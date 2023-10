Effrayé par la valeur excessive des bonbons d’Halloween ? Il n’y a pas beaucoup de réduction en vue.

Pour la deuxième année consécutive, les consommateurs américains connaissent une inflation à deux chiffres dans le rayon des sucreries. Les prix des sucreries et des gommes ont augmenté en moyenne de 13 % ce mois-ci par rapport à octobre dernier, soit plus du double de l’augmentation de 6 % de tous les prix d’épicerie, selon Datasembly, un outil de suivi des prix de détail. Cela s’ajoute à une augmentation de 14 % des prix des bonbons et des gommes en octobre 2022.

«Le prix des sucreries est devenu scandaleux», a déclaré Jessica Weathers, propriétaire d’une petite entreprise à Shiloh, dans l’Illinois. “Cela n’a pas de sens pour moi de dépenser 100 $ en sucreries.”

Weathers a mentionné qu’elle achète souvent beaucoup de friandises pour les friandises et les événements à l’université et à l’église. Mais cette année, elle n’a acheté que deux sacs et prévoit d’exposer son porche en lumière à Halloween lorsqu’elle en manquera.

Différents clients modifient ce qu’ils achètent. Numerator, une société d’analyse de marché, a déclaré que ses enquêtes montrent qu’environ un tiers des consommateurs américains prévoient de faire du commerce avec des marques de prix ou de détaillants lorsqu’ils achètent des friandises pour des friandises cette année.

Le climat est le principal responsable de la hausse des coûts. Les prix du cacao se négocient à leur plus haut niveau depuis 44 ans après que de fortes pluies en Afrique de l’Ouest ont entraîné une production limitée au cours de la saison qui a débuté l’automne dernier. Aujourd’hui, les situations El Niño rendent la région plus sèche et risquent davantage de perdurer jusqu’au printemps.

“Il n’y a peut-être aucune baisse de prix en vue, du moins jusqu’au premier semestre 2024”, a déclaré Dan Sadler, directeur des études de consommation chez Circana, une société d’études de marché.

Kelly Goughary, analyste principal chez Gro Intelligence, une société d’analyse agricole, a déclaré que la Côte d’Ivoire – qui produit environ 40 % du cacao mondial – affiche déjà les signes d’une de ses pires sécheresses depuis 2003.

Pendant ce temps, les prix mondiaux du sucre sont à leur plus haut niveau depuis 12 ans, a déclaré Goughary. L’Inde, deuxième producteur mondial de sucre après le Brésil, a récemment interdit les exportations de sucre pour la première fois en sept ans après que les pluies de mousson aient nui à la récolte à venir. La production thaïlandaise pourrait être en baisse.

Ces prix, combinés à l’augmentation de la main-d’œuvre, de l’emballage et de substances comme les cacahuètes, font grimper les coûts de tous les types de bonbons.

L’épicier low-cost Aldi vend un pack varié de 250 pièces de barres chocolatées Mars Inc. – dont Milky Method, Twix et Snickers – pour 24,98 $. Il y a deux ans, le même forfait était vendu à 19,54 $.

Hershey Co. – qui a augmenté ses prix de 7 % ou plus au cours de chacun des sept derniers trimestres – a reconnu cette semaine que des prix plus élevés pèsent sur la demande. Les volumes de ventes de confiseries Hershey en Amérique du Nord ont chuté de 1 % entre juillet et septembre.

“Nous savons que le prix et l’abordabilité continuent d’être des priorités pour les consommateurs à mesure que les budgets sont tendus”, a déclaré jeudi la présidente et directrice générale de Hershey, Michele Buck, lors d’une conférence avec des investisseurs.

Buck a déclaré que Hershey essayait de satisfaire les besoins des consommateurs avec des options dans des magasins de prix et des tailles d’emballage à différents prix.