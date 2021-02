Pour la saison des récompenses de cinéma, février commence à ressembler beaucoup à Noël

C’est autour de Noël, traditionnellement, que les studios et les petits distributeurs libèrent leurs prétendants au prix, dans l’espoir d’être frais dans l’esprit des groupes de critiques, des guildes et surtout des membres de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, qui présente les Oscars, quand ils commencent. vote.

Pour les prix 2020, cependant, la fenêtre d’éligibilité s’est étendue au-delà de l’année civile conventionnelle jusqu’en février, ce qui explique l’assaut des films de prestige arrivant ce mois-ci, grâce à une combinaison de plates-formes numériques et théâtrales.

Un bref aperçu des titres des semaines récentes et à venir met en évidence cette dynamique, à commencer par une assaut de films avec des aspirations aux récompenses – dont certains ont déjà été reconnus par les Golden Globes et les Screen Actors Guild Awards – qui ont ouvert le 12 février. La liste comprend «French Exit», un film fantaisiste mettant en vedette Michelle Pfeiffer; le « Judas and the Black Messiah » basé sur des faits, avec Lakeith Stanfield et Daniel Kaluuya; «Minari», un drame semi-autobiographique du scénariste-réalisateur Lee Isaac Chung, avec Steven Yeun de «The Walking Dead»; et « Le Mauritanien », l’histoire vraie d’un détenu de Guantanamo, avec Tahar Rahim, Jodie Foster et Benedict Cumberbatch.

Ce mois-ci propose également des débuts de réalisation de deux acteurs bien connus, dans des films dans lesquels ils jouent également: « The Land » de Robin Wright, sur une femme en difficulté cherchant refuge dans une cabane isolée; et « Falling » de Viggo Mortensen, sur un homme aux prises avec son père violent, qui souffre de démence.

Notamment, un autre premier film réalisé par une star oscarisée, « One Night in Miami » de Regina King, est déjà perçu comme un acteur majeur du derby de cette année.

Les prochaines semaines, quant à elles, apportent «Nomadland», le film de la réalisatrice Chloe Zhao avec Frances McDormand; «Les États-Unis contre Billie Holiday», du réalisateur Lee Daniels, avec Andra Day comme chanteuse légendaire; et « The Father », avec Anthony Hopkins – nominé à la fois par les Globes et SAG – et Olivia Colman, qui offre une fenêtre percutante sur la démence du personnage de Hopkins.

L’Académie a rendu possible cette prime adjacente à la Saint-Valentin en retardant la cérémonie elle-même de deux mois, jusqu’au 25 avril, ce qui a déclenché un changement collectif dans toute la chronologie des récompenses. Dans ce qui a été décrit comme un déménagement ponctuel, l’organisation a également éliminé les règles exigeant qu’un film soit sorti en salle pour être éligible, ouvrant la voie à des services de streaming et à des fenêtres à la demande pour combler la brèche laissée par théâtres fermés.

Netflix a été un bénéficiaire clair de l’état actuel des choses, avec «Mank», «Ma Rainey’s Black Bottom», «Da 5 Bloods» et «The Trial of the Chicago 7» parmi ses principaux espoirs. Mais d’autres concurrents du streaming, dont Amazon (derrière « One Night in Miami » et « The Sound of Metal »), Hulu (qui a repris « Nomadland » et « Billie Holiday ») et Disney + (le « Soul » animé), ont intensifié aussi.

Comme l’a noté Deadline, même avec cela, la piscine a été diluée, car les studios ont retardé un certain nombre de films qui auraient probablement été prétendants aux Oscars – y compris un remake de «West Side Story», «In the Heights» de Lin-Manuel Miranda et plusieurs blockbusters qui pourraient attirer l’attention dans les domaines techniques – dans la conversation sur les prix de l’année prochaine.

Bien sûr, on peut soutenir que l’accent mis sur les récompenses semble particulièrement insignifiant dans le climat actuel. Pourtant, cela ne tient pas compte de plusieurs réalités, parmi lesquelles les gens de l’industrie du divertissement recherchent toujours les récompenses et le prestige, quels que soient l’endroit et la façon dont leur travail est vu; les récompenses sont perçues comme contribuant à augmenter les revenus, incitant les personnes qui se soucient de telles choses à regarder; et l’industrie robuste consacrée au processus, y compris les organes de presse qui comptent sur les revenus des publicités «Pour votre considération».

Tout cela s’ajoute à la liste actuelle des films de février. Et bien que la rafale numérique d’un tel tarif ne signifiera pas grand-chose pour beaucoup de gens, pour ceux qui ont hâte de rattraper les nominés aux Oscars vers la fin d’une année normale, laissez tomber la neige.