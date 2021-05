Pour la fête des mères, des films sur ‘Mother’

Le dimanche est la fête des mères, mais avant de diffuser un film avec le titre «Fête des mères», faites attention. Celui qui est une comédie de bien-être pourrait bien faire la journée de maman. le film d’exploitation grindhouse pourrait gâcher son week-end. (Des accessoires pour les mamans dont le goût est l’inverse.) Supprimez le mot «jour» et trouvez des options encore plus sombres. Dans les films appelés «Mère» (ou une variante de ce mot), les femmes de titre sont pour la plupart des tueuses, des menaces, des obsessionnelles sexuelles et parfois les trois. Même dans la comédie intitulée «Mère», elle n’est pas chérie. Pour une mère de vacances, voici sept films avec de vrais problèmes de maman. Pourquoi tant de personnes sont plus horribles que saines est une histoire pour un autre jour – ou le bureau du thérapeute. (Commencez ici: ils ont tous été dirigés par des hommes.)

‘Ma’ (2019)

Octavia Spencer donne une performance délicieusement dérangée dans le thriller sombre et comique de Tate Taylor sur une mère de la génération X avec une soif de vengeance depuis longtemps. Spencer joue l’assistante vétérinaire d’une petite ville qui séduit les jeunes de la région en les invitant à faire la fête et à se perdre dans son sous-sol. (Elle a aussi une surprise qui l’attend à l’étage.) Elle demande aux enfants de l’appeler Ma, mais ses ouvertures maternelles masquent un plan sinistre pour surmonter ses propres traumatismes au lycée. Les questions de race et de chagrin soulignent les nombreuses horreurs sanglantes du film, qui était un grand succès au box-office. Regardez celui-ci avec une maman qui aime un mordeur d’ongles sinistre. Louez ou achetez sur Amazon Prime, jeu de Google. ‘Maman’ (2013)

Le conte de fées macabre d’Andy Muschietti parle d’un couple, Lucas et Annabel (Nikolaj Coster-Waldau et Jessica Chastain) qui prennent les nièces de Lucas après que les filles se sont retrouvées vivant comme des animaux sauvages dans une cabane délabrée dans les bois. Au fil des ans, les filles ont été soignées, mais aussi terrorisées par une «maman» surnaturelle, comme ils l’appellent. Maman ne va nulle part, et elle n’est certainement pas prête à remettre la garde. Guillermo del Toro était le producteur exécutif de cette extension effrayante du long métrage du court métrage étrange de Muschietti « Maman. » Louez ou achetez sur Amazon Prime, Jeu de Google, Youtube. ‘Madre’ (2020)