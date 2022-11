Pour la 3e fois depuis 2019, un chef de l’Etat islamique est tué

Le chef du groupe État islamique, Abou al-Hassan al-Hashimi al-Qurayshi, a été tué au combat récemment, a déclaré le porte-parole du groupe dans un audio publié mercredi. Il n’a donné aucun autre détail.

Al-Qurayshi est le deuxième chef de l’Etat islamique à être tué cette année à un moment où le groupe extrémiste tente de se relever avec ses cellules dormantes menant des attaques meurtrières en Irak et en Syrie.

Il a pris la direction du groupe quelques semaines après le décès de son prédécesseur. Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi a été tué lors d’un raid américain en février dans le nord-ouest de la Syrie.

Cette mort a porté un coup au groupe qui a été vaincu en Irak en 2017 et en Syrie deux ans plus tard. L’annonce du porte-parole de l’Etat islamique Abu Omar al-Muhajer est intervenue à un moment où l’Etat islamique tentait de mener des attaques meurtrières dans certaines parties de la Syrie et de l’Irak où les extrémistes avaient autrefois déclaré un califat.

“Il est mort en combattant les ennemis de Dieu, tuant certains d’entre eux avant d’être tué comme un homme sur le champ de bataille”, a déclaré al-Muhajer.

Peu connu du nouveau chef

Al-Muhajer a déclaré qu’Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurayshi a été nommé nouveau chef du groupe.

“Il est l’un des guerriers vétérans et l’un des fils fidèles de l’État islamique”, a déclaré al-Muhajer. On sait également peu de choses sur le nouveau chef.

Brûleur avant24:28Les camps de détention de l’Etat islamique, une “bombe à retardement”

On pense qu’aucun des al-Qurayshis n’est lié. Al-Qurayshi n’est pas leur vrai nom mais vient de Quraish, le nom de la tribu à laquelle appartenait le prophète de l’Islam Muhammad. L’Etat islamique affirme que ses dirigeants sont issus de cette tribu, et “al-Qurayshi” fait partie du nom de guerre d’un chef de l’Etat islamique.

Interrogé à Washington sur la mort d’al-Qurayshi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a déclaré : « Nous nous félicitons certainement de l’annonce de la mort d’un autre dirigeant de l’EI. Je n’ai pas de détails opérationnels supplémentaires à fournir pour le moment. .”

L’Etat islamique s’est séparé d’Al-Qaïda

Le groupe État islamique s’est séparé d’Al-Qaïda il y a une dizaine d’années et a fini par contrôler de grandes parties du nord et de l’est de la Syrie ainsi que du nord et de l’ouest de l’Irak. En 2014, les extrémistes ont déclaré leur califat autoproclamé, attirant des partisans du monde entier.

Au cours des années suivantes, ils ont revendiqué des attentats à travers le monde qui ont tué et blessé des centaines de personnes avant d’être attaqués de différents côtés. Le groupe a utilisé les médias sociaux pour montrer au monde sa brutalité, diffusant des vidéos de personnes décapitées, noyées vivantes dans des piscines alors qu’elles étaient enfermées dans des cages métalliques ou incendiées après avoir été aspergées d’essence.

En mars 2019, des combattants syriens soutenus par les États-Unis ont capturé la dernière bande de terre que les extrémistes détenaient autrefois dans la province orientale de Deir el-Zour, à la frontière de l’Irak. Depuis lors, les combattants de l’Etat islamique ont mené des attaques sporadiques.

Plus tôt ce mois-ci, des militants de l’Etat islamique ont attaqué une position de l’armée irakienne dans le gouvernorat de Kirkouk, au nord-ouest, tuant quatre soldats.

L’Etat islamique mène également une campagne de violence qui s’est intensifiée depuis que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan en août 2021.