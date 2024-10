Pour Kelsey Grammer, Frasier est bien plus que son rôle le plus célèbre

Pour beaucoup de ses fans, Kelsey Grammer est indissociable de son personnage, le Dr Frasier Crane, apparu pour la première fois dans la sitcom. Acclamations en 1984 et a ensuite obtenu son propre spin-off, Frayeren 1993. L’année dernière, Grammer a repris son rôle le plus célèbre dans un redémarrage de Frayerqui en est maintenant à sa deuxième saison.

« J’ai eu beaucoup de succès dans quelques autres rôles, donc le public [has been] prêt à m’accepter comme quelque chose d’autre », dit Grammer Q de Tom Power . « Mais ils ont toujours été ravis, je pense, de voir que Frasier est toujours d’actualité. C’est toujours quelqu’un sur lequel ils veulent en savoir plus. »

Mais le lien de l’acteur avec Frayer est plus profond qu’une simple appréciation nostalgique d’un personnage de longue date. Au début de sa vie, Grammer a subi plusieurs tragédies familiales, notamment le meurtre de son père en 1968, le viol et le meurtre de sa sœur par un tueur en série en 1975 et la mort de ses deux demi-frères dans un accident de plongée sous-marine en 1980. .

Il dit Frayer lui a rendu la famille qu’il avait perdue. Le regretté John Mahoney, qui jouait le père de Frasier, Martin Crane, était particulièrement important pour lui, comme un père.

« J’ai eu l’occasion de vivre des relations que je n’avais pas eues dans ma propre vie », explique Grammer. « J’ai pu les vivre grâce à mon imagination et à ma force créatrice, je suppose. Et John était aussi proche de moi que n’importe quelle personne que j’ai jamais connue, et je l’aimais vraiment. »

En grandissant, Grammer était particulièrement proche de sa sœur cadette, Karen, qui n’avait que 18 ans lorsqu’elle a été assassinée. Il dit qu’il vient de terminer l’écriture d’un livre sur elle, qui devrait être publié au printemps prochain.

« [It’s] à propos de Karen, mais aussi de ma vie et de ce que c’est que de faire face à une sorte de chagrin accablant, simple et énorme », dit-il. « J’ai réalisé que les gens qui liraient ce sujet y trouveraient probablement de l’aide. C’est donc censé aider, et je pense que ce sera le cas. »

L’attention que Grammer porte à son personnage le plus connu s’apparente à celle qu’il porte à sa propre famille.

« Je me soucie vraiment de la vie », dit-il. « Vous savez, mes enfants, les gens dont je suis proche. Il faut juste que ce soit une expérience extraordinaire. Nous sommes censés faire ce que nous sommes censés faire, et c’est ce que je suis censé faire. »

Entretien avec Kelsey Grammer réalisé par Vanessa Greco.