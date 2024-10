Pour Lamorne Morris, son rôle dans « Saturday Night » lui semblait familier

Pour sa performance primée aux Emmy Awards dans le rôle de l’adjoint Witt Farr dans « Fargo », Lamorne Morris a subi une transformation physique complète . Dans son dernier rôle, il est bien plus proche de lui-même.

L’acteur né à Chicago incarne Garrett Morris (aucun lien de parenté) dans « Saturday Night », le long métrage réalisé par Jason Reitman sur la naissance de « Saturday Night Live », sorti le 11 octobre. L’aîné Morris a été le premier acteur noir de la série. le légendaire spectacle de sketchs humoristiques – une expérience à laquelle le jeune Morris s’identifiait.

Alors qu’il jouait le seul rôle principal noir dans la sitcom « New Girl », il a déclaré au Washington Post dans une interview publiée mardi, les fans lui disaient souvent : « Oh, je connais cette série. Tu es le mec noir.

Lamorne Morris a rejoint le casting de « New Girl » peu de temps après le départ de Damon Wayans Jr., qui jouait Coach dans le pilote de la série, en raison de conflits d’horaire. Au début de la production, le nouveau venu était souvent frustré par la vision floue des scénaristes pour son personnage, Winston Bishop – qu’il avait du mal à croire n’était pas personnel.

« Les deux premières années de ‘New Girl' », a-t-il déclaré au Post, « je me disais : ‘Qu’est-ce que je fais ?' »

La star de « Woke » a déclaré qu’il imaginait son personnage dans « Saturday Night » se poser la même question il y a un demi-siècle, la nuit où « SNL » a fait ses débuts. Garrett Morris, alors dramaturge et chanteur de 37 ans, avait des décennies de plus que la plupart de ses camarades de casting – et était le seul membre noir de l’équipe créative de la série.

« Avec « Saturday Night Live », tout à coup, je représentais les Noirs », a déclaré Garrett à Lamorne dans un Variété entretien publié samedi. Cette conversation n’était pas la première entre les deux hommes, car malgré les souhaits du réalisateur de « Saturday Night », Jason Reitman, ils étaient en contact avant même le début du tournage.

« Jason ne voulait pas que nous contactions les vrais acteurs. Son truc, c’était que tu es un acteur. Vous savez déjà quoi faire », a déclaré Lamorne Morris. « Mais j’ai quand même appelé Garrett. »

Au cours de plusieurs appels téléphoniques et Zoom ultérieurs, les deux ont appris qu’ils « partageaient une marche très, très similaire », a-t-il déclaré.

Selon les mots de Reitman, l’acteur de « Fargo » est « né pour jouer ce rôle ».

« Lamorne a tout simplement compris de manière inhérente cette recherche d’identité que Garrett traversait », a déclaré le réalisateur au Post, ajoutant que Morris a apporté une sincérité à son interprétation qui en fait l’un des arcs de personnages les plus convaincants du film.

Heureusement pour l’acteur, qui, enfant, admirait tellement Garrett Morris qu’il utilisé pour dire aux gens qu’ils étaient liés sa performance a également atterri avec l’ancien de « SNL » lui-même.

Regarder le film, a déclaré Garrett Morris, a été « une expérience très cathartique ».