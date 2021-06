Pour la première fois depuis mars de l’année dernière, le Royaume-Uni a enregistré ZÉRO décès quotidiens de Covid grâce aux efforts de nombreux héros

Héros à zéro

ENFIN, c’est un point nul pour le Royaume-Uni dont nous pouvons tous chanter.

Pour la première fois depuis mars de l’année dernière, le Royaume-Uni a enregistré ZÉRO décès quotidiens de Covid hier.

Oui, le jalon est sans aucun doute en partie le résultat d’un rapport inégal des chiffres pendant le jour férié.

Et non, cela ne signifie certainement pas que nous avons vu la fin du chagrin de perdre plus d’êtres chers à cause du virus.

Il y aura des jours plus difficiles à venir.

Mais vous devez prendre vos victoires quand vous pouvez les obtenir, alors profitons de l’occasion pour remercier tous ceux qui nous ont aidés à atteindre ce point.

Les médecins, les infirmières, le personnel de soutien du NHS, les scientifiques des vaccins et, oui, même les politiciens.

Et bien d’autres encore.

Nous réservons un merci spécial à tous ces merveilleux lecteurs de Sun qui, comme notre propre Jane Moore, ont rejoint notre armée de Jabs pour réduire le nombre de morts.

Il n’est pas trop tard pour vous inscrire, et assurez-vous d’avoir beaucoup plus de jours qu’hier.

La réalité blesse

Malgré le fait d’avoir généralement un minimum de talent, les stars de la télé-réalité d’aujourd’hui ont le pouvoir d’influencer des millions de fans en ligne.

Comme c’est dégoûtant que certains choisissent d’abuser de ce pouvoir en prenant de l’argent pour vendre des solutions financières risquées.

C’est ce qu’ont fait Chloe Ferry de Geordie Shore, Myles Barnett de TOWIE et Helen Briggs d’Ex On The Beach lorsqu’ils ont connecté des entreprises d’annulation de dettes à leurs 4,6 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux.

Ils l’ont présenté comme une solution miracle magique, omettant de mentionner les conséquences potentiellement ruineuses à long terme qui pourraient empêcher les clients d’obtenir un prêt hypothécaire ou certains emplois.

Beaucoup de fans de ce trio captivant sont jeunes et impressionnables

Ils méritent mieux que d’être vendus en bas de la rivière pour de l’argent rapide par les lisseurs la tête vide qu’ils admirent

Mither de Dieu!

LE train réveillé roule, écrasant le bon sens sous ses roues, les variantes du coronavirus Kent et indien étant renommées par l’Organisation mondiale de la santé, au cas où elles déclencheraient des crimes de haine.

Au lieu de cela, les variantes porteront désormais le nom de l’alphabet grec, bien que ce qui se passe lorsqu’elles ont épuisé les 24 lettres soit à deviner.

C’est un soulagement de découvrir que l’OMS a utilisé des mois de son temps si judicieusement en se concentrant sur les choses importantes.

Les habitants du Kent peuvent dormir profondément ce soir.

Pourtant, cela aurait pu être pire si une idée mal conçue de nommer les variantes d’après les dieux grecs avait plutôt décollé.

Essayez de rester calme après avoir appris que vous avez attrapé la variante Hadès nommée d’après le dieu de la mort, ou même celle nommée d’après le dieu grec de la guerre.

Maintenant, ce serait une douleur dans l’Ares.