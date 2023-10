Le NYPD s’est retiré à la dernière minute d’une audience du conseil municipal prévue mardi sur la question de savoir si son déploiement accru de surveillance de haute technologie a un impact disparate sur les New-Yorkais noirs et hispaniques – c’est la troisième fois que le service de police évite les interrogatoires des élus. le sujet au cours des cinq dernières semaines.

Ce revirement soudain est survenu après que le ministère ait choisi le 31 octobre comme date à laquelle son plus haut responsable en uniforme, le chef du département Jeffrey Maddrey, comparaîtrait devant une audience conjointe tenue par les comités de sécurité publique et de technologie du Conseil.

Les comités tentent depuis des semaines d’interroger le département sur son incapacité à répondre aux exigences de la loi POST, une loi promulguée en 2020 qui exige la divulgation de la manière dont le NYPD utilise la technologie.

Le maire Eric Adams a adopté la haute technologie pour lutter contre la criminalité, notamment en utilisant des drones aériens pour surveiller les rassemblements publics et en déployant un robot pour surveiller les stations de métro à grand trafic à Manhattan. La reconnaissance faciale, les pings des tours de téléphonie cellulaire et les lecteurs de plaques d’immatriculation font tous partie des technologies utilisées couramment.

À deux reprises auparavant, le NYPD s’est retiré des audiences du POST Act – une fois le 27 septembre, puis de nouveau le 11 octobre – en invoquant d’autres engagements.

Peu après 14 heures lundi, le bureau de la présidente du Conseil, Adrienne Adams, a publié une notification indiquant que l’audience devait avoir lieu dans la salle du Conseil à 10 heures mardi, citant Maddrey comme témoin. Une heure plus tard, la police de New York a informé le Conseil qu’elle ne participerait pas à l’audience. Elle est désormais « reportée jusqu’à nouvel ordre ».

Le maire Eric Adams dévoile un « robocop » du NYPD pour aider à enregistrer les crimes potentiels et appeler à l’aide dans les situations d’urgence, le 22 septembre 2023. Crédit: Alex Krales/LA VILLE

«Ma première réaction a été ‘WTF?’», a déclaré la membre du conseil Jennifer Gutierrez (D-Brooklyn), présidente du comité de technologie. «Je place cela dans le contexte plus large de leur non-présentation aux autres audiences. Plus les New-Yorkais auront l’impression de cacher quelque chose ou d’éviter quelque chose, nous allons travailler très dur pour découvrir ce qui se passe. »

Gutierrez a déclaré que les responsables du NYPD ont déclaré au Conseil qu’ils avaient dû se retirer de l’audience du 11 octobre pour répondre aux manifestations qui ont éclaté dans la ville à la suite de l’attaque brutale du 7 octobre perpétrée par le groupe terroriste Hamas qui a tué 1 400 Israéliens. Ils ont utilisé la même excuse lundi pour abandonner à nouveau, même si le ministère avait convenu de la date du 31 octobre il y a deux semaines.

Le NYPD n’a pas répondu à la demande d’explication de la VILLE sur les raisons pour lesquelles Maddrey et l’autre responsable cité comme témoin, Michael Gerber, le commissaire adjoint aux affaires juridiques du NYPD, n’ont pas pu assister à l’audience du matin.

Le NYPD montre l’un de ses drones lors d’une conférence de presse le long de l’East River, le 21 juillet 2023. Crédit: Marcus Santos/LA VILLE

Albert Fox Cahn, directeur du Surveillance Technology Oversight Project (STOP), a qualifié de « scandaleux » le dernier affront à la surveillance publique par le NYPD, arguant qu’il soulignait la nécessité pour le département de répondre aux questions du Conseil.

« Tenir une audience sur l’échec de la police de New York à se conformer à la surveillance civile parce que le département ne veut tout simplement pas se présenter montre plus l’anarchie du département que tout ce qu’une audience pourrait montrer », a-t-il déclaré. “Il s’agit d’un service de police qui se met au-dessus des lois et refuse de rendre des comptes aux élus.”

Cahn, qui devait témoigner à l’audience, a souligné le procès en cours de STOP contre le NYPD exigeant une réponse à des milliers de demandes en attente de la loi sur la liberté de l’information (FOIL).

STOP affirme que le ministère a tardé à répondre à 42 000 demandes de ce type et intente une action en justice pour forcer une divulgation immédiate. Le NYPD informe désormais régulièrement les demandeurs de FOIL, y compris THE CITY, qu’il leur faudra six mois avant de recevoir une réponse de l’agence « en raison du volume de demandes que nous avons reçues ».

La loi de l’État exige que les agences fournir des dossiers dans les 20 jours ouvrables après avoir accusé réception d’une demande d’enregistrement et fournir à la fois une date précise à laquelle la demande sera satisfaite ainsi qu’une raison du retard.

Jocelyn Strauber, commissaire du Département des enquêtes (DOI) de la ville, devait également témoigner lors de l’audience de mardi au sujet d’un incident survenu en novembre 2022. rapport de l’inspecteur général détaillant la réponse du ministère à la loi POST.

Le DOI y formule 15 recommandations, qui restent toutes non mises en œuvre en juin. Quatorze ont été catégoriquement rejetées par le ministère, tandis qu’une a été répertoriée comme « en attente ». Le NYPD, par exemple, a rejeté la suggestion du DOI selon laquelle il auditerait régulièrement l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale, et il a rejeté l’appel visant à analyser si son utilisation de la technologie de surveillance a un impact disparate et raciste.

La semaine dernière, le ministère a subi un revers dans son refus de divulguer les dossiers contractuels liés à son achat de plus d’un milliard de dollars en technologie de surveillance de haute technologie au cours des dernières années.

La loi POST a déclenché la sortie de certains disques, mais pas de tous. La Legal Aid Society a poursuivi pour information et jeudi, la Cour suprême de Manhattan, Lyle Frank commandé le ministère de libérer tout ce qui est demandé dans les plus brefs délais.

Mardi, la police de New York n’avait pas répondu à l’enquête de vendredi de THE CITY quant à savoir si elle avait l’intention de faire appel de la décision du juge.