Pour le magasinage des Fêtes sur la route 66, dirigez-vous vers la rue Water de Wilmington – Shaw Local

En cette saison des Fêtes, magasinez petit le long des cent premiers milles de la Route 66! Visitez le centre-ville pittoresque de Wilmington, où vous trouverez une grande sélection de boutiques familiales, des magasins d’antiquités populaires et un endroit relaxant pour prendre un chocolat chaud ! Rejoignez-nous alors que nous explorons ce que Water Street a à offrir cette saison des fêtes.

Les reliques de Rick sur 66

116, rue North Water

Remémorez-vous tout en cherchant parmi des centaines de vinyles LP et 45 tours chez Ricks Relics sur 66. Amoureusement classés par ordre alphabétique, ils peuvent vous aider à trouver ce disque qui vous ramène à un moment particulier dans le temps. Et si vous n’avez rien pour les jouer, Rick’s peut aussi s’en occuper, où vous trouverez une ou deux platines stéréo disponibles à la vente de temps en temps. Vous trouverez également de nombreuses boîtes d’allumettes, des antiquités et d’autres objets de collection, ainsi qu’une bonne sélection de souvenirs de la Route 66 et de vêtements de moto.

Le Fleur De Lis Boutiques & Antiquités

219, rue North Water

Le Fleur De Lis Boutiques & Antiques, un magasin préféré des fans le long de la Route 66, offre une expérience de magasinage authentique et en constante évolution French Country Mercantile. À l’intérieur, vous trouverez une merveilleuse sélection de décorations pour la maison, de paniers-cadeaux et de plats gastronomiques, d’objets vintage de collection, de bougies, de bijoux et bien plus encore. Il y a toujours quelque chose de nouveau et d’inspirant dans ce mélange de marchandises éclectique, mais bien organisé.

Cordialement, Salli’s

118, rue North Water

Sincèrement, Salli’s est un détaillant d’antiquités de premier plan situé dans une belle vitrine vintage du centre-ville de Water Street. Depuis 2014, Cordialement, Salli’s se spécialise dans les articles vintage, les objets de collection et les meubles réutilisés. Vous trouverez également des poupées, de la verrerie, des souvenirs militaires, des surplus de l’armée, des bijoux, des miniatures, des fournitures d’extérieur et de jardin, des décorations saisonnières, des jouets et de nombreux vêtements vintage. Dans cette sélection organisée de vendeurs, vous serez sûr de trouver des cadeaux de vacances pour tous les amateurs de vintage et de recyclage dans votre vie.

Noeud de la Trinité celtique

119, rue North Water

Chez Celtic Trinity Knot, vous trouverez une sélection d’objets de collection irlandais vintage et modernes, de décorations, de vêtements et bien plus encore. Abritant une grande variété d’excellentes idées de cadeaux, Celtic Trinity Knot propose une décoration vintage, des accessoires de mode modernes, des primitifs tendance, une vaste sélection d’art, des meubles vintage, des savons et des lotions faits à la main, des jouets anciens et même des Lionel festifs. ensembles de trains.

Ventes aux enchères Lionsmark

202, rue North Water

Des œuvres d’art et des antiquités de haute qualité sont ce que vous trouverez ici à la Lionsmark Auction Gallery. Entreprise de liquidation de succession, vous trouverez des pièces, des meubles et des bijoux haut de gamme dans une sélection en constante évolution. Trouver des ensembles de Chine, des livres et des jouets de collection peuvent parfois compléter la sélection. Visitez leur site Web ou suivez la page Facebook Lionsmark pour le calendrier des enchères à venir et les collections en vedette. Vous ne pouvez pas vous rendre à la vente aux enchères ? Lionsmark est heureux de recevoir les clients sur rendez-vous.

Le Loft des Fleurs

221, rue Water Nord

Prenez le temps de vous arrêter et de sentir les roses dans l’un des meilleurs fleuristes de la route mère. Pas seulement un arrêt pour les fleurs fraîches, au Flower Loft, vous trouverez également des plantes en pot, des articles ménagers et des cadeaux botaniques pour tout le monde sur votre liste. Ou offrez quelques-uns des magnifiques arrangements de ce fleuriste enregistré à vos amis et à votre famille qui n’ont pas pu vous rejoindre lors d’un road trip sur la Route 66. Cherchez l’extérieur bleu joyau sur Water Street et vous apercevrez The Flower Loft.

Crique au trésor

215, rue North Water

Lorsque vous tombez sur une façade colorée et dépouillée, vous savez que vous avez atteint Treasure Cove dans le célèbre quartier commerçant de Water Street à Wilmington. Tout comme les couleurs de leur bâtiment, vous trouverez une gamme en constante évolution d’articles d’occasion, de décorations de vacances, d’œuvres d’art encadrées et d’antiquités à chiner. Vous êtes sûr de trouver votre trésor à un prix étonnamment raisonnable.

Le Café de Mimi

209, rue North Water

Savourez une tasse de cacao chaud ou un café finement préparé à cet arrêt café populaire. Chez Mimi’s, vous dégusterez des plats du menu éclectique de sandwichs maison pour le petit-déjeuner, des boissons au café de spécialité et une délicieuse option de sandwich à construire soi-même. Des soupes et des salades complètent le menu, mais arrivez à 16 heures lorsque Mimi’s se termine pour la journée. Cet endroit confortable est idéal pour les familles et les enfants, ou tout simplement pour se regrouper après une matinée de boutiques et de shopping d’antiquités.