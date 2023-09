Pour la première fois, la NASA renvoie des échantillons d’astéroïdes sur Terre

Une capsule contenant de précieux échantillons d’un astéroïde a atterri en toute sécurité sur Terre dimanche, point culminant d’un voyage d’environ 4 milliards de kilomètres au cours des sept dernières années.

Les échantillons d’astéroïdes ont été collectés par le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA, qui a survolé la Terre tôt dimanche matin et a largué la capsule au-dessus d’une zone d’atterrissage désignée dans le désert de l’Utah. L’heure d’atterrissage non officielle était à 8 h 52 MT, 3 minutes avant l’heure d’atterrissage prévue.

L’événement dramatique — que le narrateur du livestream de la NASA a décrit comme « l’ouverture d’une capsule temporelle sur notre ancien système solaire » — a marqué une étape importante pour les États-Unis : les roches et le sol collectés étaient les premiers échantillons de la NASA ramenés sur Terre à partir d’un astéroïde. Les experts ont déclaré que cette prime pourrait aider les scientifiques à découvrir des secrets sur le système solaire et sur son origine, y compris sur la façon dont la vie est apparue sur cette planète.

Bruce Betts, scientifique en chef de la Planetary Society, une organisation à but non lucratif qui mène des recherches, des activités de plaidoyer et de sensibilisation pour promouvoir l’exploration spatiale, a félicité l’équipe de la NASA pour ce qu’il a qualifié de « mission impressionnante et très compliquée », ajoutant que les échantillons d’astéroïdes ne sont que le début. d’un nouveau chapitre passionnant de l’histoire de l’espace.

« C’est excitant parce que cette mission a été lancée en 2016 et on a donc le sentiment de » Wow, ce jour est enfin arrivé « », a-t-il déclaré. « Mais scientifiquement, c’est passionnant car c’est une formidable opportunité d’étudier une histoire très complexe qui remonte à l’aube du système solaire. »

L’engin de retour de l’échantillon d’astéroïde Osiris-Rex à Dugway, Utah, le 24 septembre 2023. NASA via AFP – Getty Images

Les échantillons ont été collectés à la surface d’un astéroïde géocroiseur connu sous le nom de Bennu. La roche spatiale, qui est à peu près aussi haute que l’Empire State Building, est située à plus de 200 millions de kilomètres de la Terre, mais son orbite est telle qu’elle oscille parfois à moins de 4,6 millions de kilomètres de la planète.

Le principal attrait de Bennu doit à son âge. On estime que l’astéroïde s’est formé au cours des 10 premiers millions d’années de l’existence du système solaire, ce qui en fait un vestige intact d’une époque chaotique d’il y a plus de 4,5 milliards d’années. En tant que tel, l’étude des propriétés chimiques et physiques d’un astéroïde est considérée comme l’un des meilleurs moyens de comprendre les premiers jours du système solaire.

« Ils sont pratiquement intacts depuis environ 4,5 milliards d’années », a déclaré Betts. « Obtenir un aperçu de ces roches donne un réel pouvoir non seulement à la science des astéroïdes, mais à tout ce qui se trouve dans notre système solaire. »

Les chercheurs souhaitent comprendre quel rôle, le cas échéant, les astéroïdes ont joué dans l’émergence de la vie sur Terre. Il existe par exemple des théories selon lesquelles les astéroïdes et les comètes pourraient avoir apporté de l’eau et d’autres éléments constitutifs de la vie sur la planète.

Bennu intéresse également les scientifiques car, comme d’autres astéroïdes géocroiseurs, il est classé comme objet potentiellement dangereux. Le Bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA on estime qu’il y a une chance sur 2 700 de Bennu s’écrasant sur Terre entre les années 2175 et 2199.

On estime que la capsule de retour d’échantillon contient environ 8,8 onces de matériau rocheux de Bennu. Une fois récupérée, la capsule sera transportée vers une salle blanche temporaire du champ de tir militaire avant d’être transportée par avion vers le Johnson Space Center de la NASA à Houston.

Les responsables de l’agence ont déclaré qu’ils espéraient ouvrir la capsule lundi ou mardi, même si cela pourrait prendre environ une semaine avant que les scientifiques puissent peser avec précision la quantité de matière rocheuse qu’elle contient.

Le vaisseau spatial Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer (OSIRIS-REx) a déployé son bras robotique le 20 octobre et, pour la première fois pour l’agence, a brièvement touché un ancien astéroïde bien conservé, connu sous le nom de Bennu, pour collecter la poussière et les cailloux de la surface pour une livraison sur Terre en 2023. NASA/Goddard/Université de l’Arizona

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx (abréviation de Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer) a passé près de deux ans autour de Bennu avant d’utiliser son bras robotique dans ce qui a été décrit comme une manœuvre « high five » pour ramasser des morceaux de l’espace. rocher.

Tôt dimanche, le vaisseau spatial a largué les échantillons alors qu’il survolait 63 000 milles au-dessus de la surface de la Terre, envoyant la capsule hurler dans l’atmosphère à environ 27 650 mph. Une série de parachutes a permis de ralentir la capsule avant son atterrissage dans le désert occidental de l’Utah.

Bien qu’il s’agisse des premiers échantillons collectés et ramenés d’un astéroïde par la NASA, ce ne sont pas les premiers de l’histoire. La mission japonaise Hayabusa a livré en 2010 sur Terre quelques microgrammes de matière provenant d’un astéroïde appelé Itokawa. Une deuxième mission, baptisée Hayabusa2, a livré sur Terre un petit échantillon d’un astéroïde connu sous le nom de Ryugu en décembre 2020.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx, évalué à 1 milliard de dollars, a peut-être achevé sa livraison très médiatisée, mais la sonde n’a pas encore terminé son voyage. Après avoir largué la capsule d’échantillon, le vaisseau spatial a tiré sur ses propulseurs pour l’emmener au-delà de la Terre et se diriger vers l’étude d’un autre astéroïde connu sous le nom d’Apophis. Cette roche spatiale, qui mesure environ 1 200 pieds de diamètre, devrait se trouver à moins de 20 000 milles de la Terre en 2029.

Dans le cadre de sa mission prolongée, le vaisseau spatial OSIRIS-REx prendra des mesures minutieuses de l’orbite de la roche spatiale. La NASA a également l’intention de s’approcher d’Apophis et d’utiliser les propulseurs à gaz du vaisseau spatial pour déloger et étudier les matériaux rocheux de l’astéroïde.