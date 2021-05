Pour la première fois depuis 2017, Twitter rouvre la vérification pour ses utilisateurs les mieux comportés

Le géant des médias sociaux a annoncé la nouvelle jeudi, déclarant sur une série de tweets que la vérification serait immédiatement ouverte au public, via un bouton sur son application. Les utilisateurs qui prouvent leur identité et dont les comptes sont réputés « authentique, » « notable » et « actif » pourra ajouter la coche bleue emblématique à son profil.

Les comptes éligibles comprennent ceux liés aux gouvernements, aux marques ou aux entreprises, aux médias, aux divertissements, aux sports et aux jeux, et «Militants, organisateurs et autres personnalités influentes.» Des scientifiques, des universitaires et des chefs religieux seront ajoutés plus tard cette année. Comptes précédemment suspendus pour « Activité nuisible » ou alors « Contenu haineux » n’a pas besoin de postuler, a noté Twitter.

Bonjour, «pouvez-vous me vérifier» ––Enregistrez vos tweets et DM, il existe une nouvelle façon officielle de demander un badge bleu, qui sera déployée au cours des prochaines semaines. Vous pouvez désormais soumettre une demande de vérification dans l’application, directement à partir de les paramètres de votre compte! -Votre source de badge bleu vérifiée pic.twitter.com/2d1alYZ02M – Twitter vérifié (@verified) 20 mai 2021

Twitter a commencé à vérifier les comptes des utilisateurs « Risque d’usurpation d’identité » en 2009, et a ouvert des applications au public en 2016. Pourtant, à l’époque, le système ne disposait pas de critères clairs définissant quels comptes méritaient une vérification et lesquels ne le faisaient pas. Les candidatures ont été suspendues en 2017 lorsqu’il est apparu qu’un nationaliste blanc de premier plan qui avait aidé à organiser le tristement célèbre rassemblement « Unite the Right » à Charlottesville, en Virginie, avait un statut vérifié.

Cette fois-ci, les comptes censurés pour des raisons politiques ou autrement à tout moment au cours des 12 derniers mois ne seront pas éligibles, une règle qui est susceptible d’exclure une cohorte importante de droite.

De toute façon, ces utilisateurs ne se soucieraient probablement pas beaucoup de la coche. Alors que pour certains utilisateurs, le badge symbolise la fiabilité, pour d’autres les termes « coche » ou alors «Bluecheck» sont devenus des termes péjoratifs, utilisés pour désigner les types de vérification favorables à l’établissement. Certains utilisateurs vérifiés, naturellement, se plaindre à propos de cette apparente « liaison » contre eux.

Twitter prévoit également d’ajouter un onglet «à propos» aux profils des utilisateurs, dans lequel ils peuvent lister leur emplacement, leurs intérêts et, bien sûr, leurs pronoms préférés. La liste de ces pronoms de genre est déjà populaire, non seulement parmi les militants LGBT et transgenres, mais aussi parmi la foule «réveillée».

