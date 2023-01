Pour la documentariste Alice Diop, seule la fiction peut rendre justice à une tragédie

Quand le réalisateur français Alice Diop a assisté au procès de Fabienne Kabou, une femme qui a laissé sa fille de 15 mois se noyer sur une plage, elle n’avait pas l’intention de faire un film. Elle a ressenti une « identification inhabituelle » avec la personne au centre de la cas 2016, a-t-elle déclaré dans une récente interview, qui comme elle était une femme noire d’origine sénégalaise avec un enfant métis. Elle pensait qu’il y avait une “dimension presque mythologique” dans la tragédie.

Au fur et à mesure que la procédure se déroulait, cependant, Diop s’est rendu compte qu’elle n’était pas la seule femme qui avait été attirée par la ville de Saint-Omer dans le nord de la France pour observer Kabou. En regardant autour d’elle lors des plaidoiries finales de la défense, Diop en a vu d’autres en larmes. “L’histoire ramenait tout le monde à des problèmes profonds et très personnels”, a déclaré Diop par l’intermédiaire d’un interprète lors d’une interview à New York la semaine dernière. Elle a poursuivi: “La conviction que j’allais faire un film à ce sujet est venue à ce moment-là.”

Ses expériences assises dans cette salle d’audience se sont transformées en “Saint Omer”, la première aventure de la documentariste dans les longs métrages narratifs. Lors de sa première au Festival du film de Venise l’année dernière, il a reçu la distinction du meilleur premier film et le Grand prix du Lion d’argent du jury, essentiellement la deuxième place lors de l’événement prestigieux. Il est maintenant présélectionné pour l’Oscar du long métrage international. Diop est la première femme noire à réaliser un film que la France a soumis à l’Oscar.

« Saint Omer » ajoute une superstructure fictive au cas de Kabou, la romancière Rama (Kayije Kagame) offrant au public une fenêtre sur le procès de Laurence Coly (Guslagie Malanda). Les détails de l’affaire restent les mêmes : comme Kabou, Coly ne nie pas avoir tué sa fille, née en secret et issue d’une relation avec un homme blanc plus âgé, mais décrit une descente dans la folie provoquée par la « sorcellerie ».