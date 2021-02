Pour l’arbitre des règles du Sénat, le salaire minimum est le dernier champ de mines

WASHINGTON (AP) – Elle a guidé le Sénat à travers deux procès de destitution, a vexé les démocrates et les républicains avec des opinions parlementaires et a aidé à sauver les certificats du collège électoral d’une foule pro-Trump saccageant le Capitole. Elle se fait également des imitations de sénateurs, dont Bernie Sanders.

Elizabeth MacDonough, une major en littérature anglaise et première femme parlementaire du Sénat, est sur le point de démontrer à nouveau pourquoi elle est l’une des figures les plus puissantes, les plus respectées et les plus obscures de Washington. N’importe quel jour, elle devrait révéler si elle pense à une augmentation du salaire minimum fédéral, la planche la plus prisée des progressistes Plan de secours COVID-19 des démocrates de 1,9 billion de dollars, devrait tomber de la facture.

Sa décision, un champ de mines politique susceptible de susciter des gémissements du côté qu’elle déçoit, jouera un rôle démesuré pour décider du sort de l’augmentation de salaire. Ce n’est peut-être pas définitif – les démocrates majoritaires pourraient essayer de passer outre une opinion qu’ils n’aiment pas.

«Elizabeth a un travail qui vous brise l’âme, auquel elle apporte énormément d’âme», a déclaré son prédécesseur, Alan Frumin, qu’elle a remplacé lorsqu’il a pris sa retraite en 2012.

Une partie du travail de MacDonough, dans lequel elle est censée être non partisane, consiste à endurer des pressions importantes de la part des deux parties lorsqu’elle prend des décisions cruciales. Mais elle a trouvé une maison dans le Capitole, où elle a passé la plupart des trois dernières décennies après avoir commencé comme bibliothécaire adjointe du Sénat en 1990. «Elle connaît les noms de chaque policier et concierge», a déclaré Frumin.

Parfois, la pression peut être extraordinaire. Frumin a déclaré que lorsque le Sénat a promulgué la loi sur les soins de santé de l’ancien président Barack Obama de 2010 – à laquelle les républicains et les conservateurs du Tea Party furieux – il avait la protection de la police à son domicile par précaution. «Et le climat politique n’est pas devenu plus convivial», a-t-il déclaré.

Malgré cela, MacDonough, 55 ans, a obtenu des notes élevées des deux parties. Soulignant que, alors qu’elle avait été initialement nommée en 2012 par le démocrate Harry Reid du Nevada, chef de la majorité au Sénat à l’époque, elle a été retenue par le sénateur Mitch McConnell, R-Ky., Lorsqu’il est devenu chef de la majorité en 2015.

«Elle est très solide. Elle écoute toutes les preuves », a déclaré Sanders, sénateur indépendant du Vermont et principal sponsor de la proposition de salaire minimum, dans une récente interview.

« C’est une avocate brillante, une arbitre rigoureuse et juste et une encyclopédie ambulante des précédents et procédures du Sénat », a déclaré mardi le porte-parole de McConnell, David Popp.

Elle a également utilisé le temps pour perfectionner sa capacité à reproduire les voix et la cadence de plusieurs sénateurs, dont Sanders, selon des associés.

MacDonough’s a gagné sa réputation d’équité tout en aidant le Sénat à traverser certains de ses moments les plus médiatisés. Les décisions qu’elle a rendues frappantes contre l’avortement et d’autres dispositions de nombreuses tentatives infructueuses du GOP d’abroger la loi sur la santé d’Obama ont affaibli leurs projets de loi.

Elle a aidé le juge en chef John Roberts à présider le procès de destitution au Sénat 2020 du président Donald Trump et était aux côtés du sénateur Patrick Leahy, D-Vt., Pour le deuxième procès de Trump ce mois-ci. Trump a été acquitté à deux reprises.

Et alors que les partisans de Trump se sont battus devant la police et dans le Capitole le mois dernier dans l’espoir de perturber la certification par le Congrès de la victoire de Joe Biden au collège électoral, MacDonough et d’autres membres du personnel ont sauvé ces bulletins de vote et bousculé les boîtes en acajou les contenant. Le bureau de MacDonough, au premier étage du Capitole, a été saccagé et déclaré scène de crime.

Élevé par une mère célibataire dans la confortable banlieue de Washington de Chevy Chase, Maryland, MacDonough a obtenu un diplôme en littérature anglaise de l’Université George Washington. Elle a commencé sa carrière au Sénat dans sa bibliothèque avant de quitter pour obtenir un diplôme en droit à la Vermont Law School.

Elle a brièvement travaillé comme avocate au ministère de la Justice avant de retourner au Sénat en 1999, cette fois en tant qu’assistante au bureau du parlementaire. Moins de deux ans plus tard, elle a aidé le vice-président Al Gore à présider la certification par le Congrès des bulletins électoraux qui ont scellé sa propre défaite électorale de 2000 contre George W. Bush.

«C’était très excitant et humiliant», a déclaré MacDonough dans un profil d’ancien de la Vermont Law School.

Alors que les démocrates commencent à faire passer le vaste programme de secours de Biden au Congrès, ils utilisent une procédure spéciale qui protège le projet de loi des obstructionnistes républicains du Sénat, qui nécessitent 60 voix pour contrecarrer. C’est hors de portée pour les démocrates dans une chambre 50-50 qu’ils contrôlent avec le vote décisif du vice-président Kamala Harris.

Mais les règles du Sénat exigent que les éléments d’un tel projet de loi aient un impact budgétaire substantiel qui n’est pas «simplement accessoire» par rapport à l’objectif principal du libellé.

MacDonough a rencontré des démocrates qui ont essayé de la persuader que leur disposition sur le salaire minimum satisfait à ce critère, et des républicains qui lui ont dit que non. Les démocrates veulent augmenter le plancher fédéral, fixé à 7,25 $ de l’heure depuis 2009, à 15 $ sur cinq ans.

Le Sénat tient généralement compte des conseils du parlementaire, qui sont chuchotés au sénateur qui préside la chambre. Mais le parti majoritaire forcera à de rares occasions un vote pour annuler le parlementaire.

Si MacDonough décide que la hausse du salaire minimum doit rester dans le projet de loi, elle survivra probablement parce que les opposants du GOP auraient besoin de 60 votes irréalisables pour le supprimer. Mais au moins deux démocrates ont exprimé leur opposition à la proposition de 15 $, elle pourrait donc toujours être modifiée ou même abandonnée.

Si MacDonough dit qu’elle devrait être frappée, les démocrates n’auraient aucune chance de recueillir 60 voix pour l’annuler. Mais ils pourraient choisir la tactique dure et rarement utilisée qui consiste à demander à l’officier président, vraisemblablement Harris, de l’ignorer et d’annoncer que le libellé du salaire minimum satisfait au critère pour rester dans la législation générale.

Cela obligerait les républicains à trouver 60 voix pour supprimer la disposition, ce qu’ils n’auraient pas fait. Une telle tactique est appelée l’option nucléaire parce que les démocrates utiliseraient leur majorité pour imposer des changements de règles, enrager les républicains et inviter à de futures représailles tit-for-tat.

Les démocrates majoritaires ont annulé MacDonough en 2013, éliminant les filibusters pour le pouvoir exécutif et la plupart des candidats à la magistrature. En 2017, les républicains ont étendu cela aux choix de la Cour suprême. «Ce fut une défaite cinglante que j’ai essayé de ne pas prendre personnellement», a-t-elle déclaré lors d’un discours d’ouverture en 2018 à sa faculté de droit.