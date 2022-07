Pour la quatrième année, le fonds Wayne Wackerlin se souvient d’un homme d’Ottawa avec des subventions aux entrepreneurs – Shaw Local

Six lauréats de diverses entreprises entrepreneuriales âgés de 15 à 50 ans ont été sélectionnés pour se partager un total de 23 000 $ du quatrième cycle de subventions annuel 2022 du Wayne Wackerlin Memorial Fund.

Les prix comprennent les 84 000 $ en fonds de subvention accordés cumulativement dans 14 opérations entrepreneuriales depuis 2019.

Le Wayne Wackerlin Memorial Fund a été créé par ses frères et sœurs pour perpétuer l’amour de Wayne pour l’agriculture et son esprit d’entreprise. En octobre 2017, Wayne, d’Ottawa, a perdu la vie dans un tragique accident de travail. Non seulement Wayne était directeur d’usine pour une importante installation céréalière, mais il était également copropriétaire d’une entreprise de bois de chauffage et déneigeait en hiver; il a grandi en aidant son père sur la ferme familiale : presser le foin, élever du bétail et cultiver du maïs, du soja et du blé. À 24 ans, Wayne cash louait des terres agricoles cultivant également du maïs et du soja. C’était son rêve d’acheter un terrain à lui (23 acres dont il avait un contrat au moment de sa mort). En 2016, il a acheté un nouveau tracteur John Deere, ayant possédé plusieurs autres machines depuis l’âge de 11 ans. Bien que le temps de Wayne dans cette vie ait été court, son impact au cours de ses 25,5 ans a été énorme. L’héritage de Wayne vivra à travers le WWMF pour les années à venir.

La principale collecte de fonds pour le fonds est une tombola annuelle de viande qui aura lieu le samedi 5 novembre aux Chevaliers de Colomb, 401, rue Main Ouest, à Ottawa.

Les destinataires sont :

Connor Brown, 19 ans, d’Elizabeth, est propriétaire et exploitant de Brown’s Baling and Hay. Brown est une réussite du WWMF qui a utilisé des fonds en tant que précédent bénéficiaire d’une subvention de 2021 pour acheter sa propre presse à balles de foin, pour effectuer des réparations de machines et pour acheter les fournitures nécessaires au fonctionnement de son entreprise en pleine croissance. Soudeur et charpentier de métier, il grandit sur une ferme familiale et réalise rapidement sa passion pour la mise en balles. Les fonds de 4 000 $ accordés cette année serviront à l’achat d’un convoyeur à foin mobile de 16 pieds permettant un meilleur empilage du foin dans les granges. Comme Wayne, Brown est généreux et son objectif est de créer et de maintenir une entreprise agricole prospère pour les années à venir, lui permettant de guider et de redonner aux jeunes entrepreneurs agricoles en herbe en restant connecté à son chapitre FFA.

Benjamin Curtain, 23 ans, propriétaire et fondateur de Curtain’s Creations à Stonington, est un jeune entrepreneur agricole du Midwest comme Wayne. Il est titulaire d’un baccalauréat en génie agricole et, en avril 2020, il a quitté son poste d’ingénieur de conception pour créer sa petite entreprise à temps plein en développant une passion qu’il a manifestée depuis son enfance. Curtain’s Creations est une entreprise régionale de découpe plasma CNC et de fabrication de tôles à service complet qui s’occupe de tout, de la conception à la fabrication, l’achat, la livraison, le service, la réparation et le dépannage, en mettant l’accent sur la clientèle agricole. Curtain utilisera les 5 000 $ pour compenser les coûts d’installation d’une salle de sablage avec l’équipement nécessaire pour soutenir son entreprise. Curtain est deux fois récipiendaire d’une subvention WWMF qui a utilisé les fonds de la subvention 2021 pour acheter un rack de stockage pour son entrepôt. Le rêve de Curtain est d’être un propriétaire d’entreprise prospère, employant éventuellement d’autres personnes et utilisant ses talents de créateur, d’innovateur et de designer.

Cody Miller, 18 ans, de Harvard/Hébron, l’un des premiers récipiendaires de la subvention WWMF 2019, reçoit 2 000 $ pour la reproduction bovine en tant que copropriétaire de Miller Cattle. Miller a grandi en montrant des bovins et des porcs et était actif dans les 4-H. À 14 ans, il a lancé sa propre entreprise de mise en balles et se vante d’avoir mis en balles plus de 10 000 balles l’année dernière. Il a l’intention d’étendre son entreprise bovine pour élever et élever du bétail piémontais pour la production de viande bovine en tant qu’entreprise de la ferme à la table. Il occupe deux emplois en plus de ses propres exploitations agricoles. Miller imite l’énergie sans fin de Wayne et son désir de réussir sa vie afin de réaliser ses rêves de diriger des entreprises rentables et de posséder une ferme.

Sadie ‘Grace’ Nelson, 15 ans, de Yorkville, l’exploitante du Clover Club Lambs (CCL) est active dans son groupe 4-H local montrant des moutons et des bovins et entreprend des projets de couture, de jardinage, de photographie et de pâtisserie. Au printemps dernier, elle a cultivé et vendu 1 200 plants de démarrage pour gagner de l’argent pour faire croître son troupeau de moutons. L’année dernière, elle a fondé une entreprise de niche en cousant des costumes d’agneau en spandex pour les moutons. Ces couvertures en forme de tube, conçues uniquement pour les agneaux, aident à garder les moutons propres avant de juger à la foire et les spectacles sont très populaires, offrant des motifs uniques et des couleurs vives. Les 3 000 $ l’aideront à acheter de nouvelles machines à coudre et de l’équipement pour développer son entreprise et offrir plus d’options à sa clientèle grandissante. Comme Wayne, Nelson est motivé, passionné et travailleur dès son plus jeune âge.

Kelly Koester-Parks, 26 ans, et Justin Parks, 29 ans, de Milledgeville, sont une équipe mari et femme qui travaille dur pour améliorer leur exploitation agricole pour la durabilité. Kelly a démarré son entreprise K&D Cattle alors qu’elle était une première année au lycée via un projet 4-H et FFA. Elle et Justin sont tous les deux dans leur quatrième année d’enseignement de l’agriculture au secondaire et servent de conseillers FFA. L’année dernière, ils ont utilisé les fonds de subvention du WWMF 2021 pour acheter plus de bétail et pour financer des améliorations des immobilisations de leur fermette. Cette année, les 5 000 $ accordés seront utilisés pour agrandir et agrandir la zone avec des mangeoires et des clôtures pour nourrir leurs veaux élevés pour la vente de viande. Le rêve de Kelly et Justin est d’élever leur propre famille, en poursuivant leur héritage familial d’agriculture, en achetant leur propre ferme, tout comme Wayne.

Anthony Pferschy, 50 ans, d’Elburn, est un agriculteur de première génération et copropriétaire, avec sa femme, de Garlic Breath Farm. Il a été nommé Agriculteur de l’année par la Coalition des anciens combattants de l’Illinois en 2021, et il continue de poursuivre sa passion pour la culture et la commercialisation d’ail et de produits à base d’ail de haute qualité. Les fonds de subvention de 4 000 $ serviront à compenser les coûts d’installation de la ventilation dans le système de tunnel élevé utilisé à la ferme. Cette équipe mari et femme vend des produits en ligne, à la ferme et sur divers marchés fermiers de la région. Pferschy a quitté son emploi de jour pour poursuivre sa passion pour l’agriculture à plein temps, comme Wayne rêvait de le faire.

Le conseil d’administration du Wackerlin Memorial Fund a déclaré qu’il n’aurait pas pu être plus satisfait de toutes les candidatures reçues. Chaque candidat incarnait l’amour de Wayne pour l’entrepreneuriat et/ou l’amour pour l’agriculture. Le conseil encourage chaque candidat à postuler à nouveau l’année prochaine quel que soit le statut de financement.