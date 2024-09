Pour la première fois depuis des décennies, il n’y aura pas de débat pour le poste de gouverneur de Caroline du Nord – WSOC TV

CHARLOTTE — Pour la première fois depuis 1972, il n’y aura pas de débat pour la course au poste de gouverneur de Caroline du Nord.

Et ce, malgré les déclarations des deux candidats intérêt la semaine dernière, selon l’Assemblée.

Dans une interview avec Bryan Anderson du Sous-pile d’alertes AndersonProcureur général Josh Stein a déclaré la semaine dernière, il « s’attend » à débattre avec le lieutenant-gouverneur Mark Robinson.

Dans une interview avec Hunter Saenz de Channel 9 pour le Political Beat, Robinson a déclaré qu’il voulait débattre avec Stein.

« Absolument. Non seulement nous avons l’intention de débattre avec lui, mais nous lui avons carrément demandé de débattre », a-t-il déclaré. « Nous avons exigé un débat. Nous l’avons interpellé et lui avons dit que nous en voulions un. Nous n’avons pas eu de réponse. »

Robinson a maintenant reçu une réponse.

Un porte-parole de Josh Stein a déclaré que le débat n’aurait pas lieu.

« Mark Robinson a passé toute sa vie publique à exprimer sa haine, à mentir sur son bilan et à propager des théories de complot dangereuses et fausses », a déclaré Kate Frauenfelder, directrice de la communication de Stein. « Un débat ne servirait qu’à le légitimer et à fournir une plateforme à sa rhétorique vile et dangereuse, et nous ne participerons pas à cela. »

C’est un exemple typique de la stratégie de Katie Hobbs. La gouverneure de l’Arizona a refusé de débattre avec Kari Lake lors de sa campagne de 2022. Hobbs a fini par gagner.

Robinson riposte à Stein pour avoir refusé de débattre.

« Il ne veut pas parler de son bilan lamentable lorsqu’il était membre de l’Assemblée législative, ou de son bilan désastreux en tant que procureur général, où il chouchoute les immigrants illégaux criminels – et il ne veut certainement pas répondre à tous les mensonges qu’il a dits sur moi et sur la garderie que ma femme et moi dirigions », a posté Robinson sur X. « Stein doit au peuple de Caroline du Nord de débattre avec moi. »

L’équipe de campagne de Stein a annoncé qu’elle organiserait des entretiens individuels avec des journalistes. Un porte-parole de Stein a déclaré qu’il s’entretiendrait avec le Political Beat dans les semaines à venir.

