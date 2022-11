Pour le jeune USMNT, le moment de la Coupe du monde arrive tôt

“Être à terre, 2-0, à la mi-temps, c’est comme être à terre, 4-0, dans un match normal, mais nous avions suffisamment de leadership pour tirer quelque chose du match”, a déclaré Donovan. “Quand je regarde cette équipe aujourd’hui, s’ils ont un hoquet tôt, si le Pays de Galles marque dans les cinq premières minutes, sont-ils capables de creuser et de tirer quelque chose du jeu?”

Les joueurs américains actuels ont également semblé conscients des écueils de la jeunesse. En septembre, après avoir été humilié par le Japon, 2-0, lors d’un match d’exhibition, Adams a suggéré qu’ils avaient plus à apprendre. Le Japon avait ébranlé les États-Unis avec une ligne de pression élevée, et les Américains n’étaient pas assez avisés sur le moment pour s’adapter.

“Notre équipe est jeune”, a déclaré Adams ce soir-là. “Je pense qu’aujourd’hui, nous étions peut-être un peu naïfs.”

À la Coupe du monde, où une seule mauvaise performance, même en phase de groupes, peut faire la différence entre l’élimination ou l’avancement, cela pourrait signifier un désastre.

Cette inexpérience amène certains à se demander si cette Coupe du monde est arrivée trop tôt pour cette équipe des États-Unis en particulier, si ses fans devraient plutôt reposer leurs espoirs sur le tournoi de 2026, qui sera organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, lorsque ce jeune noyau des joueurs américains seront plus âgés, plus expérimentés et, vraisemblablement, un peu meilleurs.

Les joueurs, au moins, ont dit qu’ils n’avaient pas eu le temps de penser de cette façon.

“Pour nous, c’est maintenant”, a déclaré McKennie. “Pour nous, c’est de pouvoir laisser notre marque et travailler vers notre objectif, changer la façon dont le monde perçoit le football américain, et je pense que le moment est venu de pouvoir le faire.”