Pour la première fois, je suis optimiste à propos des femmes dans le monde du cinéma

Dans une bonne année cinématographique – et quoi que vous ayez entendu, 2022 a été une telle année – je trouve pénible de compiler une liste des 10 meilleurs. Il y a tout simplement trop de bons et de grands films, trop de titres que je veux célébrer. Être submergé par une prime d’excellence est un plaisir, un plaisir que j’éprouve souvent dans les festivals de cinéma. Et ces derniers temps, que je sois à la maison ou à un festival, j’ai été frappé par la part de cette abondance qui vient des femmes à l’écran et derrière la caméra.

Nous vivons un changement radical avec les femmes et le cinéma, un changement de nombre mais aussi de conscience. Les films dirigés par des femmes, de réalisatrices ou non, sont ouverts chaque semaine et sont accueillis comme une évidence plutôt que comme des aberrations ; certains dominent le box-office et une poignée anime la saison des récompenses. Malgré les préjugés et les obstacles persistants, les femmes réalisent désormais des films avec une variété de budgets, de sujets et de distributions. Cela a rendu mon travail de critique plus excitant.

Il est, je l’ai appris il y a longtemps, démoralisant et aliénant de regarder film après film dans lequel des femmes regardent des hommes conquérir des mondes. Et, oui, les hommes continuent de dominer le cinéma américain. Les guildes de producteurs et de réalisateurs n’ont pas réussi à nommer une seule femme cinéaste pour leurs derniers prix, et mardi, les Oscars ont largement emboîté le pas, bien que “Women Talking” de Sarah Polley ait été une nominée surprise pour le meilleur film. Tous les 20 meilleurs gagnants du box-office national l’année dernière étaient dirigés par des hommes, un déséquilibre entre les sexes qui est la norme depuis longtemps, malgré des exceptions comme “Wonder Woman”. Pourtant, ce qui m’a frappé en 2022, c’est le nombre de films titrés et réalisés par des femmes qui ont eu un impact culturel et économique.

Les femmes semblaient prendre le combat de représentation dans tous les types de films l’année dernière, que ce soit Michelle Yeoh déchirant “Everything Everywhere All at Once”, Keke Palmer s’enfuyant avec “Nope” ou l’armée métaphoriquement riche de femmes guerrières menant la charge dans “Black Panther : Wakanda pour toujours”. Il y avait plus de combattantes dans le drame d’aventure de Gina Prince-Bythewood, “The Woman King”, qui a ouvert au n ° 1 en septembre. Le week-end suivant, les cinéphiles pourraient voir “Don’t Worry Darling”, la panique qui divise Olivia Wilde à propos d’une femme se libérant d’une féminité brutalement réactionnaire. Il a également ouvert au n ° 1; le week-end suivant, il a été supplanté par “Smile”, un film d’horreur sur une femme face à un démon.