèges américains maintiennent des mandats pour le vaccin Covid.

Plus d’un million d’Américains sont morts, et leurs morts, dans l’imaginaire public, n’ont pas été créées égales. En 2020, les décès de Covid étaient une terreur, et 100 000 d’entre eux méritaient de faire les gros titres en première page du New York Times. Et puis le corps compte, pour ceux qui ne le vivent pas directement, devenu plus banal, le carnage en toile de fond d’une autre année.

Il n’y a pas eu de sursis en 2021. La pandémie nous a engloutis, sinon tuant puis déstabilisant ; les écoles ont fermé, la criminalité a grimpé en flèche et les centres-villes, au moins temporairement, se sont vidés. Pendant un certain temps, les plus grandes manifestations en un demi-siècle ont consumé toutes les villes imaginables. Le temps lui-même devint étrange et élastique, également rapide et lent. Les saisons pandémiques se sont mélangées. Cela ne ressemblait à rien d’autre avant.

Maintenant l’ère recule. Moins de gens meurent. La pandémie n’a plus d’emprise sur la culture. Ce n’est pas un sujet de discussion de droite ou de gauche. C’est l’histoire, la psychologie, le besoin humain de faire face à la mort de masse – le désir d’aller de l’avant, dans le futur. Les confinements exigés dans les premiers mois n’ont pas pu tenir. Dans certains pays, comme la Chine, ils ont duré des années, et maintenant la population est finie. Ils espèrent une version de leur existence en 2019. Ils ne sont pas différents des autres.

Ce qui se précise, c’est que la pandémie de Covid ne dirigera pas durablement les courants psychiques et artistiques de la société américaine. Un héritage inévitable n’était pas inévitable après tout. Nous apprenons maintenant pourquoi tant d’Américains et de citoyens du monde étaient prêts à oublier 1918, à enterrer la pandémie de grippe et à se précipiter tête baissée dans les années 1920. En 1918 et 1919, les masques sont devenus à la mode, tout comme les fréquents rassemblements en plein air, et ce savoir collectif s’est lentement perdu, les maires et les gouverneurs de 2020 jetant du ruban adhésif autour des équipements de jeux, des parcs et des plages. Il y a un siècle, certaines écoles avaient même lieu sur les toits et les lits d’hôpitaux étaient déplacés à l’extérieur.

Dans 10 ou 20 ou 30 ans, que retiendra-t-on de cette pandémie ? Quelles précautions, bizarreries et empreintes stylistiques survivront ? Il y a des romans pandémiques mais maintenant il y a des romans post-pandémiques. Bien plus facile d’élider complètement la période, de la reléguer au passé. Le cinéma et la télévision c’est la même chose. Les épisodes Covid de Law & Order – les flics télégéniques se promenant dans leurs masques, pour les laisser tomber en parlant – finiront comme des anecdotes visuelles, des curiosités pour les futurs téléspectateurs embrouillés. En 1919 et 1920, les souvenirs proches de la première guerre mondiale ont submergé la pandémie, et c’est la génération choquée qui est venue dominer, avec la grippe en note de bas de page, alors même qu’elle a tué plusieurs millions de personnes.

La guerre, en un sens, était plus facile à conceptualiser. C’était fort et visible, d’une conséquence physique indiscutable. Ce genre de mort ne pouvait pas se produire dans l’ombre, dans des chambres feutrées. Une ville ravagée par la pandémie, en 1918 ou 2020, n’a pas perdu ses immeubles de bureaux, ses écoles et ses églises. Il n’y avait ni bombes ni avions, ni panaches de fumée ni décombres enflammés. Le nombre de morts du 11 septembre n’était qu’une petite fraction de celui de Covid à New York, mais il n’y aura probablement pas de mémorial comparable pour les plus de 40 000 morts. Il n’y a pas de jour unique pour se souvenir d’eux tous et pas de lieu de rassemblement pour se remémorer la vie qu’ils ont vécue.

Le 11 septembre, comme la guerre, a été un événement choc, une horreur de masse condensée et bien en vue – les bâtiments ont explosé, puis se sont effondrés, le nuage de fumée suspendu pendant des mois. Le blâme a été facilement conjuré et de nouvelles guerres désastreuses ont été lancées à l’étranger. L’État de surveillance a été hyper chargé et l’histoire a été inexorablement entraînée dans une nouvelle direction. Vingt et un ans plus tard, on se déchausse toujours dans les aéroports. La police blindée portant des fusils d’assaut est désormais un spectacle banal.

Le Covid, à l’inverse, semble voué à s’estomper. C’est plus difficile à saisir. Comme il perturbait tellement la vie ordinaire, ses rituels sont plus faciles à abandonner. Nous voulons nos dîners de vacances. Nous voulons rendre visite aux grands-parents dans les maisons de retraite. Nous voulons des salles de cinéma. Nous voulons la salle de classe. Nous voulons des visages, souriants, que nous pouvons toujours voir. Se souvenir d’un seul jour est assez simple : Pearl Harbor, l’assassinat de Kennedy, le 11 septembre, des dates à cocher au bon moment. Les années sont une autre affaire. L’esprit humain lutte contre la mort à une telle échelle.

Il est plausible que Covid ne laisse pas beaucoup de marque, même dans la seconde moitié des années 2020. Contrairement au 11 septembre, il y a beaucoup moins de documentaires, de livres et de films pour nous rappeler ce qui a été laissé derrière nous. Si Covid est devenu hautement politisé, le tribalisme américain infectant les débats sur les masques et les vaccins, la pandémie elle-même perd rapidement de son importance en tant que fourrage de campagne.

Par rapport au 11 septembre, il y a moins de revendications manichéennes à faire – des républicains comme George W Bush et Rudy Giuliani exploiteront la tragédie pendant des années après – et les débats de 2021 ne pourraient même pas se poursuivre en 2022. Les républicains ont triomphé l’automne dernier alors que ils ont matraqué les démocrates pour avoir soutenu la fermeture massive des écoles publiques. Mais la question n’a guère été enregistrée cette année, alors que les électeurs se sont tournés vers l’avortement, le crime et l’inflation. Les libéraux ne semblent pas se masquer plus facilement que les conservateurs cet hiver. Il est normal que le Dr Anthony Fauci, un totem de cette époque, prenne sa retraite.

Pour certains, le manque d’empreinte de Covid sur la conscience publique à l’avenir – son incapacité à s’enregistrer comme les catastrophes passées – est à déplorer. Il est vrai que le gouvernement fédéral doit faire beaucoup plus pour se préparer à la prochaine pandémie. La recherche sur les vaccins et les traitements devrait être généreusement financée. Les maisons de retraite doivent avoir des protocoles plus stricts. Les dirigeants élus et les bureaucrates ne peuvent pas oublier.

D’autres, cependant, peuvent être pardonnés s’ils veulent regagner lentement ce qu’ils ont perdu au cours de ces deux dernières années et neuf mois. La vie ne peut exister aussi longtemps que sur un pied d’urgence. L’avenir post-pandémique se profile et la plupart des Américains vont y courir aussi vite qu’ils le peuvent, tout comme leurs ancêtres ont fui l’ombre de la grippe.