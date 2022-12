Pour la Moldavie, la guerre d’à côté entraîne une pénurie d’énergie et des manifestations payantes

Mais il a méprisé le rôle de M. Shor dans l’organisation et le financement des manifestations comme “une tentative de manipulation et d’amortissement des effets négatifs de la guerre en Ukraine”. Le résultat, a-t-il déclaré : une crise énergétique conçue par la Russie et exploitée par des groupes qui « soutiennent ouvertement la Russie » pour « déstabiliser le gouvernement ».

Pays minuscule mais stratégiquement important pris en sandwich entre la Roumanie – membre de l’OTAN et de l’Union européenne – et l’Ukraine, la Moldavie est prise depuis l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, dont elle faisait partie, dans un bras de fer géopolitique intense entre Est et ouest.

Les politiciens locaux soutenus par Moscou ou Washington et l’Union européenne ont échangé le pouvoir dans une longue série de gouvernements instables à Chisinau. Le parti de M. Shor n’a remporté que six des 101 sièges au Parlement lors des élections de l’année dernière, tandis que le parti de Mme Sandu a remporté une large majorité sur ceux qui recherchent des relations étroites avec Moscou.