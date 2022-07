Pour la Fed et les consommateurs, l’inflation reste une histoire de matières premières

Un client pompe de l’essence dans sa voiture dans une station-service le 18 mai 2022 à Petaluma, en Californie. Justin Sullivan | Getty Images

Peu de gens comprennent les marchés des matières premières, mais alors que la Réserve fédérale décide de combien augmenter les taux d’intérêt, les prix des matières premières ont beaucoup à voir avec la forte inflation actuelle et les hausses de taux destinées à l’arrêter – et cela affecte tout le monde. La Fed devrait augmenter ses taux d’intérêt de trois quarts de point de pourcentage lors de sa réunion se terminant mercredi, en réponse à la hausse fulgurante de 1,3 % des prix à la consommation en juin, qui a porté l’inflation sur 12 mois à un sommet de 41 ans. 9,1 pour cent. La quasi-totalité du gain mensuel reflète uniquement l’impact des produits énergétiques tels que le pétrole et le gaz naturel que le Département du travail détaille dans le rapport. Et ce n’est pas tout : d’autres matières premières telles que le cuivre, le minerai de fer, le maïs, le blé et même le soja jouent également un rôle dans la conduite de l’inflation dans le reste de l’économie, même si nombre d’entre elles se situent en dehors des prix des denrées alimentaires et de l’énergie qui sont exclus du mesure de l’inflation dite “de base”. Avec la chute rapide des prix des matières premières, les futurs rapports sur l’inflation montreront-ils une baisse de l’inflation ? “Pour l’instant, l’inflation est une histoire de matières premières”, a déclaré l’économiste de Moody’s Analytics, Bernard Yaros Jr. “Même si les matières premières sont en train de baisser, elles sont toujours élevées.” La plupart des économistes ne s’attendent pas à ce que la Fed parie sur la baisse des matières premières pour maîtriser l’inflation avec des hausses de taux plus faibles, affirmant que les gains de prix dans le reste de l’économie doivent être combattus. Mais la baisse des matières premières est elle-même le signe d’un ralentissement de la croissance économique et, du moins dans le domaine de l’énergie, elle se manifeste déjà à la pompe à essence.

Baisse des prix de l’essence, inflation inacceptable

“Nous attendons un message clair [from the Fed] que l’inflation reste à un niveau inacceptable », a déclaré l’économiste de Morgan Stanley, Ellen Zentner, vendredi dernier. laisse peu de place à la complaisance.” Les principaux produits de base ont été multipliés par quatre depuis le début de la pandémie de Covid, contribuant à déclencher la flambée de l’inflation. Le pétrole brut est passé à 124 dollars le baril en juin, contre 64 dollars juste avant le premier cas américain de Covid en janvier 2020. Le blé est passé d’environ 195 dollars à 351 dollars et le maïs a doublé. Le bois, utilisé pour l’habitation et les rénovations, est passé de 426 $ à 1 686 $. Le gaz naturel, un marché qui, comme le blé, a été comprimé par des embargos contre les exportations russes pour l’invasion de l’Ukraine, a également doublé l’année dernière et quadruplé depuis début 2020. Tout cela se traduit plus ou moins directement dans les prix à la consommation. La partie facile à suivre est l’énergie. La hausse du prix du brut a entraîné une hausse de 60 % des prix de l’essence au cours de la dernière année. La hausse du gaz naturel a entraîné une hausse de 13 % des prix de l’électricité, ainsi qu’une forte augmentation du charbon, le combustible n° 2 utilisé pour produire de l’électricité. L’explosion des prix du blé et du maïs a entraîné une hausse de 12,2 % des prix des produits alimentaires. La contribution des autres matières premières à l’inflation est plus difficile à déterminer. C’est parce que le ministère du Travail ne dispose pas de données sur la quantité exacte d’acier qui ajoute au coût d’une voiture, sur l’incidence du bois sur le prix des maisons neuves ou même sur la relation entre le prix du blé et le coût des produits de boulangerie, qui a augmenté de 13 % pour l’année se terminant en juin, selon Steve Reed, économiste du Bureau of Labor Statistics. Le café a augmenté de 17 % au cours de la dernière année, grâce au quasi-doublement des prix des produits de base du café depuis 2020.