Pour le département d’État, maintenant c’est la Turquie, pas la Turquie

Le porte-parole, Ned Price, a déclaré que le US Board on Geographic Names avait approuvé le nouveau nom, que le Département d’État utilisera dans “la plupart des contextes formels, diplomatiques et bilatéraux” et dans les “communications publiques”.

La décision du Département d’État est intervenue environ six mois après que la Turquie a officiellement changé son nom en Türkiye aux Nations Unies.

Depuis plusieurs années, le président Recep Tayyip Erdogan s’oppose publiquement à l’utilisation de l’orthographe anglicisée pour son pays et pousse le reste du monde à utiliser son nom en langue turque. En avril 2021, il signé un mémorandum disant que Türkiye représentait le mieux la culture et l’histoire turques et devrait être utilisé comme nom du pays dans toutes les langues. Les produits d’exportation doivent être imprimés avec la phrase “Made in Türkiye”, et non “Made in Turkey”, conseille le mémo.

“L’expression” Türkiye “symbolise et transmet la culture, la civilisation et les valeurs de la nation turque de la meilleure façon possible”, indique le mémo, ajoutant que l’orthographe devrait remplacer les orthographes alternatives utilisées dans d’autres pays, notamment “Turkei” et “Turquie”. ainsi que “Turquie”.

L’année dernière, le média anglophone du radiodiffuseur d’État, TRT World, a fait la promotion d’une campagne vidéo intitulée « Hello ! Türkiye » pour accroître la « prise de conscience mondiale » du changement de marque. Un vidéo montre des gens utilisant à plusieurs reprises le nom turc du pays.

Erdağ Göknar, professeur agrégé d’études turques et moyen-orientales à l’Université Duke, a déclaré que si la “Turquie” est considérée comme un “héritage” d’un ordre colonial, l’utilisation de “Türkiye” est considérée comme mettant l’accent sur l’agence nationale et la fierté.