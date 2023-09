Pour la première fois en 50 ans, les États-Unis n’auront plus de panda. Voici pourquoi

Pour tous les amoureux des pandas aux États-Unis, il y a une triste nouvelle. Le zoo national de Washington DC, qui abrite depuis 50 ans trois pandas géants, va bientôt les renvoyer en Chine.

Les trois pandas devraient revenir en décembre de cette année après la fin d’un accord de trois ans avec l’agence chinoise de la faune sauvage, a rapporté Bloomberg.

Après la disparition de ceux de Washington DC, il ne restera plus que quatre pandas géants dans le zoo d’Atalanta, qui devrait reculer d’ici l’année prochaine, à moins que les deux pays ne concluent un nouvel accord entre eux, ajoute le rapport.

Chee Meng Tan, professeur agrégé à l’Université de Nottingham en Malaisie et étudiant la diplomatie des pandas, a déclaré au Washington Post« C’est peut-être une façon pour Pékin de signaler à l’Occident qu’il n’est peut-être pas très satisfait de la façon dont les choses se passent. »

Il a ajouté : « C’est peut-être une façon de dire aux gens que vous ne nous traitez pas très bien, alors peut-être que nous retirerons nos pandas. »

Avant cela, les pandas de San Diego et de Memphis étaient partis respectivement en 2019 et avril 2023, ajoute le rapport.

Le premier exemple de diplomatie panda de la Chine remonte à 1941, mais ce n’est que lorsque le président Nixon s’est rendu en Chine en 1972 que les États-Unis ont été récompensés. Après sa visite, les États-Unis ont reçu deux pandas qui ont été gardés au zoo national de Washington DC, ajoute le rapport.

Au fil des années, au-delà des motivations politiques, les pandas – nommés Mei Xiang et Tian Tian – ont également servi à des fins de divertissement. Récemment, leur petit mâle de 3 ans, Xiao Qi Ji, était également devenu un centre d’attraction pour la foule du zoo.

Certains experts ont également suggéré que la décision de renvoyer les pandas pourrait ne pas être uniquement motivée par des raisons politiques. Ils ont atteint un point tel que les pandas ne sont plus classés parmi les « espèces en voie de disparition ».

Ainsi, pensent-ils, la Chine essaie d’établir son réseau de parcs nationaux et de sanctuaires. Cela a peut-être ajouté au fait qu’ils n’ont plus besoin d’envoyer les pandas à l’étranger pour les conserver et se reproduire.