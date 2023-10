OVIEDO, Espagne (AP) — Pour l’auteur japonais Haruki Murakami, le conflit sanglant dans la bande de Gaza est un exemple horrible de la façon dont notre monde est divisé par des murs, à la fois physiques et métaphoriques.

Mais tout en admettant qu’il ne peut désormais que prier pour la paix, il est également convaincu que la fiction, plutôt que d’offrir une échappatoire, peut nous aider à comprendre et à survivre à des temps de plus en plus périlleux.

« J’ai des amis juifs en Israël. Et je suis également conscient que la situation palestinienne que j’ai vue lors de ma visite en Israël est misérable », a déclaré Murakami à l’Associated Press dans une interview. « Tout ce que je peux dire, c’est prier pour que la paix prévale le plus rapidement possible. Je ne peux pas dire quel (côté) a raison ou tort.

L’affrontement entre Israël et le groupe militant Hamas a trouvé un écho dans le titre du nouveau roman de Murakami « La ville et ses murs incertains », publié en japonais cette année et qui n’a pas encore été traduit en anglais.

« Dans mes romans, les murs sont de vrais murs. Mais bien sûr, ce sont aussi des murs métaphoriques en même temps », a déclaré l’écrivain de 74 ans. « Pour moi, les murs sont des choses très significatives. Je suis un peu claustrophobe. Si je suis enfermé dans un espace exigu, je peux ressentir une légère panique. Alors je pense souvent aux murs.

«Lorsque j’ai visité Berlin, le mur était toujours là. « Quand j’ai visité Israël et que j’ai vu ce mur de 6 mètres de haut, j’étais un peu terrifié », a-t-il ajouté.

Murakami s’est entretenu avec l’AP cette semaine avant de recevoir le prix espagnol Princesse des Asturies de littérature à Oviedo, dans le nord de l’Espagne. Le gala de vendredi sera présidé par la princesse Leonor de Borbón, héritière du roi d’Espagne Felipe VI. Le prix, doté de 50 000 euros (52 900 dollars), est l’un des huit prix couvrant les arts, la communication, les sciences et d’autres domaines, décernés chaque année par la fondation Princesse des Asturies.

Le jury du prix a souligné la « capacité de Murakami à concilier la tradition japonaise et l’héritage de la culture occidentale dans un récit ambitieux et innovant ».

Dans ses mémoires sur le métier d’écrivain, « Le romancier comme vocation », Murakami expose sa théorie de « l’intelligence romanesque », selon laquelle les écrivains et les lecteurs apprennent à travers la fiction à éviter les jugements irréfléchis et à accepter – tout comme la plupart des protagonistes de ses romans et ses histoires – que l’on trouve rarement des réponses concluantes aux questions réelles d’amour et de perte.

Réfléchissant à la sagesse nourrie par la fiction, Murakami a déclaré que si le journalisme et l’analyse de pointe des événements mondiaux sont nécessaires, « nous avons également besoin d’informations métaphoriques et lentes » pour donner un sens à notre réalité, qui est rapidement transformée par les nouvelles technologies, tout en déchiré par des conflits religieux et nationaux apparemment intemporels.

« Par exemple, il y a des fausses nouvelles. Je pense qu’il est juste de contester cela avec la fiction. Je pense que ce serait le pouvoir des romans », a-t-il déclaré. « Les fausses nouvelles ont peu de chances de gagner leur combat contre la vérité. Les gens qui ont acquis des histoires vraies peuvent certainement voir à travers les mensonges.

Le style d’écriture distinctif de Murakami, qui combine une voix narrative intime avec des événements surréalistes traversés par des protagonistes vulnérables mais résilients, a conquis des millions de lecteurs au Japon et dans le monde. Ses romans, recueils de nouvelles et essais se sont vendus à des millions d’exemplaires et ont été traduits dans plus de 40 langues.

Le roman de Murakami « Norwegian Wood » de 1987, qui adoptait une approche plus réaliste d’une histoire de souvenirs d’un jeune amour, a fait de lui une star au Japon. Ses autres romans qui ont triomphé dans le monde entier incluent l’énigmatique « The Wind-Up Bird Chronicle », « Kafka on the Shore », « After Dark » et « 1Q84 ».

Son recueil de nouvelles le plus récent, « First Person Singular », rassemble des histoires sur un singe parlant qui vole des noms, un album inexistant du musicien de jazz Charlie Parker et un fil contenant des poèmes humoristiques mais émouvants sur le baseball, entre autres. dans une autre démonstration de son imagination follement créatrice.

Murakami est considéré depuis des années comme l’un des écrivains susceptibles de remporter le prix Nobel de littérature. Mais il n’a pas encore réussi à le remporter, et il est souvent attribué à des écrivains ayant un lectorat plus restreint, comme le lauréat de cette année, le Norvégien Jon Fosse.

Lorsqu’on lui a demandé si cela le dérangeait d’être ignoré, Murakami a répondu qu’il adoptait une approche stoïque, se souciant uniquement de ce qui est sous son contrôle : sa propre écriture.

« Fondamentalement, j’ai pour politique de ne pas prêter beaucoup d’attention aux prix. C’est parce que (les prix) sont décidés en fonction du jugement de quelqu’un d’autre. Je m’intéresse aux choses dans lesquelles je peux prendre mes propres décisions », a-t-il déclaré. « Alors bien sûr, je suis honoré de recevoir ce prix (Princesa de Asturias), mais ce n’est qu’un résultat. Après tout, le plus merveilleux, c’est de pouvoir raconter sa propre histoire.

Murakami, qui est un passionné de course de fond et a écrit sur son besoin d’être en bonne forme physique pour supporter de longues journées attaché à un bureau, a déclaré qu’il était toujours fort malgré son âge avancé.

Actuellement, il prend une pause entre deux livres pour recharger ses batteries créatives avant de se lancer dans un nouveau projet.

« J’ai déjà 74 ans et je ne sais pas combien de romans je peux encore écrire. Donc quoi que j’écrive, je l’écrirai avec le plus grand soin », a-t-il déclaré.

Et si un « auteur » numérique – un ordinateur utilisant l’intelligence artificielle – remettait en question notre monopole sur l’écriture créative ?

Pour Murakami, cela n’arrivera pas. Son esprit prodigieux, croit-il, a toujours le dessus sur une telle copie puisque ses histoires alambiquées ne font que suggérer des significations à travers les nuages ​​d’inconnu qui entourent ses personnages.

« Quand j’écris un roman, ma tête est remplie d’insectes, mais j’écris toujours des romans en utilisant le cerveau », a-t-il déclaré. « Si un ordinateur était rempli d’autant de bugs que moi, je pense qu’il tomberait en panne. »

La rédactrice de l’AP, Mari Yamaguchi, a contribué à ce reportage depuis Tokyo.