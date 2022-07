Pour la première fois, les robots de la NASA travaillent ensemble sur la Station spatiale internationale

Que ce passe-t-il Deux des robots spatiaux ISS de la NASA ont fonctionné indépendamment l’un de l’autre, mais en même temps. Pourquoi est-ce important C’est la première fois que plus d’un de ces robots spatiaux fonctionnait simultanément et sans trop de soutien externe.

Tous les travailleurs à bord de la Station spatiale internationale ne sont pas des êtres humains. En fait, tous les travailleurs ne sont pas une forme de vie organique. À des centaines de kilomètres au-dessus de la Terre, flottant juste à côté d’astronautes entraînés dans ce laboratoire spatial, vous trouverez Chérie, reine et bourdon.

Ce sont les assistants robots volants de la NASA connus sous le nom d’Astrobees.

Lancé pour la première fois dans l’espace en 2018, chaque membre du trio en forme de cube et de 12,5 pouces de large est chargé d’aider les habitants de l’ISS dans des tâches importantes – mais souvent fastidieuses – telles que l’inventaire, la documentation d’expériences avec des caméras intégrées ou le transport de marchandises dans toute la station. Honey et Bumble sont montés en premier, et ont été bientôt suivis par Queen.

“En plus de rendre les vols spatiaux plus sûrs et plus rentables, des assistants robotiques comme les Astrobees pourraient gérer les tâches de routine pour libérer les humains pour des travaux plus complexes”, a déclaré la NASA. Un jour, ces robots spatiaux pourraient même décoller avec des astronautes lors de futures missions sur la Lune, alias l’effort Artemis de la NASA, Mars et, potentiellement, l’espace lointain.

Ils ont maintenant franchi une étape importante dans leur parcours. La NASA a déclaré la semaine dernière que deux Astrobees – Queen et Bumble – ont opéré avec succès indépendamment, côte à côte avec leurs associés mortels. “Dans les expériences passées”, a déclaré la NASA, “les robots ont fonctionné un par un ou ont eu besoin de plus de soutien pratique de la part de leurs collègues humains”.

Ci-dessous, vous pouvez voir des images du duo travaillant aux côtés des astronautes Raja Chari et Matthias Maurer.

Nasa



Au premier plan, la reine vert menthe capture sa première image panoramique à 360 degrés de l’intérieur de l’ISS, selon la NASA. Plus loin, vous pouvez voir un bébé bleu Bumble tester sa capacité de navigation dans ce qu’on appelle le module Harmony – un hub utilitaire embarqué — et la collecte de nouvelles données de cartographie des stations. Le miel jaune pastel devait avoir des devoirs ailleurs.

Ces deux expériences, selon l’agence, font partie du projet de système intégré pour la garde autonome et adaptative, l’organisation qui supervise le système Strobee. Les chercheurs d’ISAAC sont également en charge des stations d’accueil de ces robots assistants, où ils retournent se reposer, se détendre et se recharger littéralement lorsqu’ils sont à court de batterie.

Mais au-delà de l’enseignement des capacités standard de surveillance et de maintenance des engins spatiaux Astrobees, l’équipe ISAAC essaie de rendre ces robots aussi autonomes que possible, bien que les Astrobees puissent notamment être télécommandés manuellement si nécessaire. C’est parce que, sur toute la ligne, des vaisseaux spatiaux comme le lunaire passerelle La station spatiale “ne sera pas équipée toute l’année et aura besoin de robots intelligents et autonomes pour garder un œil sur les choses pendant que les humains sont absents”, a déclaré la NASA.

Ces droïdes ne sont pas les premiers ouvriers synthétiques à orner l’orbite terrestre. Leur héritage repose sur celui de la NASA Robots sphères, qui vivent aux côtés des scientifiques dans l’espace depuis plus d’une décennie maintenant. Bien que les sphères soient assez similaires aux Astrobees dans leur objectif, elles sont construites avec une technologie plus ancienne et, comme leur nom l’indique, sont plutôt rondes. Finalement, les Astrobees sont censés prendre le relais des Sphères, offrant à leurs prédécesseurs une retraite bien méritée.

En avril, l’agence a rapporté que les Astrobees avaient fonctionné pendant plus de 750 heures sur l’ISS, réalisé plus de 100 activités et prouvé qu’ils étaient capables d’exploits “précédemment dans le domaine de la science-fiction” comme signaler et enquêter avec succès sur des anomalies simulées à bord de la station – tous par eux-même.

L’année dernière, par exemple, les astronautes ont bricolé les systèmes de survie de la station pour leur faire détecter une (fausse) concentration très élevée de dioxyde de carbone. Bumble a vite remarquéa navigué dans l’ISS pour comprendre ce qui n’allait pas, a en effet trouvé le problème (une fausse “chaussette” bloquant un évent) et a appelé à l’aide.

C’est presque comme si Honey, Bumble et Queen ouvraient lentement la voie à l’humanité GOUDRONS, CASE et KIPP.