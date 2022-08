Pour la location ou la nourriture, les gardiens de jardin sauvent la journée pendant l’été

NEW YORK (AP) – Prenez ma bette à carde, s’il vous plaît !

La saison est venue où de nombreux jardiniers amateurs, dont le nombre est en plein essor depuis le début de la pandémie, sont récompensés par des légumes et des fleurs mûris et prêts à cueillir. C’est aussi la saison des vacances, et cet été, les voyages sont de retour.

Comment entretenez-vous votre jardin et profitez-vous de toutes ces qualités locales lors de longs voyages ? Même les jardiniers expérimentés peuvent se retrouver avec plus de tomates, de haricots et de courgettes qu’ils ne l’avaient prévu à la fin de l’été.

Les gardiens de jardin sont une réponse.

Certains jardiniers amateurs embauchent des professionnels, tandis que beaucoup comptent simplement sur leurs voisins et espèrent le meilleur.

“C’est vraiment difficile de quitter le jardin”, a déclaré Theresa Fiumano-Rhatigan, une jardinière amateur de longue date à Brooklyn. Elle s’appuie sur ses parents et d’autres parents à proximité comme gardiennes de jardin pendant ses cinq semaines chaque été à Cape Cod, Massachusetts. “Personne ne le fait tout à fait comme moi.”

Avoir une baby-sitter expérimentée qui n’a pas peur de prendre le contrôle peut aider. Évitez une foule de voisins et d’amis inexpérimentés qui se promènent pour cueillir ce qu’ils veulent sans se soucier des plantes et sans savoir quand arroser.

“La première chose est de trouver un ami avec un jardin que vous aimez et assurez-vous que vous êtes prêt à lui rendre la pareille”, a déclaré Adam Choper, directeur associé des jardins extérieurs et de l’horticulture durable au New York Botanical Garden dans le Bronx.

Il suggère de guider votre jardinier tout au long du processus pour s’assurer que les choses sont bien faites. L’installation de gicleurs ou de tuyaux suintants facilitera les choses pendant votre absence. Pour les jardins en conteneurs, regroupez les conteneurs à l’ombre afin que vos plantes ne se dessèchent pas aussi rapidement si vos vacances ne durent qu’une semaine ou deux, a déclaré Choper. Certains jardiniers placent des récipients dans les pataugeoires avec de l’eau qu’un jardinier n’a besoin de remplir que si nécessaire.

Choper recommande également de déposer du paillis avant de partir pour de longues périodes. Cela aide le sol à conserver l’eau et éloigne les mauvaises herbes.

Pour les jardiniers sans voisins de confiance ni êtres chers, les gardiens de jardin à louer sont nombreux sur les babillards électroniques locaux ou dans les pépinières et les sociétés horticoles.

Rachel Mulkerin s’occupe d’environ 3 000 pieds carrés d’espace de jardin sur sa propriété de 9 acres à Sherman, dans le Connecticut, et a embauché des aides spécialisées qu’elle a trouvées par l’intermédiaire de sa mère, une ancienne enseignante pour adultes.

“C’est un arrangement extrêmement bénéfique pour les deux parties”, a-t-elle déclaré.

Mulkerin utilise environ la moitié de ce qu’elle produit pour elle-même et sa famille et donne le reste à ceux qui en ont besoin dans sa communauté.

Au fil du temps, les jardins ont offert un sentiment de sécurité et de confort, il peut donc être difficile de les confier à d’autres, a déclaré Ambra Edwards, historienne du jardinage et co-auteur de “The Story of Gardening”.

Edwards, qui se jardine dans le Dorset rural en Angleterre, considère les vacances comme un répit du labeur, mais elle connaît beaucoup de jardiniers maniaques qui ne peuvent pas s’en détacher.

« J’ai une amie en particulier et elle doit beaucoup voyager. Elle parcourt le pays de long en large. Et quand elle le fait, elle prend toutes ses plantes potagères, tous ses pois de senteur et un myrte particulier dans un pot qu’elle a reçu d’un ami très cher, aujourd’hui décédé, et les charge dans la voiture. Ils partent avec elle. Elle est l’escargot portant une maison », a déclaré Edwards.

Les jardiniers, d’une manière générale, sont des partageurs, et le partage des légumes pendant leur absence produit non seulement plus après la cueillette, mais évite également la pourriture des tomates et d’autres cultures.

“Les tomates pourries font pourrir d’autres tomates, et elles sont aussi très malodorantes”, a déclaré Choper.

Certains légumes, comme les concombres et les courgettes, doivent être cueillis pour ne pas devenir des monstres moins agréables à manger.

Un gardien de jardin désigné peut prendre ce qu’il veut et laisser le reste sur un porche ou au bout d’une allée après avoir annoncé la nourriture fraîche gratuite.

Heather Grabin à Hampton, New Jersey, possède 10 parcelles de jardin sur sa propriété de 40 acres. Elle possède également un café dans une ville à une heure de route qui n’a pas accès à beaucoup de produits frais. Elle utilise ses légumes et ses herbes dans son restaurant et y vend une partie de son excédent à bas prix.

Grabin a dû retarder un voyage de trois semaines en Californie cette année en raison d’un nouvel horaire scolaire pour ses deux enfants. Au moment où elle et sa famille sont parties, ses tomates et ses courgettes étaient abondantes. Avec un montant aussi écrasant, elle a choisi la voie de la gardienne de jardin embauchée.

“C’est différent quand vous le faites vous-même ou quand vous devez demander à quelqu’un d’autre de le faire pour vous”, a-t-elle déclaré. « Il a tout gelé. C’est beaucoup.”

Doug Guttenberg et sa femme, Tal, cultivent des herbes dans leur jardin et des légumes dans un jardin communautaire à quelques minutes de leur maison de Brooklyn. Ils possèdent également une maison à Detroit et passent un mois dans le Michigan chaque été. Ils confient leurs plantes de Brooklyn à un voisin, un collègue jardinier, et savent de première main ce qui se passe sans gardien après avoir choisi d’en renoncer l’année dernière.

“Quand nous sommes revenus, les concombres avaient tout attaqué”, a déclaré Tal. « C’était comme cette tornade de concombres. C’était un peu fou, et ils n’avaient même pas de fruits. Je veux dire, aucun concombre n’en est sorti.

Leanne Italie, The Associated Press