Pour le Jour de la Terre, regardez au-delà des panneaux solaires et des régimes alimentaires pour lutter contre le changement climatique

Dans quelle mesure vos actions en tant qu’individu importent-elles en matière de climat ? Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies est la première fois que le groupe s’attaque de front à cette épineuse question. Il s’avère que certaines actions comptent vraiment plus que d’autres, et le rapport indique clairement que les plus riches, qui sont aussi les plus gros pollueurs du monde, sont obligés d’agir en premier, le plus rapidement et le plus loin possible pour réduire la pollution par le carbone.

Selon le GIEC, en un an à peine, un changement rapide des normes sociétales et du soutien aux infrastructures peut réduire de 5% les «émissions d’utilisation finale» mondiales – c’est-à-dire la pollution due à l’utilisation satisfaisante des bâtiments, des transports en commun et de la nourriture.

Pourtant, ce n’est pas toujours aussi simple. Lorsque j’ai interviewé Felix Creutzig – l’auteur principal et coordonnateur d’un chapitre du rapport qui abordait la question du changement individuel et sociétal – je suis tombé dans un piège commun en posant des questions sur les changements de mode de vie.

« Nous parlons de comportement et de modes de vie », mais ce n’était pas l’objectif principal, a déclaré Creutzig, l’un des centaines de scientifiques qui ont travaillé sur le rapport, sur Skype depuis Berlin. « Et c’est principalement parce que l’espace où nous pouvons faire des choix est limité et restreint par les infrastructures et par la réglementation politique. Oui, chaque choix est important, mais cela dépend vraiment du type de structure dans laquelle nous vivons.

Bien qu’il existe clairement certains choix individuels qui ont plus d’impact que d’autres – l’un se concentre sur le transport, comme prendre moins de vols long-courriers et vivre sans voiture – il a déclaré que le rapport qualifie également sans ambages les changements de comportement individuels d ‘ »insuffisants … à moins que ancré dans le changement structurel et culturel.

En d’autres termes, une seule personne prenant des mesures bien intentionnées pour réduire son empreinte ne change rien au fait que des milliards de personnes vivent de combustibles fossiles. C’est la valeur par défaut, et parfois, c’est la seule option. Mais il y a des choses que les individus peuvent faire au travail et dans leurs communautés qui feront plus pour pousser le changement structurel.

Pour limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius, le monde doit réduire de manière agressive ses émissions dès que possible et les réduire de moitié d’ici 2030. Nous sommes loin de ces chiffres. Le monde n’y arrivera pas non plus en suivant uniquement le message, poussé par l’industrie pétrolière, de prendre des mesures marginales pour s’attaquer à notre propre empreinte carbone sans réfléchir plus structurellement aux raisons pour lesquelles tant de personnes sont encore liées aux combustibles fossiles.

Ainsi, le résultat du premier regard du GIEC sur l’action individuelle est le suivant : en réexaminant notre façon de vivre, de nous déplacer et de manger, le monde a le potentiel de réduire jusqu’à 70 % des émissions d’utilisation finale d’ici 2050. Le changement est même possible à très court terme. Et tandis que les données concrètes et la science évaluée par des pairs montrent que les actions individuelles sont importantes, en fin de compte, le monde doit penser au-delà de l’empreinte carbone individuelle pour faire face à la crise climatique, notamment en réfléchissant à la manière dont les individus peuvent provoquer un changement structurel.

Ce que font les riches du monde compte vraiment

Tout comme les pays les plus riches ont représenté la pollution la plus cumulée depuis les années 1850 (les États-Unis étant le n ° 1), il existe des preuves solides que les individus les plus riches contribuent également de manière disproportionnée aux émissions de gaz à effet de serre. Selon le GIEC, les 50 % des ménages les plus pauvres représentent moins de 15 % de la pollution mondiale, tandis que les 10 % des ménages les plus riches du monde sont responsables de 45 % de la pollution mondiale par effet de serre.

Le top 10% est une large catégorie qui comprend plus que les avions à réaction et les propriétaires de yachts. Selon le GIEC, les 10 % les plus riches comprennent les ménages qui dépensent plus de 23 $ (en dollars américains, par rapport à une mesure appelée parité de pouvoir d’achat) par personne et par jour. Les 50 % les plus pauvres dépensent moins de 3 $ par personne et par jour.

Si vous appartenez à cette catégorie des 10 % supérieurs – et il y a de fortes chances que vous viviez aux États-Unis, vous le fassiez – alors une action que vous pouvez prendre est de limiter la consommation, en particulier de voyages, de nourriture et d’énergie. « Pour ceux d’entre nous qui appartiennent à cette catégorie privilégiée, nous avons l’énorme responsabilité de répondre et de faire tout ce que nous pouvons pour résoudre immédiatement ce problème », a déclaré Creutzig.

Généralement, le plus gros contributeur à cette pollution est la façon dont les plus riches se déplacent. Ce n’est pas seulement pour ceux qui pilotent des jets privés ou qui possèdent un yacht. Les 10 % des ménages les plus riches disposent de nombreux autres potentiels de réduction des émissions.

Prendre un vol long-courrier de moins par an, par exemple, peut avoir le plus grand effet, tout comme abandonner sa voiture. Pour de nombreuses personnes, vivre sans voiture est impossible, mais réduire l’utilisation de la voiture en télétravaillant davantage, en utilisant les transports en commun, la marche et le vélo peut aider, tout comme l’achat d’un véhicule électrique. Il existe également d’autres options raisonnables, notamment en utilisant moins la climatisation, en passant à une alimentation principalement à base de plantes et en réduisant le gaspillage alimentaire.

Pour être clair, nous n’allons pas atteindre les repères de pollution climatique dans les délais requis en espérant que les gens prennent un vol de moins par an. Il est important de penser beaucoup plus grand que sa propre vie et ses habitudes pour inaugurer le type de changement social et comportemental qui est nécessaire. Et c’est là que le GIEC examine de plus près les autres politiques et actions qui peuvent faire la plus grande différence.

Il y a une chance de faire une différence dans les écoles, les villes, les comtés et les professions

Les discussions sur la manière de lutter contre le changement climatique ont tendance à exister dans des pôles opposés. Vous pouvez trouver des guides sur Internet sur la façon de réduire votre empreinte carbone, puis trouver des milliers d’articles, dont beaucoup chez Vox, sur le changement politique nécessaire pour inaugurer une transition énergétique propre.

Mais il s’avère qu’il n’y a pas de distinction aussi nette quant à la fin de l’action individuelle, car même les actions individuelles peuvent avoir des effets de réseau. Entre les deux, il y a des écoles, des comtés, des villes, des professions et des groupes de pairs qui peuvent pousser à l’action climatique. Le GIEC appelle ces « acteurs intermédiaires ».

Les professionnels ont beaucoup de potentiel pour faire plus. Certains exemples incluent les gestionnaires d’immeubles, les propriétaires, les techniciens, les concessionnaires automobiles et les urbanistes, chacun pouvant apporter des changements dans un certain nombre de directions différentes (tout comme les journalistes). « Dans ce type de professions, les gens peuvent faire la différence en organisant leur travail différemment », a déclaré Creutzig.

Par exemple, bon nombre de ces professions ont des normes formelles ou des réseaux informels où elles peuvent former de nouvelles normes qui donnent la priorité au changement climatique. Les choix des architectes peuvent faire la différence entre les nouveaux bâtiments dépendant de pompes à chaleur ou d’appareils à essence. Les propriétaires peuvent aider à s’assurer que les locations sont éconergétiques, que les appareils sont bien entretenus et adoptent une utilisation d’énergie propre, tout en réduisant les coûts énergétiques du bâtiment. Les urbanistes peuvent rendre les routes plus sûres pour le vélo et la marche, et décourager la circulation routière, tout cela grâce à une conception intelligente. Les investisseurs peuvent influencer les investissements dans les énergies propres et les combustibles fossiles dans le secteur privé.

Un coup de pouce bien placé peut faire une grande différence

La pandémie a confirmé qu’un changement collectif rapide de comportement est possible. Les voyages dans le monde ont chuté de façon spectaculaire en 2020, même pour les voyageurs les plus fréquents qui effectuent des voyages d’affaires tout au long de l’année, et les trajets quotidiens de travail ont été raccourcis ou ont disparu pour des millions de personnes.

Le GIEC ne soutient pas que les gouvernements mondiaux devraient réorganiser les fermetures dramatiques de la première pandémie qui a paralysé les voyages. Mais l’organisme scientifique a noté que la pandémie est la preuve qu’un changement de comportement structurel large peut se produire et se produit.

La politique joue un rôle important en incitant les gens à prendre des décisions plus respectueuses du climat, en facilitant autant que possible la réduction de son empreinte. Les auteurs du GIEC écrivent que « l’étiquetage, le cadrage et la communication judicieux des normes sociales peuvent également augmenter l’effet des mandats, des subventions ou des taxes ». Les interventions qui modifient «l’architecture de choix» afin que les gens aient plus de facilité à choisir l’option plus propre comprennent: l’inscription par défaut à des programmes verts, l’augmentation des taxes sur les produits à forte intensité de carbone et un resserrement substantiel des réglementations et des normes.

Prenons la nourriture comme exemple. Dans une cafétéria ou un restaurant scolaire, la façon dont un menu ou des choix sont présentés peut faire une différence dans la façon dont les gens décident quoi manger. En raison d’un effet psychologique appelé amorçage, tout ce que vous voyez en premier peut guider votre décision. Ainsi, un steak de bœuf placé en bonne place sur un menu a tendance à inciter les gens à choisir l’option à forte teneur en viande plutôt que le plat végétalien. La même règle peut fonctionner pour les supermarchés, poussant les gens vers des choix plus sains et des produits de viande alternatifs avec un placement bien en vue dans le magasin.

Un autre exemple de coup de pouce intelligent pourrait être l’utilisation de la rétroaction pour aider à réduire la consommation d’énergie. Une méta-analyse de 122 études publiées l’an dernier dans Énergie naturelle ont comparé l’effet de différentes interventions sur la consommation d’énergie des ménages. Offrir aux ménages une récompense financière pour l’efficacité énergétique a eu le plus grand effet; après cela, fournir aux consommateurs plus d’informations sur leur consommation d’énergie, et une référence pour la comparer, a également eu un effet mesurable de taille moyenne sur la période à court terme couverte par la plupart de ces études. Ces coups de pouce pourraient représenter un peu plus de 6% des émissions résidentielles mondiales annuelles, un effet relativement faible, mais qui s’additionne année après année.

Le monde n’atteindra pas ses objectifs climatiques sans que les décideurs n’accélèrent la transition vers une énergie propre, investissent dans des projets à grande échelle et mettent fin aux subventions aux combustibles fossiles. Mais il en va de même pour le changement de comportement.

Ce que vous faites compte quand il s’agit de plus que vous

Le premier point à retenir du GIEC est que pour agir sur le changement climatique, vous devez également porter votre attention sur la modification des structures dans lesquelles vous opérez.

Le vice-président du GIEC, Ko Barrett, un scientifique de haut niveau à la NOAA, a expliqué l’importance de s’attaquer à la question de savoir ce que les individus peuvent faire pour inspirer un plus grand changement. « J’aime l’histoire des individus, pas parce que je suis Pollyanna-ish que cela peut résoudre le problème. » Mais elle pense qu’en examinant ce que les gens peuvent faire dans leur propre vie et, plus important encore, dans leurs communautés, « nous amplifions en fait la valeur de nos actions individuelles à une échelle qui compte dans les villes et les villages. C’est l’échelle que nous pouvons vraiment engager parce que les gens peuvent voir l’impact plus large de l’action collective.

Prenons un exemple de la façon dont une action individuelle peut avoir des effets de réseau plus larges : le rapport du GIEC examine ce qui se passe lorsqu’un voisin installe un panneau solaire sur le toit. Bien sûr, cela réduit l’empreinte de ce ménage, mais cela rend également plus probable que d’autres personnes du quartier adoptent également l’énergie solaire, en raison de la façon dont elle bouscule les normes et les attentes sociales. La maison avec des panneaux solaires sert également de modèle pour une nouvelle façon de vivre.

Pensez maintenant plus grand qu’un panneau solaire : une personne se connecte avec d’autres membres de sa communauté pour adopter une ordonnance qui met à jour les mesures d’efficacité énergétique pour les bâtiments de la ville. C’est organisé action collective. « L’action collective dans le cadre de mouvements sociaux ou de style de vie sous-tend le changement de système », indique le rapport. Les scientifiques font un clin d’œil aux grèves climatiques qui ont donné la parole aux jeunes dans plus de 180 pays, qui contribuent à renforcer la confiance sociale et les réseaux dirigés par les citoyens.

Ces mouvements sociaux ont explosé alors que la première génération qui grandit avec les dures réalités du changement climatique devient une force politique mondiale. Barrett reconnaît que « de plus en plus, les lecteurs des rapports scientifiques ne sont pas seulement des décideurs au niveau national. Il y a maintenant de très nombreux citoyens bien informés sur la science du climat. Apporter plus d’informations qui leur sont immédiatement utiles est vraiment puissant.