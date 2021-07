Pour la millionième fois, oui, le Galaxy Z Fold 3 prend en charge le stylet S Pen

Nous nous rapprochons du 11 août et Samsung ne semble pas pouvoir contenir sa propre excitation pour Unpacked de cette année. Avant le dévoilement officiel de ses nouvelles montres intelligentes alimentées par Wear OS et de ses nouveaux pliables, Samsung a publié un éditorial, mettant essentiellement en avant ses nouveaux appareils et taquinant les fonctionnalités à venir.

Des fuites sur le Web nous ont déjà renseignés sur ce que nous devons savoir, comme la prise en charge du S Pen sur le Galaxy Z Fold 3, mais Samsung l’a maintenant confirmé dans cet article de blog. La société a annoncé qu’elle introduirait «le tout premier S Pen conçu spécifiquement pour les téléphones pliables», tout en fermant complètement la porte à tout appareil Galaxy Note potentiel pour 2021.

Au lieu de dévoiler un nouveau Galaxy Note cette fois-ci, nous élargirons encore les fonctionnalités de Note bien-aimées à davantage d’appareils Samsung Galaxy.

Samsung note également qu’il travaille avec Google pour améliorer l’écosystème pliable avec des applications et des services «populaires». Plus précisément, Samsung note qu’il a aligné encore plus d’applications partenaires qui tirent le meilleur parti du format dépliable polyvalent.

Le 11 août va être doux. Réservez votre nouveau Galaxy pliable.

// Samsung