Pour l’ancien chef de la police de Forest Lake, Dave Schwartz, « l’appel au service public était fort »

Le chef de la police de Forest Lake, David Schwartz, « a lancé la « police de proximité » avant même que ce terme ne soit utilisé », a déclaré Ron Hanegraaf, le premier policier embauché par Schwartz au sein du département.

« Il connaissait beaucoup de gens dans la ville. Il préférait parler aux gens plutôt que leur dresser une contravention. »

Schwartz, qui a été chef de la police de 1979 à 2004, est décédé le 1er septembre à son domicile de Hugo des suites de complications liées à un glioblastome, une forme de cancer du cerveau. Il avait 75 ans.

Schwartz est né à St. Paul et a vécu à St. Paul Park quand il était jeune. Sa famille a déménagé à Forest Lake alors qu’il était au lycée. Après avoir obtenu son diplôme du lycée de Forest Lake en 1966, il a fréquenté l’université d’État de St. Cloud pendant un an. Il a ensuite obtenu un baccalauréat en application de la loi à la Metropolitan State University de St. Paul.

En octobre 1969, Schwartz a prêté serment comme policier à temps partiel à Forest Lake. Il a travaillé dans les services de protection fédéraux pendant quelques années jusqu’à son embauche comme policier à temps plein en janvier 1973.

Après que le chef de la police de Forest Lake, Jim Trudeau, ait été élu shérif du comté de Washington en 1978, Schwartz a postulé pour le poste le plus élevé du département.

« C’était un type formidable », a déclaré Hanegraaf. « Je veux dire, tout le monde parle de types formidables, mais lui en était vraiment un. Travailler pour lui n’était pas vraiment une expérience enrichissante. Pendant toute la période où j’étais là-bas, je ne me souviens pas que quelqu’un ait démissionné. Certains ont pris leur retraite, mais je ne me souviens pas que quelqu’un ait démissionné. C’était simplement un bon service pour lequel travailler. »

Schwartz a embauché la première femme policière à Forest Lake ; Sue Dejonker a rejoint la force en 1979, a déclaré Hanegraaf.

« Appel au service public »

Schwartz a vécu une vie de foi, de courage, d’intégrité et de grâce, a déclaré sa fille, Margaret Schwartz Vesel, qui vit à Vadnais Heights.

« Son appel au service public était fort », a-t-elle déclaré. « Il plaisantait souvent en disant que le service public ne le rendrait jamais riche, mais il croyait qu’il lui permettrait de mener une vie épanouissante. Il était très fier de son département et des hommes et des femmes avec lesquels il servait, et il est resté en contact avec beaucoup d’entre eux longtemps après sa retraite. »

Dans une interview accordée au Pioneer Press au moment de sa retraite, Schwartz a déclaré qu’il ne regrettait pas d’avoir passé toute sa carrière au département de police de Forest Lake.

« Quand j’ai été embauché ici, j’étais la personne la plus heureuse du monde », a-t-il déclaré. « Je n’aurais pas pu demander plus que ce que la ville m’a donné. »

L’autoroute 35 a été achevée à Forest Lake en 1969, faisant de la ville une option pour les navetteurs. La banlieue est passée d’environ 5 000 à 16 000 habitants pendant le mandat de Schwartz, et cette croissance a engendré l’anonymat, a-t-il déclaré au Pioneer Press.

« Avant, je connaissais tous ceux que je voyais, ou un membre de leur famille », a déclaré Schwartz. « Maintenant, je n’en connais plus beaucoup. »

Famille élevée à Hugo

En 1972, Schwartz a rencontré Lucie Peloquin, de Hugo, dans une salle de quilles à Forest Lake. Le couple s’est marié le 27 janvier 1973 à l’église catholique St. John the Baptist de Hugo après une « romance éclair », a déclaré Lucie Schwartz. « Nous avions 23 et 24 ans. J’aimais sa personnalité. C’était une personne gentille, attentionnée, très spirituelle et très amusante. C’était un vrai taquin. »

Le couple vivait à Hugo et avait trois enfants : Margaret, Bryan et Matthew.

Lorsqu’il ne travaillait pas, Schwartz aimait pêcher et passer du temps dans la cabane familiale au bord du lac Vermilion. « Nous aimions simplement nous asseoir au bord de l’eau », a-t-elle déclaré. « C’était une jolie petite cabane tranquille et isolée. »

Schwartz n’a jamais parlé boutique avec sa femme, a-t-elle déclaré.

« Il a peut-être dit qu’il avait eu une mauvaise journée, mais il n’a jamais ramené son travail à la maison », a-t-elle déclaré. « Il était là, et c’était de la famille. D’une part, c’était confidentiel, mais d’autre part, il a laissé ça au travail. Il a passé assez de temps au bureau comme ça. »

Apprenant tout au long de la vie

Schwartz est diplômé de la FBI National Academy de Quantico, en Virginie, en 1988, et a obtenu sa maîtrise en leadership et éducation policière de l’Université de St. Thomas en 2003. Il a également obtenu un certificat en personnel et commandement de l’Université Northwestern à Evanston, dans l’Illinois. Il a enseigné plusieurs cours à la Metro State University et a aidé à former le personnel de Xcel Energy.

« Il était un apprenant permanent. Il n’arrêtait jamais d’apprendre », a déclaré Mike Aschenbrener, que Schwartz a embauché en 1983 pour devenir le huitième officier du département. « Il était probablement aussi visionnaire que n’importe quel être humain que j’ai jamais rencontré et aussi un fabuleux juge de caractère. Il vous disait ce que vous vouliez vraiment entendre, mais il vous disait aussi ce que vous aviez besoin d’entendre. »

Aschenbrener, qui est devenu sergent, a quitté la police en 2003 pour devenir chef du département de police de Mendota Heights. Lui et Schwartz ont obtenu leur maîtrise ensemble à l’UST, a-t-il déclaré.

« Il venait souvent me voir et me disait : « Nous allons faire ceci, faites-le », et c’était à moi de faire le gros du travail », a déclaré Aschenbrener. « Je veux dire, il avait la vision. Il savait ce qu’il voulait, il faisait les changements, et nous étions partis pour un autre programme. »

Parmi les programmes que Schwartz a contribué à mettre en place : l’agent des ressources scolaires du lycée de Forest Lake Area, la patrouille de motoneiges du département, les contrôles de saturation de la conduite en état d’ivresse, le camp de sécurité de la région de Forest Lake et le plan d’intervention d’urgence de la ville.

Il a siégé au conseil d’administration du Lakes Area Youth Service Bureau et a fait partie du groupe qui a formé le Family Violence Network, qui est devenu plus tard Tubman Family Alliance.

« Il avait toujours une vision à plus long terme », a déclaré Aschenbrener. « Il disait : « OK, quelle sera la solution ? » Prendre le réseau local de lutte contre la violence familiale et le fusionner avec le centre Harriet Tubman (à Minneapolis). … Il se disait : « Regroupons toutes ces choses ensemble, où nous pouvons mettre en commun les ressources de toute la métropole et fournir ce service tout le temps, tous les jours, sans avoir un tas de trous et de lacunes. » Je pense que c’était son véritable point fort. »

Outre son épouse et sa fille, Schwartz laisse dans le deuil ses fils, Bryan et Matthew, et trois petits-enfants.

Une messe funéraire chrétienne aura lieu vendredi à 11 heures à l’église Saint-Pierre de Forest Lake, avec des visites de 16 heures à 20 heures jeudi à la Maison funéraire familiale Roberts de Forest Lake et une heure avant la messe à l’église. L’inhumation aura lieu au cimetière Saint-Jean-Baptiste de Hugo.