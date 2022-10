Pour la meilleure étape du circuit de road trip de la LCF, rien de mieux que Montréal – Kelowna Capital News

En tant que porte-parole des Lions de la Colombie-Britannique, une question que l’on me pose souvent est “Quelle est votre ville préférée de la LCF à visiter?”

C’est une question difficile à répondre en fonction des points de repère, mais je vais quand même essayer en utilisant mes propres critères. Le classement sera basé sur ce que la ville a à offrir et sur l’expérience de jeu.

1. Montréal

Celui-ci est un slam dunk. L’histoire de la ville et son architecture sont incroyables car on a presque l’impression d’être en Europe. Les restaurants à Montréal sont exquis (notre préféré étant Moretti’s à Griffintown) et une visite à la rue Crescent pour sa vie nocturne s’impose. Assurez-vous de visiter Schwartz’s Deli pour sa viande fumée de renommée mondiale. Quant à l’expérience de jeu, le stade est désuet mais les vues sur la ville sont spectaculaires.

2. Ottawa

La capitale de notre nation est sous-estimée. Vous êtes à distance de marche des édifices du Parlement et du quartier du marché, qui propose un grand choix de patios pour dîner et prendre un verre. Le stade TD Place a une bonne ambiance – et ce serait encore mieux si les Red Blacks pouvaient remporter quelques victoires.

3.Toronto

Le point culminant de ce voyage est le dîner chez Mama Caravatta. En tant que personne qui a perdu sa mère il y a quelque temps, c’est tellement agréable de voir l’interaction entre notre analyste couleur Giulio Caravatta et sa mère. Quant au repas maison en six services, il est légendaire. Tout est fait à partir de zéro et manger la nourriture, c’est comme avoir des anges dansant sur votre langue. Lancez un match des Leafs si vous avez de la chance et que vous êtes prêt.

4.Calgary

Nous restons généralement dans le quartier Eau Claire, qui est une belle partie du centre-ville. On s’attendrait à un centre-ville plus dynamique, mais compte tenu des taux d’inoccupation dans les immeubles de bureaux à Calgary, on comprend pourquoi c’est plutôt calme. Nous nous assurons toujours de visiter le Vintage Chophouse and Tavern qui se trouve être l’un des meilleurs restaurants du circuit, et bien sûr le Spolumbo’s Deli. N’attendez pas trop d’un match au stade McMahon. Il a désespérément besoin d’être remplacé.

5. Régina

Je sais ce que tu penses – Regina ? Es tu fou? Peut-être que ce sont les vieux plats fumés de l’hôtel Saskatchewan. C’est peut-être parce que vous savez que vous êtes à Riderville dès que vous descendez de l’avion. Ou peut-être parce que c’est la meilleure ambiance de stade de la ligue, mais Regina me félicite.

6.Hamilton

Hamilton est gras mais un col bleu gras avec un grand caractère. C’est une ville difficile, mais elle a tellement de caractère qu’elle rend un séjour agréable et un match au Tim Horton’s Field mémorable.

7. Edmonton

Je pense que le trajet en bus de 50 minutes de l’aéroport au centre-ville donne le ton pour le voyage. Pour moi, Edmonton est une étape au-dessus de Winnipeg, mais cela semble tellement morne, peu importe la période de l’année que vous visitez. Et un affrontement au stade caverneux du Commonwealth ne se prête pas à la meilleure expérience de jeu.

8. Winnipeg

L’une des meilleures expériences de stade de la ligue. Pour le reste, si vous n’avez rien de gentil à dire sur quelqu’un ou quelque chose, ne dites rien du tout.

La personnalité sportive vétéran de la Colombie-Britannique, Bob « the Moj » Marjanovich, écrit deux fois par semaine pour Black Press Media. Et consultez son podcast hebdomadaire tous les lundis sur Today in BC ou sur votre site Web local Black Press Media.

CanadaCFL