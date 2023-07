Pour la troisième fois cette semaine, la Terre établit un record de chaleur

La température moyenne de la Terre a établi jeudi un nouveau record officieux, le troisième jalon de ce type en une semaine déjà considéré comme le plus chaud jamais enregistré.

La moyenne planétaire a atteint 63 degrés Fahrenheit, 17,23 degrés Celsius, dépassant les marques de 62,9 et 17,18 degrés fixées mardi et égalées mercredi, selon les données du Climate Reanalyzer de l’Université du Maine, un outil qui utilise des données satellitaires et des simulations informatiques pour mesurer le monde. condition.

Cette moyenne comprend des endroits qui étouffent sous une chaleur dangereuse – comme Jingxing, en Chine, qui a enregistré près de 110 degrés Fahrenheit (43,3 degrés Celsius) – et des endroits simplement inhabituellement chauds, comme l’Antarctique, où les températures sur une grande partie du continent étaient jusqu’à 8 degrés Fahrenheit (4,5 degrés Celsius) au-dessus de la normale cette semaine.

La National Oceanic and Atmospheric Administration a publié jeudi une mise en garde concernant les conclusions de l’outil du Maine, affirmant qu’elle ne pouvait pas confirmer les données résultant en partie de la modélisation informatique.

« Bien que la NOAA ne puisse pas valider la méthodologie ou la conclusion de l’analyse de l’Université du Maine, nous reconnaissons que nous sommes dans une période chaude en raison du changement climatique », a déclaré la NOAA.

Pourtant, les données du Maine ont été largement considérées comme un autre signe troublant du changement climatique dans le monde. Certains climatologues ont déclaré cette semaine qu’ils n’étaient pas surpris de voir les enregistrements non officiels.

Robert Watson, scientifique et ancien président du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de l’ONU, a déclaré que les gouvernements et le secteur privé « ne sont pas vraiment engagés dans la lutte contre le changement climatique ». Les citoyens non plus, a-t-il dit.

« Ils demandent de l’énergie bon marché, de la nourriture bon marché et ne veulent pas payer le vrai coût de la nourriture et de l’énergie », a déclaré Watson.

