Pour le graphiste et activiste Jérémie Wostyn (alias Kylab), la conception d’affiches est un espace spontané et intuitif

Avant d’explorer la discipline de manière expressive et spontanée, Jérémie Wostyn, autrement dit Kylabentre dans le monde du graphisme en tant que directeur artistique et designer pour diverses agences de publicité. Finalement, trouvant un débouché pour sa propre expression graphique au fil du temps, le designer crée ce qu’il appelle des « collages à l’ancienne », incorporant des couleurs vives et des formes découpées dans son propre « langage visuel logique » – l’affiche étant son format préféré.

Basé à Lille, en France, où il est né, l’artiste travaille depuis 15 ans comme éducateur et graphiste et illustrateur indépendant, son travail étant exposé dans diverses expositions et galeries. Jérémie aime s’associer avec « des institutions culturellement significatives et des organisations engagées » dans les mondes de la musique, des arts du spectacle et du cinéma dans ce domaine de sa pratique. Le designer produit et expose également des projets personnels aux côtés de différents groupes tels que Le Collectif Précaireun collectif qu’il a fondé en 2006 avec des amis alors qu’il étudiait à l’école Cepreco de Roubaix.

Pour un style éclectique qui fusionne les disciplines du graphisme, de l’illustration et de la typographie, Jérémie a une approche du travail quelque peu simple et minimale. À l’aide « d’un scanner à plat des années 90, du papier et d’un marqueur noir à pointe fine », le designer réalise toutes ses compositions à la main avant de les numériser et de les retravailler numériquement pour parfaire leurs palettes de couleurs vibrantes.

Jérémie trouve les influences de son travail dans ses racines algériennes et son amour pour « le milieu industriel » de sa ville natale, avec « ses multiples couleurs et formes ». Son inspiration vient directement de son amour pour « tout ce qui n’a aucun sens, que ce soit dans les arts visuels ou la musique », des gens qu’il croise, et de « la typographie et de la culture pop dans son ensemble ». Toutes ces influences « se mélangent et interagissent de manière organique », dit-il, pour constituer son œuvre graphique « intuitive, rapide et spontanée ».