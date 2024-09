Pour le basket-ball de Memphis, il est temps de passer à autre chose après Penny Hardaway

Penny Hardaway a été un entraîneur de basket-ball correct pendant six saisons avec les Memphis Tigers, mais son programme n’est pertinent à l’échelle nationale que par sa capacité à générer des gros titres embarrassants.

Le produit moyen du basket-ball ne justifie plus les troubles hors du terrain – dont le dernier en date comprend quatre membres du personnel de Hardaway renvoyés juste avant le début de l’entraînement de pré-saison et l’université confirmant l’existence d’une lettre anonyme alléguant des violations majeures, qui a été remise à la NCAA.

Le prochain entraîneur de ce programme ne sera peut-être pas en mesure de rallier les fans, de recruter des joueurs de premier ordre ou d’atteindre 20 victoires comme l’a fait Hardaway, un Memphien bien-aimé et une légende de la NBA. Mais il est temps de le découvrir. Ce n’est pas une quête du Saint Graal que de trouver un entraîneur qui puisse se rapprocher du résultat net de Hardaway – deux candidatures au tournoi NCAA et une victoire au cours de ces six saisons – tout en ne gardant pas les lumières allumées à NCAA Enforcement.

Ce programme a un héritage de championnat avec des joueurs et des équipes légendaires dans un passé pas si lointain. Le scandale fait également partie de cet héritage, mais c’était à l’époque où les gens se souciaient des scandales de la NCAA. On a parfois l’impression que Hardaway essaie de créer les conditions optimales pour une suite de « Blue Chips », le film délicieusement kitsch de 1994 dans lequel Nick Nolte joue le rôle d’un entraîneur de basket compromis, Hardaway celui d’une recrue achetée et Ed « Al Bundy » O’Neill celui d’un journaliste d’investigation.

Ce fut un flux constant d’enquêtes, de questions d’éligibilité et de suspensions pour Memphis depuis que Hardaway a remplacé Tubby Smith, dont la moyenne de 20,0 victoires sur deux saisons n’était pas loin de celle de Hardaway (22,2), et dont l’intégrité n’a jamais été un problème au cours de sa carrière de 31 ans d’entraîneur-chef.

Les irrégularités académiques sont les pires allégations. À l’ère de l’autonomisation et de l’investissement des joueurs, les programmes qui tentent de contourner l’éducation déclarent qu’ils ne voient dans ces « étudiants-athlètes » rien de plus qu’un moyen d’arriver à une fin.

Même si les joueurs sont en mouvement et que la NIL leur a accordé une réduction de leurs dépenses, il est plus important que jamais de mettre l’accent sur les activités académiques et de les encourager pour les programmes sportifs universitaires. Ceux qui ne mènent pas leurs activités comme telles devraient en être informés.

Certains diront que c’est naïf. Personne ne peut nier que l’argent du sport professionnel et du NIL ne sera que de l’argent à vie pour plus d’une fraction des athlètes universitaires.

Des violations académiques impliquant plusieurs joueurs de Memphis sont alléguées dans la lettre anonyme, qui a été consultée par L’Athlétique. Le Memphis Commercial Appeal a rapporté en février que Malcolm Dandridge n’avait pas pu participer à cinq matchs en raison de circonstances scolaires. Le journal a rapporté en mars que le conseiller pédagogique de l’équipe de basket-ball masculin, Leslie Brooks, avait été renvoyé la veille de l’annonce par l’école que Dandridge ne participerait pas à des matchs.

Il est toujours possible qu’une telle situation se produise, si elle se produit, indépendamment des personnes qui supervisent un programme. Mais cela ne les absout pas de toute responsabilité.

Et ce n’est que le dernier d’une longue série de problèmes pour le programme de Hardaway, qui remonte à une enquête de 18 mois sur le recrutement de James Wiseman. Il n’y a eu rien de terriblement accablant en dehors des allégations académiques. Mais la tendance est assez claire à ce stade pour un programme qui a employé au moins 41 personnes – 17 dans le coaching ou les opérations – depuis l’embauche de Hardaway en 2018, selon The Daily Memphian.

Les allégations contenues dans la lettre incluent deux paiements inappropriés. L’un d’eux, d’un montant de 60 000 $ versé à un prospect, aurait eu lieu en 2022. Est-il possible que Hardaway n’ait pas réalisé qu’à ce moment-là, il était possible de prendre quelques mesures simples et de payer légalement un prospect par l’intermédiaire d’un tiers ? La négligence générale ici, quelle que soit la véracité de cette allégation particulière, rappelle un autre entraîneur sportif majeur du Tennessee.

Jeremy Pruitt a probablement appris à faire des affaires en sous-main de manière discrète et professionnelle dans divers programmes de football universitaire d’élite, puis est arrivé au Tennessee et a tout fait pour distribuer des centaines de billets avec des autocollants à son effigie. Pruitt, qui aurait été défendu à tout prix par UT s’il gagnait gros, a plutôt été licencié pour faute en 2021. Alors que Memphis entame une nouvelle ère avec Ed Scott comme directeur sportif, la disparition de Pruitt vient à l’esprit.

Hardaway, dont le contrat court jusqu’en 2027-28, a été un bon entraîneur. Il sera toujours une légende de Memphis. Peut-être que sa septième équipe, avec un effectif et un staff technique pratiquement entièrement nouveaux, pourrait trouver la magie pour une troisième candidature en NCAA.

Mais il serait préférable pour Memphis que ce soit la première équipe de quelqu’un d’autre, même si cela signifie un intérimaire. L’administration du Tennessee a transformé un désordre en opportunité, et cela a plutôt bien fonctionné pour eux.

(Photo : Aric Becker/ISI Photos/Getty Images)