Io en orbite autour de Jupiter, capturé par le vaisseau spatial Cassini de la NASA le 3 décembre 2000. | NASA / Newsmakers / Getty Images

Les planètes apparaîtront côte à côte pendant environ une heure après le coucher du soleil le 21 décembre.

Jupiter et Saturne devraient converger sur leurs orbites lundi, apparaissant comme une double planète dans le ciel nocturne – la première occurrence de ce type en près de 800 ans.

Les deux planètes ont été proches l’une de l’autre tout au long de l’année, selon l’astronome de l’Université Rice, Patrick Hartigan. Ils atteindront leur approche la plus proche, passant à 0,1 degré l’un de l’autre pendant le solstice d’hiver du 21 décembre, la nuit la plus longue de l’année.

Les deux corps célestes se croisent environ tous les 20 ans, selon l’Observatoire du Mont Wilson, dans le comté de Los Angeles, dans ce qu’on appelle une «grande conjonction», car ce sont les deux plus grandes planètes.

Mais un passage aussi proche que celui attendu lundi n’est arrivé que quelques fois au cours des deux derniers millénaires. Et deux de ces événements, un sur 769 et un sur 1623, se sont produits trop près du soleil pour être vus à l’œil nu.

La dernière fois qu’une personne a pu voir clairement cet événement, c’était le 4 mars 1226.

Bien que la nuit du solstice soit la convergence la plus proche des planètes, la conjonction est en cours. Leur approche rapprochée se poursuivra jusqu’à Noël, la double planète apparaissant basse dans le ciel occidental pendant environ une heure après le coucher du soleil, selon les conditions.

En raison du moment choisi pour l’événement, certains premiers scientifiques – dont le célèbre astronome Johannes Kepler – ont tenté de relier la convergence à la soi-disant «étoile de Noël» ou «étoile de Bethléem», qui, selon le Nouveau Testament, a guidé les mages à la naissance de Jésus. Mais les astronomes modernes ont établi que, en termes de timing, il semble peu probable qu’une grande conjonction similaire soit en jeu à l’époque liée à la naissance historique de Jésus.

Comment voir la grande convergence de Jupiter et Saturne

Bien que la trajectoire de ces planètes soit suffisamment éloignée du soleil pour être observable cette année, les planètes peuvent être si proches qu’il sera difficile de les séparer sans l’aide d’un télescope, écrit Hartigan.

La visibilité est meilleure à l’équateur et devient de plus en plus fugace à mesure que la personne se trouve au nord. Cela rendra les conditions de visionnage moins qu’idéales pour les résidents des États-Unis, du Canada et d’Europe, par exemple.

En fonction des conditions météorologiques, cependant, ceux de l’hémisphère nord devraient être en mesure d’apercevoir les planètes au crépuscule, pendant environ une heure après le coucher du soleil, en regardant vers le sud-ouest.

Des jumelles ou un petit télescope permettront d’assister plus facilement à l’événement et de séparer les deux planètes. Jupiter sera la planète la plus claire des deux, car elle est beaucoup plus proche de la Terre, avec Saturne juste à côté.

Pour ceux qui vivent dans des endroits moins idéaux, qui n’ont pas accès aux jumelles ou qui ne veulent tout simplement pas manquer l’action, plusieurs planétariums ont mis en place des options pour voir l’événement de près.

Trois institutions californiennes – l’observatoire du mont Wilson, les observatoires de Carnegie et le Glendale Community College – organiseront une soirée de visionnage virtuelle lundi, à partir de 20 h HE. Les téléspectateurs peuvent s’inscrire sur Zoom ou regarder sur YouTube pour voir l’événement à travers un télescope de l’observatoire du mont Wilson.