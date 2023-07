Pour la première fois, chaque joueuse de la Coupe du monde féminine recevra au moins 30 000 $ US

À la fin de l’année dernière, un groupe de joueuses du monde entier a demandé à la FIFA d’augmenter le prix en argent pour la Coupe du monde féminine de cet été. Il y avait eu des appels des femmes pour augmenter ces fonds auparavant, mais cette fois, c’était différent.

Les joueurs ne voulaient pas seulement un prize pool égal à celui de la Coupe du monde masculine, ils cherchaient également la garantie qu’un pourcentage du prix en argent reviendrait directement aux joueurs eux-mêmes.

Bien que ce ne soit pas une véritable équité avec la Coupe du monde masculine, la FIFA a en effet augmenté le prize pool du tournoi féminin de plus de trois fois celui de l’événement de 2019 en France.

Mais plus que cela, l’instance dirigeante du football a convenu en juin qu’une partie de ces fonds devrait être versée directement aux joueurs – tous les 732 d’entre eux. Chaque joueur gagnera au moins 30 000 $ US, le montant augmentant au fur et à mesure que les équipes progressent dans le tournoi. Les 23 joueurs de l’équipe gagnante du titre recevront chacun 270 000 $ US.

C’est important pour beaucoup de joueurs, qui dans certains cas n’ont pas d’équipes de club qui paient des salaires, sont des semi-pros ou même des amateurs. La FIFA a publié l’année dernière un rapport indiquant que le salaire moyen des joueuses était de 14 000 $ US par an.

Et non seulement cela, les conditions que les joueurs connaîtront sur le terrain en Australie et en Nouvelle-Zélande – comme le voyage et l’hébergement – ​​sont désormais équitables par rapport à celles fournies aux hommes.

« Nous avons encore du chemin à faire, mais les faire payer aux joueurs est énorme – c’est une chose qui change la vie de beaucoup de ces joueurs qui entrent dans le tournoi. Repartir avec chaque joueur gagnant 30 000 $ est énorme parce que généralement cet argent va à fédérations et ces joueurs ne voient pas ou pas beaucoup de cet argent », a déclaré l’attaquant américain Alex Morgan.

REGARDER | Soccer North de CBC Sports :

Aperçu de la Coupe du monde féminine du Canada, réaction de Christine Sinclair et de la Gold Cup L’animatrice Andi Petrillo donne un aperçu du Canada à la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023, s’entretient avec Christine Sinclair et réagit à la performance du Canada jusqu’à présent à la Gold Cup de la CONCACAF.

Un fonds de 152 millions de dollars pour 32 équipes à la Coupe du monde

Un fonds de 152 millions de dollars américains a été établi pour la première Coupe du monde féminine à 32 équipes. Le total couvre les primes, la préparation des équipes et les paiements aux clubs de joueurs. C’est un gros coup de pouce de la Coupe du monde féminine 2019 en France, qui disposait d’un fonds de 40 millions de dollars américains, avec 30 millions de dollars américains en prix.

En revanche, la cagnotte de la Coupe du monde masculine de l’an dernier au Qatar était de 440 millions de dollars américains. Les nations qui ont été éliminées après la phase de groupes ont gagné 9 millions de dollars chacune.

La FIFPRO, le syndicat mondial des joueurs, a soutenu l’effort de 150 joueurs de 25 pays – dont les États-Unis, le Japon et l’Allemagne – pour pousser la FIFA à des conditions plus équitables. Le résultat a été une lettre au président de la FIFA, Gianni Infantino, datée du 19 octobre 2022. L’Associated Press a obtenu une copie de la lettre.

« C’est vraiment positif que nous leur ayons montré (aux joueuses) ce qui est possible à travers leur voix collective – à travers leur action collective et la solidarité qu’elles ont entre elles – et cette volonté vraiment intrinsèque et inhérente de vouloir faire avancer le jeu féminin et créer des modèles durables pour eux-mêmes et pour l’industrie en général », a déclaré Sarah Gregorius, directrice de la politique mondiale et des relations stratégiques de la FIFPRO pour le football féminin.

« Cela montre simplement ce qui se passe lorsque les joueurs se rassemblent derrière des principes très clairs de changement pour eux-mêmes, mais aussi un héritage pour les joueurs à venir », a-t-elle ajouté.

Plus tôt cette année, Infantino a déclaré que l’objectif ultime était l’équité entre les matchs masculins et féminins d’ici la Coupe du monde masculine 2026 et l’édition féminine 2027.

Les États-Unis ont négocié un salaire égal avec leurs homologues masculins dans un accord révolutionnaire conclu l’année dernière qui répartira les gains du tournoi de manière égale entre tous les joueurs. Mais les États-Unis sont le seul pays à avoir un tel arrangement.

Pour de nombreuses équipes à la Coupe du monde, ce genre d’égalité n’est pas réaliste. Ainsi, les 30 000 $ US peuvent signifier une éducation universitaire, voire un acompte sur une maison. Et pour ceux qui ne sont pas bien payés – ou pas du tout – par leurs clubs, cela peut signifier une chance de jouer sans avoir un autre emploi.

« C’est beaucoup d’argent, et il peut être utilisé pour beaucoup de choses. Je sais que beaucoup de mes coéquipières sont heureuses pour cet argent. Je suis vraiment heureuse pour cet argent », a déclaré Michelle Alozie, qui joue pour Le Nigeria et le Houston Dash de la National Women’s Soccer League.

REGARDER | Jessie Fleming peut-elle mener le Canada à la Coupe du monde?

Jessie Fleming est-elle la clé de la Coupe du monde féminine du Canada? L’animatrice Andi Petrillo s’entretient avec l’ancienne joueuse et analyste du CANWNT Amy Walsh sur ce que l’équipe féminine canadienne doit faire.

La cagnotte des prix ruisselle

La cagnotte en argent se répercute sur toutes les équipes participantes. Les 16 nations qui quittent la phase de groupes recevront chacune un total de 2,25 millions de dollars US de la FIFA — 690 000 $ à partager entre les joueurs et 1 560 000 $ pour la fédération.

La FIFA versera 10,5 millions de dollars US au pays vainqueur du titre. La majorité de cette somme, 6,21 millions de dollars, sera répartie entre les joueurs, les 4,29 millions de dollars restants revenant à la fédération.

En plus d’aider à payer les joueurs, les équipes et les fédérations qui n’ont pas souvent vu la grande scène en bénéficieront également. Chaque équipe reçoit près d’un million de dollars américains en fonds de préparation.

« Cela signifie beaucoup pour chaque joueuse qui participe à ce tournoi, car cela signifie vraiment que le football féminin a enfin franchi les étapes pour lesquelles nous nous sommes battus », a déclaré la défenseuse américaine Crystal Dunn. « Nous jouons pour que les fédérations fassent mieux avec leurs joueurs. Et je pense que ce prix en argent témoigne de tous nos combats – le combat collectif.

« Quand nous entrons sur le terrain, oui, nous sommes des adversaires, mais en fin de compte, nous nous battons tous pour que ce jeu grandisse, et pour tout le monde. »

Composition du Canada pour la Coupe du monde

Gardiens :

Sabrina D’Angelo, Welland, Ont., Arsenal (Angleterre)

Lysiane Proulx, Boucherville, Qc, SCU Torreense (Portugal)

Kailen Sheridan, Whitby, Ont., Vague de San Diego (NWSL)

Votre équipe de Coupe du monde 🇨🇦🏆@CANWNT x @CIBC #WeCAN pic.twitter.com/O9WIIldFId —@CanadaSoccerFR

Défenseurs :

Kadeisha Buchanan, Chelsea (Angleterre)

Gabrielle Carle, Lévis, Québec, Washington Spirit (NWSL)

Allysha Chapman, Courtice, Ont., Houston Dash (NWSL)

Vanessa Gilles, Ottawa, Olympique Lyonnais (France)

Ashley Laurent, Caledon East, Ont., Chelsea (Angleterre)

Jayde Rivière, Markham, Ontario, Manchester United (Angleterre)

Shelina Zadorsky, Kitchener et London, Ont., Tottenham Hotspur (Angleterre)

Milieux de terrain :

Simi Awujo, Atlanta, États-Unis

Jessie Fleming, Londres, Ontario, Chelsea (Angleterre)

Julia Grosso, Vancouver, Juventus (Italie)

Quinn, Toronto, OL Reign (NWSL)

Sophie Schmidt, Abbotsford, C.-B., Houston Dash (NWSL)

Milieux de terrain/Attaquants :

Christine Sinclair (capitaine), Maple Ridge, C.-B., Portland Thorns (NWSL)

Olivia Smith, Whitby, Ontario, Penn State

Attaquants :

Jordyn Huitema, Chilliwack, C.-B., OL Reign (NWSL)

Cloé Lacasse, Sudbury, Ontario, Arsenal (Angleterre)

Adriana Léon, Maple et King City, Ont., Manchester United (Angleterre)

Nichel Prince, Ajax, Ont., Houston Dash (NWSL)

Deanne Rose, Alliston, Ontario, Reading (Angleterre)

Évelyne Viens, L’Ancienne-Lorette, Qc, Kristianstads DFF (Suède)