Pour la première fois depuis le début de la guerre, un navire céréalier ukrainien quitte Odessa

Le premier navire transportant des céréales ukrainiennes est parti du port d’Odessa, a annoncé lundi le ministère turc de la Défense.

Le cargo battant pavillon de la Sierra Leone, le Razoni, a quitté le port d’Odessa pour le Liban, a indiqué le ministère. Un communiqué des Nations Unies indique que le Razoni transporte plus de 23 000 tonnes de maïs.

Les données du système d’identification automatique de Razoni, un système de suivi de la sécurité des navires en mer, ont montré que le navire sortait lentement de son poste d’amarrage au port d’Odessa lundi matin aux côtés d’un remorqueur.

Le navire devrait atteindre Istanbul mardi, où il sera inspecté, avant d’être autorisé à continuer, a indiqué le ministère.

Direction le Liban

Le maïs se dirigera vers le Liban, un petit pays du Moyen-Orient aux prises avec ce que la Banque mondiale a décrit comme l’une des pires crises financières au monde depuis plus de 150 ans. Une explosion en 2020 dans son port principal de Beyrouth a brisé sa capitale et y a détruit des silos à grains, dont une partie s’est effondrée à la suite d’un incendie d’une semaine juste dimanche.

“Aujourd’hui, l’Ukraine, avec ses partenaires, fait un pas de plus vers la prévention de la faim dans le monde”, a déclaré Alexander Kubrakov, ministre ukrainien des Infrastructures.

Il a dit que cela aiderait également l’Ukraine.

“Le déverrouillage des ports fournira au moins 1 milliard de dollars de revenus en devises à l’économie et une opportunité pour le secteur agricole de planifier pour l’année prochaine”, a déclaré Kubrakov.

Le communiqué du ministère turc a indiqué que d’autres navires quitteraient également les ports ukrainiens par les couloirs de sécurité conformément aux accords signés à Istanbul le 22 juillet, mais n’a pas fourni plus de détails.

La Russie et l’Ukraine ont signé des accords séparés avec la Turquie et l’ONU ouvrant la voie à l’Ukraine – l’un des principaux greniers à blé du monde – pour exporter 20 millions de tonnes de céréales et d’autres produits agricoles bloqués dans les ports de la mer Noire à cause de l’invasion russe.

Les accords permettent également à la Russie d’exporter des céréales et des engrais.