Les crimes haineux anti-asiatiques ont diminué de 33 % entre 2021 et 2022, selon les données sorti la semaine dernière par le FBI – la première baisse enregistrée des crimes haineux anti-asiatiques depuis le début de la pandémie.

La diminution de 746 à 499 incidents haineux est attribuée à plusieurs facteurs, notamment la diminution des possibilités de bouc émissaire lié à Covid, une rhétorique moins incendiaire de la part des dirigeants et la lassitude des rapports, selon les experts. Mais tous les groupes n’ont pas connu des baisses similaires.

Mais selon les experts, cette baisse s’inscrit probablement dans une tendance « cyclique » et ne durera peut-être pas longtemps.

« Les crimes haineux anti-asiatiques… sont souvent liés à la sécurité nationale ou à d’autres types de politique étrangère américaine qui ont attiré l’attention sur les Américains d’origine asiatique aux États-Unis », a déclaré Janelle Wong, chercheuse principale à l’organisation à but non lucratif AAPI Data. « Nous nous attendons à ce qu’ils augmentent à nouveau à un moment donné, en fonction du contexte national et international et de la mesure dans laquelle les régions d’Asie sont considérées comme une menace pour les États-Unis. »

Wong a expliqué que les ralentissements économiques associés au fait de blâmer les Asiatiques pour Covid ont très probablement contribué à la hausse initiale des crimes haineux. UN Etude 2021par exemple, a montré qu’en Italie, les zones à fort chômage connaissaient les augmentations les plus significatives des crimes haineux anti-asiatiques, par rapport à celles où les infections et la mortalité étaient élevées.

Le paysage a depuis changé, a déclaré Wong.

« L’économie va beaucoup mieux en ce moment. Il n’y a pas le même genre d’attention portée à une situation de vie ou de mort, la façon dont le Covid a vraiment accru les émotions autour de cette idée selon laquelle les Asiatiques pourraient apporter la maladie ou être responsables du Covid », a déclaré Wong. “Nous n’avons pas de président qui dit que la ‘grippe chinoise’ est arrivée aux États-Unis”

UN Etude 2020 a montré que même si les préjugés anti-asiatiques étaient en baisse constante au cours d’une décennie, la tendance s’est fortement inversée après que les dirigeants politiques ont commencé à blâmer les Asiatiques pour Covid.

“La recherche suggère que lorsque les gens considèrent les Américains d’origine asiatique comme étant plus” étrangers “, ils sont plus susceptibles d’exprimer de l’hostilité à leur égard et de se livrer à des actes de violence et de discrimination”, a déclaré Rucker Johnson, co-auteur de l’étude, à NBC News.

La fréquence à laquelle les Américains d’origine asiatique ont dû faire face à la haine et au racisme a peut-être eu des conséquences psychologiques, incitant beaucoup d’entre eux à se sentir épuisés et moins enclins à se tourner vers les forces de l’ordre ou d’autres forums de reportage que par le passé, Stephanie Chan, directrice de recherche à l’organisation à but non lucratif. Arrêtez la haine AAPI, a déclaré.

« En général, on a le sentiment que les gens sont fatigués des mauvaises nouvelles et souhaitent simplement que le problème disparaisse. Et je pense que cela a un effet sur le fait que les gens vont signaler ou non », a déclaré Chan. « Parfois, nos communautés peuvent devenir engourdies, simplement parce qu’elles le vivent tellement, que cela devient presque normal. »

Mais tous les groupes asiatiques n’ont pas connu une baisse spectaculaire en 2022. Les dirigeants des communautés sikhs et musulmanes ont déclaré à NBC News qu’ils étaient préoccupés par ce qu’ils voyaient dans les données.

Le nombre d’incidents motivés par des préjugés contre les Américains sikhs a légèrement diminué, passant de 185 à 181. Mais le nombre de victimes sikhs touchées par ces crimes est passé de 195 en 2021 à 198 en 2022. Cela semble être une augmentation marginale, mais pour les défenseurs, cela signale quelque chose d’alarmant.

“La question de la sécurité personnelle est extrêmement alarmante pour nous, et c’est en fin de compte ce qui nous préoccupe le plus”, a déclaré Sim J. Singh Attariwala, responsable principal des politiques et du plaidoyer à la Coalition Sikh à but non lucratif. « Les victimisations sont tout simplement alarmantes à tous les niveaux. Il semble que 2022 soit une nouvelle année record de haine.»

Il attribue cette hausse à la rhétorique anti-immigration et islamophobe utilisée par les politiciens, affirmant que même s’ils ne sont pas directement anti-sikhs, la réaction s’abat sur toutes les communautés.

« Nous avons été témoins de campagnes politiques visant à déshumaniser les Mexicains, les musulmans et les Arabes », a-t-il déclaré. « Cela a des répercussions sur les communautés qui peuvent être perçues comme appartenant à ces identités, ou autrement perçues comme des étrangères. »

Les histoires qu’il a entendues sont troublantes, dit-il, et vont d’agressions brutales à des humiliations et des insultes. D’après son expérience de travail auprès des victimes de crimes haineux, a-t-il déclaré, ces données ne racontent pas toute l’histoire. Alors que de nombreuses agences chargées de l’application des lois choisissent de ne pas signaler les crimes haineux au FBI, il affirme que le tableau présenté au public est incomplet.

“Les données dont nous disposons ne sont que la pointe de l’iceberg”, a-t-il déclaré. « Il faut que les organismes chargés de l’application de la loi à travers le pays soient tenus de signaler les crimes haineux afin que nous puissions résoudre de manière significative le problème en question. »

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre, les dirigeants de la communauté musulmane affirment avoir également constaté une augmentation spectaculaire des rapports d’incidents dans leur travail quotidien. Bien que les chiffres du FBI pour 2022 ne montrent qu’une augmentation marginale des crimes haineux islamophobes – de 153 à 158 – les experts craignent que ce nombre monte en flèche dans les données de 2023.

« Nous travaillons sept jours sur sept, 24 heures sur 24, pour répondre aux plaintes reçues », a déclaré Corey Saylor, directeur de recherche au Council on American-Islamic Relations.

Le CAIR a indiqué avoir reçu des centaines de plaintes depuis le 7 octobre, y compris des incidents allant du harcèlement à la violence physique.

“Nous avons eu le meurtre d’un enfant de 6 ans dans l’Illinois, plusieurs personnes ont été menacées avec des armes à feu, nous avons eu de multiples incidents de véhicules utilisés comme armes contre des manifestants”, a déclaré Saylor, faisant référence à la mort de le jeune Wadea Al-Fayoume, un Palestinien américain qui a été poignardé à 26 reprises lors de ce que la police a qualifié d’attaque islamophobe la semaine dernière.

À l’approche du cycle de l’élection présidentielle, les experts disent qu’ils s’attendent à ce que le nombre de crimes haineux augmente à nouveau alors que les candidats adoptent par défaut une rhétorique et des propositions politiques anti-asiatiques pour attirer les votes. Chan a déclaré qu’une partie de la rhétorique hostile a déjà commencé à s’infiltrer dans le cycle électoral.

« Nous savons que la rhétorique anti-Chine n’affecte pas uniquement le peuple chinois. Cela affecte les Américains d’origine asiatique parce que le public ne peut pas faire la distinction entre quelqu’un qui est chinois et quelqu’un qui ne l’est pas », a déclaré Chan. « Nous avons vu comment la rhétorique politique se traduit même par ce que les gens imitent et disent lorsqu’ils commettent un acte de haine. Nous nous y préparons donc définitivement.

Mais Wong et Chan ont souligné que les statistiques du FBI à elles seules ne reflètent peut-être pas avec précision l’état de la haine asiatique aux États-Unis. Les données sont basées sur des chiffres soumis par les forces de l’ordre, et 2022 est la cinquième année de diminution des rapports, ont souligné les experts. Le rapport se concentre également sur les crimes signalés à la police qui s’élèvent au niveau des crimes haineux, mais ces attaques ne constituent qu’une minorité du nombre total d’incidents de préjugés. Moins de 10 % des incidents collectés par Stop AAPI Hate, par exemple, sont considérés comme des crimes haineux. Et un rapport de 2021 publié dans la revue Crime and Delinquency a montré que les Américains d’origine asiatique sont « de manière significative et substantielle » moins susceptibles de signaler des incidents.

Un rapport publié en septembre par le Commission américaine des droits civils de la même manière, des défis tels que les barrières linguistiques et l’incertitude quant à ce qui constitue un crime haineux ont été mentionnés comme obstacles au signalement.

“En fin de compte, l’absence de mesures de performance adéquates pose un défi important pour évaluer l’efficacité du gouvernement fédéral dans la lutte contre la montée des crimes haineux contre la communauté asiatique”, a écrit Rochelle Mercedes Garza, présidente de la commission.