Pour la population sans abri d’Halifax, les chaussettes sèches sont une question de santé

Avec de plus en plus de personnes vivant dans des tentes et des voitures, marchant beaucoup pour se déplacer et naviguant souvent dans des conditions humides, ceux qui comptent parmi les plus vulnérables d’Halifax sont également confrontés à des problèmes de santé supplémentaires, notamment des problèmes de pieds.

À mesure que le nombre de personnes vivant dans des campements augmente, le centre de santé communautaire North End constate un besoin accru en soins des pieds.

« Nous ne pouvons pas sécher nos chaussettes », a déclaré Roy Bussey, qui a parlé pour la première fois à CBC après que sa tente ait été endommagée par la tempête post-tropicale Lee en septembre. « Nous ne pouvons pas nous sécher correctement les pieds car il y a de l’humidité dans les tentes. »

Il vit dehors depuis plusieurs mois et a souffert de nombreuses douleurs aux pieds pendant cette période.

« J’ai déjà eu le pied de tranchée trois fois », a déclaré Bussey, âgé de 31 ans. « Les coupures aux pieds sont si douloureuses. »

Les fissures cutanées sont l’un des symptômes du pied des tranchées, une affection qui a touché les soldats pendant la Première Guerre mondiale et qui peut survenir sur les pieds exposés à l’humidité, entraînant parfois des infections.

« Les chaussettes peuvent réellement résoudre de nombreux problèmes »

Kirsten Hansen, une infirmière auxiliaire autorisée qui traite les patients à la clinique de soins des pieds tenue chaque semaine au Centre de santé communautaire North End, a constaté toute une série de problèmes.

« Nous avons de plus en plus de cas de pied d’athlète, d’ongles fongiques et de pied de tranchée – j’en ai eu un il y a deux semaines », a-t-elle déclaré, ajoutant que les personnes sans abri et parfois incapables de changer de chaussettes courent un risque plus élevé de souffrir de toutes ces maladies. ces problèmes.

« Lorsque nous gardons nos chaussettes pendant de longues périodes, cela provoque des problèmes d’humidité et cela entraîne une sorte de spirale à partir de là », a déclaré Hansen.

Garder les pieds propres et secs est vital, a-t-elle déclaré, en plus de porter des chaussettes propres.

Kirsten Hansen, infirmière auxiliaire autorisée et experte en soins des pieds, affirme que l’accès à des chaussettes propres et sèches ferait une grande différence pour de nombreuses personnes sans abri. (CBC)

« Les chaussettes peuvent en fait résoudre de nombreux problèmes », a déclaré Hansen, infirmière spécialisée en soins avancés des pieds diabétiques et également éducatrice en soins des pieds.

La clinique de soins des pieds étant souvent pleine, Emma Greer voit désormais des patients supplémentaires au centre communautaire pour tenter d’aider davantage de personnes.

Elle est infirmière diplômée et formée aux soins des pieds, mais elle affirme que ceux qui se présentent avec des problèmes de pieds ont souvent aussi d’autres problèmes de santé graves.

« Souffrir d’une maladie chronique est un thème courant parmi la population sans logement parce qu’elle est très vulnérable », a déclaré Greer.

L’infirmière autorisée Emma Greer est présentée avec de nouvelles chaussettes dans la camionnette de l’équipe mobile de sensibilisation de rue. Le personnel qui travaille dans la camionnette distribue les chaussettes à leurs patients. (CBC)

Un exemple pourrait être une personne diabétique qui pourrait perdre la sensation dans ses pieds, ce qui signifie qu’elle pourrait ne pas ressentir même un léger bout d’orteil.

S’ils n’ont pas de chaussettes de rechange pour se changer, ils ne remarqueront peut-être pas l’impact de ce talon jusqu’à ce que des problèmes beaucoup plus graves se développent, comme des infections.

Greer et Hansen distribuent de nouvelles chaussettes à leurs patients, tout comme les infirmières et leur équipe mobile de proximité lorsqu’elles soignent les gens depuis leur camionnette.

Des dons supplémentaires seraient utiles. Les agences locales et les associations caritatives acceptent également les dons de chaussettes pour hommes, femmes et enfants.

« Les chaussettes sont très importantes pour la santé de nos invités et de nos résidents, et c’est l’une des choses dont nous n’en avons pas assez », a déclaré Michelle Porter, PDG de Souls Harbor Rescue Mission.

Besoin critique

L’organisation sert des repas à plus de 200 personnes par jour. Et près de la moitié d’entre eux ont besoin de vêtements chaque jour, a déclaré Porter.

« Alors que nous nous dirigeons vers le froid, le besoin de chaussettes va devenir encore plus critique. »

Les chaussettes de Bussey sont actuellement dans un sac dans sa voiture afin de les garder au sec.

Il a également bénéficié de dons de chaussettes. Il dit qu’ils aideront les quelque 1 000 sans-abri d’Halifax à passer l’hiver.

« Pour quelqu’un dans la rue, c’est juste un gros cadeau. Quand nous recevons des chaussettes, nous sommes… plus heureux que lorsque nous recevons de l’argent », a déclaré Bussey.

Souls Harbor accepte les dons de chaussettes à son emplacement sur Cunard Street ainsi que dans ses magasins Mission Mart.

Le centre de santé communautaire North End accepte également les dons au cinquième étage de son emplacement de la rue Gottingen, du lundi au vendredi entre 9 h et midi et 13 h et 17 h.