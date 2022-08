Pour la chirurgie de Sanket Sargar, le ministère de la Jeunesse et des Sports libère Rs 30 lakh

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a sanctionné Rs 30 lakh pour l’opération du coude de l’haltérophile indien Sanket Sargar au Royaume-Uni.

Sargar, 20 ans, qui a remporté une médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth 2022, lors de sa première participation aux jeux, s’est blessé au coude lors de sa remontée médaillée. Il a reçu des soins médicaux immédiats et des médecins au Royaume-Uni lui ont conseillé une intervention chirurgicale. Le gouvernement indien a décidé de prendre en charge le coût de la chirurgie du jeune athlète et a sanctionné aujourd’hui l’intégralité du coût de l’opération, s’élevant à 30 lakhs.

L’athlète est maintenant stable et se remet à l’hôpital au Royaume-Uni. L’haltérophile médaillé d’argent olympique et médaillé d’or CWG2020 Mirabai Chanu s’est adressé à Twitter pour remercier le gouvernement et la fédération d’haltérophilie pour ce soutien.

Mirabai a écrit dans son tweet dimanche,

Je tiens à remercier le gouvernement. @Media_SAI , TOPS pour avoir fait opérer le coude de notre médaillé d’argent Sanket Sargar à Londres. Il s’est blessé lors de sa compétition au CWG. À la demande de la Fédération d’haltérophilie, le gouvernement. a immédiatement débloqué des fonds et s’est fait opérer. pic.twitter.com/wXLrBbGyhC — Saikhom Mirabai Chanu (@mirabai_chanu) 7 août 2022

