L’entreprise hondurienne est de nouveau reconnue pour son engagement envers les communautés locales et la durabilité

«Gabriela Carvajal, Social Manager, reçoit le prix RSE au nom de Dinant, qui a maintenant reçu cet honneur pendant 12 années consécutives.

TEGUCIGALPA, HONDURAS, 15 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Pour la 12e année consécutive, Dinant a reçu le titre d’Empresa Socialmente Responsable – ou «Entreprise socialement responsable» – présenté par FUNDAHRSE, une organisation à but non lucratif qui promeut le respect pour des valeurs éthiques, des impacts positifs sur les communautés locales et des pratiques commerciales écologiquement durables.

Lors d’une cérémonie virtuelle qui s’est tenue la semaine dernière, Dinant a été l’une des 67 entreprises du Honduras à recevoir le prix convoité pour son engagement exceptionnel envers les communautés locales et la durabilité.

Le porte-parole de Dinant, Roger Pineda, a déclaré: «Compte tenu des défis sans précédent posés par la pandémie COVID19 et deux ouragans, je suis extrêmement fier qu’en 2020, Dinant ait intensifié son soutien aux communautés locales vulnérables, tout en maintenant ses engagements étendus de protection de la nature. l’environnement et fonctionner de manière durable. »

Avant de recevoir cette prestigieuse distinction, Dinant a fait l’objet d’une évaluation rigoureuse de son programme de responsabilité sociale d’entreprise et de ses opérations durables. Dinant est attaché à sept des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies qui visent à éradiquer la pauvreté, à promouvoir la prospérité et le bien-être pour tous, à protéger l’environnement et à lutter contre le changement climatique. Depuis de nombreuses années, Dinant concrétise cet engagement en soutenant une série de projets, dont:

Don de 250 kits scolaires aux enfants des communautés de Los Langues, Los Huatales, Tierras Coloradas, Puerto Grande, La Flor et Punta Novillo situées sur l’île de Zacate Grande, à Amapala.

M. Pineda a poursuivi: «Les événements de cette année ont provoqué une crise humanitaire généralisée. Cependant, le succès de Dinant repose sur une longue histoire de soutien aux communautés en cas de besoin. Depuis le début de la pandémie COVID19, Dinant a aidé plus de 100 000 familles de 71 communautés à travers le Honduras en faisant un don de 200 000 livres. de nourriture, 40 000 litres de désinfectant et 40 000 savons. Et cela ne s’arrêtera pas. Tout le monde à Dinant est déterminé à continuer d’aider les communautés locales et les clients fidèles aussi longtemps qu’il leur faudra pour se remettre sur pied. »

Les opérations de Dinant ont obtenu plusieurs certifications de renommée internationale pour leur soutien à l’environnement. Par exemple, les usines d’extraction d’huile de palme et les plantations de Dinant dans les régions Lean et Aguan du Honduras ont obtenu deux certifications internationales de durabilité et de carbone – ISCC EU et ISCC Plus – en reconnaissance de la durabilité de nos matières premières et de nos produits, la traçabilité de nos chaîne d’approvisionnement et notre maîtrise des émissions de gaz à effet de serre.

À propos de Corporacion Dinant

Dinant est un fabricant familial de produits de consommation fondé au Honduras en 1960. Ses produits sont vendus à travers l’Amérique centrale et la République dominicaine. Depuis 60 ans, Dinant mène des efforts au Honduras pour mettre en œuvre et mettre à jour des protocoles qui assurent la sécurité de son personnel et de ses clients. Dinant a conservé de nombreuses certifications de renommée internationale telles que ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 et le programme SQF Safe Quality Food qui récompense une culture de qualité sûre et encourage les processus de fabrication et d’agriculture responsables.

Ce matériel est distribué par Tricuro LLC au nom de Corporacion Dinant. Des informations supplémentaires sont disponibles au ministère de la Justice, Washington, DC

CONTACT: Roger Pineda Pinel Corporacion Dinant +504 2239-8271 roger.pineda@dinant.com