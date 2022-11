Pour ‘KPOP’, un transfert de Broadway ressemble plus à une réinvention

“Nous répondions à Exo, 2NE1, Girls’ Generation, Psy, Big Bang, mais la musique K-pop change tous les trois ou quatre ans, donc ce serait comme faire une émission appelée” Pop “et toute la musique sonne comme Britney plutôt que Billie Eilish ou quels que soient les grands artistes que vous écoutez en ce moment », a déclaré Vernon au téléphone. “Parfois, au moment où les comédies musicales sont à Broadway, on a l’impression qu’elles ont 15 ans de retard sur la culture – nous ne voulions pas cela.”

De même, la chorégraphe Jennifer Weber, qui gère également la comédie musicale Max Martin jukebox “& Juliet”, a dû travailler dans les paramètres spécifiques de la danse K-pop. Les éléments clés sont les mouvements ponctuels, qui sont les réponses visuelles aux crochets des chansons (l’un des plus célèbres reste le gimmick d’équitation de Psy dans “Gangnam Style”).

Et parce que les membres d’un groupe échangent des lignes vocales à un rythme rapide, une intégration minutieuse est nécessaire pour que la chorégraphie fonctionne. “Vous devez presque décomposer mathématiquement qui chante à quelle heure”, a déclaré Weber au téléphone. “Vous devez constamment révéler qui chante, de sorte que cette personne doit sortir de la formation pour sa ligne – et cette ligne peut être aussi petite que deux mesures.”

Une autre façon de s’assurer que le spectacle recrée l’excitation merveilleuse et cinétique que les meilleurs actes de K-pop génèrent était d’embaucher des artistes qui avaient passé du temps dans les tranchées et pouvaient partager leur expérience : En plus de Luna, le casting comprend BoHyung, un ancien membre du groupe de filles Spica; Min, anciennement de Miss A; et Kevin Woo, une fois dans U-KISS.

“Beaucoup de mes questions au cours des premières semaines étaient du genre : ‘Comment respirez-vous ? Comment exécutez-vous cette chorégraphie incroyablement complexe? », A déclaré Piser. “La plus grande réponse que j’ai reçue des idoles de la K-pop dans notre émission a été:” Vous devez être patient, vous devez être bon avec vous-même et vous devez faire confiance au processus. “”

Avec «KPOP» maintenant à Broadway, ses créateurs sont conscients que le spectacle ne se heurte pas seulement à d’autres comédies musicales, mais à de vrais artistes de K-pop – et cette fois encore, l’intimité de Circle in the Square pourrait transparaître.

“Nous sommes en concurrence avec Blackpink et BTS”, a déclaré Bergman en riant, “mais je ne sais pas où d’autre vous allez voir BTS avec 600 autres personnes. Sauf si vous êtes Jeff Bezos ou quelque chose comme ça.