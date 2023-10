Pour la troisième fois en autant d’années, les Américains sont bloqués dans une zone de guerre sous la surveillance de Biden

Restés sans secours, les citoyens américains se tournent une fois de plus désespérément vers l’administration Biden pour les aider à échapper à un pays déchiré par la guerre.

Les images de familles implorant de l’aide tandis que les parents supplient le président de les aider à récupérer leurs fils sont familières à l’administration. Les événements qui se déroulent actuellement en Israël marquent la troisième fois au cours du mandat du président Joe Biden que les Américains se retrouvent piégés à l’étranger sans aucune promesse d’escorte du gouvernement américain pour les mettre en sécurité.

Alors que la guerre éclate en Israël à la suite de l’attaque terroriste du Hamas contre le pays, Biden a encouragé les Américains qui souhaitent quitter le pays à réserver un vol commercial ou à utiliser des options terrestres. Mais quelques heures seulement avant que Biden ne fasse cette annonce, des compagnies aériennes commerciales telles que Delta, United et American ont interrompu leurs services à destination et en provenance d’Israël, laissant les Américains se démener et sans aucune issue.

Parmi les personnes bloquées se trouvait un groupe religieux local composé d’environ 41 membres de St. Louis, Missouri. Le groupe est bloqué en Israël car les vols commerciaux sortant du pays ont été annulés, selon à Fox 2 Nouvelles. Après avoir reçu l’aide du sénateur républicain du Missouri, Eric Schmitt, le groupe a pu fuir vers la Jordanie en attendant la possibilité de retourner aux États-Unis.

« Ils étaient littéralement seuls, dans un pays étranger, avec une guerre en cours, se rendant dans un pays dont ils ne connaissaient rien », a déclaré Trevor Wolfe, membre de l’église. dit Actualités KMOV.

Une famille de l’Arizona est actuellement bloquée en Israël parce que son vol hors du pays a été annulé le jour même de son départ, CBS 5 News signalé. En réservant un autre vol, la famille a découvert que d’autres compagnies aériennes avaient suspendu leurs services, les laissant bloquées.

« Au départ, ils nous avaient dit qu’ils pourraient nous emmener par avion mercredi », a déclaré Kane Adkins, l’un des membres de la famille Arizona bloqués en Israël, au média. «Maintenant, ils essaient de nous dire que les vols ou le trafic aérien américain sont annulés, peut-être que cela pourrait arriver vendredi ou samedi, disent-ils. J’ai trois petits à la maison et ils ne savent pas tous ce qui se passe.

Même aux États-Unis, ils poussent la Maison Blanche à prendre des mesures pour sauver ceux qui sont coincés dans le pays ; un groupe de parents américains a supplié l’administration de les aider à retrouver leur fils kidnappé, à double nationalité américano-israélienne, retenu en otage dans la bande de Gaza, USA Today signalé. Tout en protestant, les parents ont appelé Biden à tendre la main au Hamas et à exiger la libération de leur fils.

Trois jours après l’attaque du Hamas, Biden a annoncé mardi qu’au moins 14 Américains avaient été tués, puis a confirmé que d’autres étaient retenus en otages. Le président s’est engagé lundi à « déployer des experts » pour « consulter et conseiller ses homologues israéliens » sur la manière de sauver les otages.

Au moins 20 Américains sont portés disparus et on ne sait toujours pas combien sont retenus en otages, a déclaré mardi aux journalistes le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan.

Bien que les États-Unis n’aient pas déployé d’efforts pour évacuer leurs citoyens, de nombreux autres pays l’ont fait ; La Pologne envisage d’envoyer des avions de transport aérien pour faire sortir ses citoyens d’un pays déchiré par la guerre, selon à Reuters. La Hongrie a également effectué des vols d’évacuation pour son pays, selon à Voix de l’Amérique. Le Brésil et la Bulgarie déploient également des efforts d’évacuation similaires, Aviation Week Network signalé.

Pendant ce temps, le gouvernement mexicain a réussi à évacuer 135 Mexicains d’Israël à bord d’un avion militaire mardi, a indiqué le ministère mexicain des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé.

Alors que les Américains restent bloqués dans ce pays déchiré par la guerre, le président fait l’objet d’une surveillance accrue pour n’avoir fait aucune apparition publique dimanche et lundi pour informer le pays de la crise.

Les scènes d’Américains abandonnés en Israël présentent une similitude frappante avec le retrait de l’administration Biden d’Afghanistan et sa fuite du Soudan déchiré par la guerre, qui ont tous deux abandonné des citoyens dans chaque pays.

Les responsables américains ont abandonné le Soudan en avril, laissant derrière eux des milliers d’Américains. À un moment donné, le gouvernement américain a estimé qu’au moins 16 000 Américains se trouvaient au Soudan, même si le nombre réel d’Américains qui se trouvaient dans le pays et souhaitaient quitter le pays était bien inférieur, car beaucoup avaient la double nationalité. Après avoir dit aux Américains de ne pas s’attendre à une aide militaire pour évacuer, les États-Unis ont pu en transporter environ 1 000, même si on ne sait pas combien sont restés sur place.

Comme ils l’ont encore une fois fait ces derniers jours, les parents américains ont supplié l’administration Biden d’aider leurs enfants à quitter le Soudan. Joyce Eiler, une mère américaine, a affirmé que les responsables de l’ambassade américaine avaient dit à son fils qu’il était « seul » dans ses efforts pour évacuer le pays.

« Je suis incroyablement choqué et dégoûté par la réponse terne des États-Unis à la santé et à la sécurité de leurs citoyens », a déclaré Muna Daoud, dont les parents américains ont dû évacuer seuls le Soudan via Port-Soudan vers l’Arabie Saoudite. dit CNN à l’époque.

Des scènes similaires se sont produites avant même le Soudan et Israël lors du retrait par Biden des troupes américaines d’Afghanistan.

Après que l’armée américaine a achevé son retrait d’Afghanistan le 31 août 2021, pas moins de 9 000 citoyens américains ont été laissés pour compte. Bien que 13 militaires américains aient été tués dans une attaque terroriste ISIS-K lors du retrait, Biden a continué de vanter l’opération comme un succès.

«Nous avons réalisé l’un des plus grands ponts aériens de l’histoire. Avec plus plus de 120 000 personnes évacuées vers des lieux sûrs, ce chiffre est plus du double de ce que la plupart des experts je pensais que c’était possible. Aucune nation – aucune nation n’a jamais fait quelque chose de pareil dans tous les temps. histoire », a déclaré Biden dans un discours annonçant le retrait définitif des forces américaines et des responsables de l’ambassade.

Bien que seuls des efforts mineurs aient été déployés pour sauver les otages et aider les citoyens américains à quitter le pays, Biden a déclaré mardi avec confiance que les individus étaient sa priorité.

« Je n’ai pas de priorité plus élevée que la sécurité des Américains retenus en otages dans le monde entier », a déclaré Biden.