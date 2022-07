Pour la Russie, c’est un traître et un extrémiste de droite. En Ukraine, c’est un Russe qui se bat contre son propre pays.

Il y a des patients avec des lésions nerveuses, des brûlures, des fractures, même une jambe amputée – et il semble que les bras et les jambes encrés de presque tout le monde soient couverts de blessures par des éclats d’obus.

Stepan Kaplunov est allongé sur un lit avec un engin d’apparence médiévale déplaçant sa jambe d’avant en arrière – les deux jambes ont été cassées au combat lorsqu’un obus de char a explosé à côté de lui.

Arborant une tête rasée, une barbe et une manche de tatouages, il ressemble à tous les autres soldats ukrainiens dans la pièce – sauf que Kaplunov est en fait russe. C’est la seule citoyenneté qu’il détient.

Né à Ivanovo, à environ 150 miles au nord-est de Moscou, il a grandi dans l’extrême nord de la Russie et a ensuite rejoint l’armée russe, effectuant une période de service en Syrie. Il nous a montré ses papiers d’identité pour prouver sa naissance russe.

Il s’est décrit comme un “opposant au gouvernement russe et au régime présidentiel” et a décrit le président russe Vladimir Poutine comme un “tyran qui aspire à restaurer l’URSS”.

Pourtant, dit Kaplunov, il ne s’est jamais senti obligé d’agir contre son opposition, jusqu’en 2014, lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, s’emparant de la Crimée et d’une partie de la région du Donbass.

Cela m’a ému”, a-t-il déclaré à CNN par l’intermédiaire d’un traducteur. “Je ne vais pas dire que 100% de ma motivation est exactement la justice. Il y a une prédisposition chez les gens, des gens qui aiment l’aventure, la prise de risques. J’avais été soldat auparavant et je voulais appliquer mes compétences, et j’avais de la sympathie pour l’Ukraine, je pensais que l’Ukraine avait raison et méritait d’être aidée.”

Alors, il a traversé la frontière et a rejoint le bataillon Azov – alors une milice hétéroclite des combattants les plus purs et durs d’Ukraine, dont beaucoup étaient des ultra-nationalistes et des suprématistes blancs.

Kaplunov dit qu’il a été attiré par le bataillon parce que c’était le plus facile à rejoindre pour les étrangers et qu’il connaissait déjà des gens, contrairement à l’idéologie d’extrême droite.

“Je n’avais pas vraiment le choix”, a-t-il déclaré. “Peut-être que je serais allé dans un autre bataillon ou dans une unité militaire ukrainienne régulière, mais je n’avais que des connaissances à Azov, alors j’y suis allé.”

Craintes de capture

Azov s’est depuis intégré à l’armée ukrainienne régulière et a tenté de se distancer de ses origines extrémistes, bien que la Russie considère toujours le bataillon comme une bande de néonazis.

Des civils qui ont fui les combats via le territoire sous contrôle russe ont déclaré avoir été contrôlés pour des tatouages ​​qui pourraient indiquer des liens avec le bataillon Azov ou avec le nationalisme d’extrême droite.

Kaplunov, qui dit avoir quitté Azov après deux ans, et rebondi autour d’autres unités de l’armée ukrainienne, arbore fièrement un tatouage “Born to Kill” sur son bras gauche, et l’expression allemande “Sieg Oder Tod”, signifiant “victoire ou la mort », un cri de guerre largement utilisé à travers l’histoire, mais aussi lié au Troisième Reich.

“C’est ma devise dans la vie. J’ai aimé la façon dont ça sonnait et la façon dont c’était écrit”, a-t-il déclaré.

CNN a contacté le ministère ukrainien de la Défense et le bataillon Azov pour commentaires.

Lorsque la Russie a lancé une invasion à grande échelle contre l’Ukraine en février, Kaplunov dit qu’il s’est retrouvé à défendre un village de la banlieue est de Kyiv avec un fusil et un lance-roquettes. La vidéo de casque qu’il a fournie à CNN montre des appels rapprochés, des collègues blessés et des chars russes incendiés. Finalement, sa chance a tourné et il a été touché par un obus de char.

“Je me souviens que j’avais une très grave commotion cérébrale et que mes oreilles saignaient. De plus, j’avais une commotion cérébrale de tous les organes internes et un éclat d’obus dans l’œil. Alors, quand je suis revenu à la raison après quelques secondes, je ne pouvais rien voir. “, se souvient-il. “J’ai essayé de ramper et j’ai voulu me faire exploser avec une grenade pour éviter d’être fait prisonnier.”

Kaplunov dit qu’il aurait préféré mourir plutôt que d’être capturé car il craignait que s’il était capturé, il aurait été tué, torturé ou emprisonné. Une loi adoptée ce mois-ci par le Parlement russe sur la trahison d’État interdit explicitement aux citoyens russes de se battre dans tout conflit militaire contre la Russie – passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans derrière les barreaux. Il interdit également l’affichage des emblèmes nazis.

“Je n’ai rien à prouver”

En 2019, un blog pro-russe populaire a affirmé que Kaplunov avait un tatouage de l’adjoint d’Hitler, Heinrich Himmler sur son bras, et une croix gammée sur sa poitrine. CNN a trouvé la réclamation après avoir rencontré Kaplunov à deux reprises. Aucun de ses bras ne montre un tatouage Himmler, et lors d’un appel vidéo ultérieur, il a nié avoir une croix gammée ou toute autre image nazie sur sa poitrine, bien qu’il ait refusé de le prouver.

“Je ne veux pas retirer ma chemise. Mais je n’ai pas ce tatouage”, a-t-il déclaré. “Je n’ai besoin de prouver quoi que ce soit à personne.”

Il se décrit ouvertement comme un “nationaliste ukrainien”, mais affirme n’avoir jamais eu d’opinions néonazies ou suprématistes blanches.

Son cas illustre les réalités complexes de cette guerre, et la guerre idéologique et de propagande menée parallèlement au champ de bataille réel.

La Russie a cherché à justifier et à galvaniser le soutien public à son “opération militaire spéciale” en magnifiant une petite minorité d’extrémistes d’extrême droite en Ukraine. Les responsables ukrainiens accusent régulièrement les Russes d’être des racistes et des néonazis déterminés à anéantir le peuple ukrainien. En avril, le ministère ukrainien de la Défense a tweeté : “Les nazis russes ont déclaré une guerre d’extermination contre l’Ukraine”.

La décision de Kaplunov de se battre contre son propre pays lui a coûté des amis en Russie. Il dit que d’autres l’ont discrètement soutenu. Il a également gagné la colère de l’État russe. Son nom a été publié par le journal officiel du gouvernement russe sur une liste de plus de 200 personnes soupçonnées par le gouvernement de terrorisme ou d’activités extrémistes.

Ses parents sont toujours en Russie et Kaplunov dit qu’ils ont reçu la visite des services de sécurité russes, mais il ne s’est jamais inquiété pour leur sécurité.

“La Russie, bien sûr, est un pays d’une certaine anarchie, mais certaines normes et certains droits y sont toujours respectés. Mes parents n’ont donc aucun problème”, a-t-il déclaré.

L’Ukraine est sa maison maintenant, et il voit son avenir ici, même si Kaplunov n’a toujours pas de passeport ukrainien et ne se sent pas particulièrement ukrainien. Il est toujours russe.

“J’aime beaucoup l’Ukraine”, a-t-il déclaré. “Mais j’ai encore des parents et des grands-parents. Tous russes.”

Pour Vlad Pachka, son camarade ukrainien dans le lit à côté du sien au centre de désintoxication, peu importe.

“Malgré le fait que dans son pays il soit considéré comme un criminel, un mercenaire, il y a toujours un lit pour lui dans ma maison, il sera toujours nourri, car il défend ma maison”, a déclaré Pachka.

Kaplunov sait qu’il ne pourra probablement jamais retourner en Russie, ni retourner au front de si tôt. Ses blessures sont étendues. Ses deux jambes sont cassées, il ne peut pas marcher sans béquilles, sa main est défigurée et ses yeux sont très sensibles à la lumière.

Son rétablissement prendra des mois, voire plus. Mais il dit que lorsqu’il retrouvera la pleine santé, il retournera directement à la guerre.