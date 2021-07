Pour la première fois, un match de la MLB sera appelé par toutes les femmes

Pour la première fois dans l’histoire de la Ligue majeure de baseball, toutes les femmes feront partie de l’équipe d’antenne lorsque les Orioles de Baltimore et les Rays de Tampa Bay s’affronteront mardi, rapporte Le New York Times.

Melanie Newman, qui occupe le poste d’annonceur play-by-play à la radio des Orioles depuis l’année dernière, fera l’appel pour le match, tandis que l’analyste de baseball et écrivain MLB.com Sarah Langs sera l’analyste dans la cabine. . Les rejoindront Alanna Rizzo, qui fera le reportage sur le terrain, et Heidi Watney et Lauren Gardner, qui animeront les émissions d’avant-match et d’après-match.

Gardner, qui est journaliste à la fois pour le réseau MLB et le réseau de la Ligue nationale de hockey, a qualifié cette nouvelle historique de moment de « pince-moi », ajoutant qu’elle et les autres femmes qui la rejoignent ont « tous travaillé si dur pendant tant d’années. pour arriver à ce point. »

La nouvelle fait suite à l’embauche de Kim Ng en tant que première femme directrice générale de la MLB par les Marlins de Miami et suit l’exemple de plusieurs autres organisations sportives professionnelles qui ont déjà organisé des matchs entièrement féminins.

En mars, la NBA est entrée dans l’histoire lorsqu’un équipage de cinq femmes a géré un match entre les Raptors de Toronto et les Nuggets de Denver. L’année dernière, la LNH est entrée dans l’histoire lorsque deux matchs comprenaient une équipe de diffusion et de production entièrement féminine. Et en 2018, pour la première fois, il y avait un match de la Major League Soccer qui comprenait une équipe de diffusion entièrement féminine. La même année, Hannah Storm et Andrea Kremer sont également entrées dans l’histoire lorsqu’elles ont commencé à diffuser des matchs de la Ligue nationale de football pour Amazon Prime Video.

« J’ai toujours eu une voix masculine dans l’oreille à chaque match que j’ai joué », a déclaré Rizzo au New York Times. « Donc, faire un jeu où ces voix sont Melanie et Sarah, ce sera un sentiment unique et une perspective unique du jeu. C’est excitant de faire partie de quelque chose comme ça. »

Newman, qui a appelé des matchs de baseball des ligues mineures à la radio pendant six ans, faisait partie de la première diffusion entièrement féminine d’un match de ligue mineure en 2019 aux côtés de Suzie Cool. L’année suivante, en 2020, elle devient la voix de l’émission radio Orioles.

Bien qu’elle soit entrée dans l’histoire en tant que « première » à plusieurs reprises au cours de sa carrière, elle dit que son objectif est de s’assurer qu’il reste un chemin derrière elle pour les autres femmes.

« C’est quelque chose que je reconnais comme très important », dit-elle à propos de ses réalisations en tant que « premières ». « Mais nous voulons également nous assurer que, même si nous obtenons toutes ces premières, nous ne sommes pas non plus les derniers. »

