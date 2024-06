Pour Julia Louis-Dreyfus, les critiques du politiquement correct comme celles de Jerry Seinfeld sont un « signal d’alarme »

Julia Louis-Dreyfus a contré les commentaires de son ancienne co-star Jerry Seinfeld accusant le politiquement correct de tuer la comédie, affirmant qu’avoir une « antenne sur les sensibilités » est une bonne chose – et qu’un tel dénigrement des ordinateurs est un « drapeau rouge ».

Seinfeld a fait la une des journaux lors de son interview d’avril avec Le new yorker où il disait des « trucs drôles » à la télévision, comme les sitcoms de l’âge d’or « Cheers » et « Mary Tyler Moore », n’existent plus.

« C’est le résultat des conneries de l’extrême gauche et du PC et des gens qui s’inquiètent tellement d’offenser les autres », a-t-il déclaré.

Louis-Dreyfus, qui incarnait Elaine Benes dans « Seinfeld » aux côtés de l’humoriste, a contesté cette interprétation dans une interview au New York Times publié samedi.

« Quand j’entends les gens commencer à se plaindre du politiquement correct – et je comprends pourquoi les gens pourraient s’y opposer – mais pour moi, c’est un signal d’alarme, car cela signifie parfois autre chose », a-t-elle déclaré. « Je pense qu’être conscient de certaines sensibilités n’est pas une mauvaise chose. Je ne sais pas comment le dire autrement.

Elle a noté qu’en regardant la comédie et le drame d’il y a 30 ans à travers le prisme d’aujourd’hui, « vous pourriez trouver des morceaux qui ne vieillissent pas bien ».

« Je pense qu’avoir une antenne sur les sensibilités n’est pas une mauvaise chose. Cela ne veut pas dire que toute comédie disparaît pour autant.»

Dans une conversation de suivi 11 jours après son entretien initial, elle est revenue sur le sujet du politiquement correct.

«Mon sentiment dans tout cela est que le politiquement correct, dans la mesure où il équivaut à la tolérance, est évidemment fantastique. Et bien sûr, je me réserve le droit de huer toute personne qui dit quelque chose qui m’offense, tout en respectant son droit à la liberté d’expression, n’est-ce pas ? » dit-elle.

Elle a ajouté qu’à son avis, un problème et une menace plus grave pour l’art est « la consolidation de l’argent et du pouvoir ».

« Tout ce cloisonnement des studios, des points de vente, des streamers et des distributeurs – je ne pense pas que ce soit bon pour la voix créative. C’est donc ce que je veux dire en termes de menace pour l’art », a-t-elle expliqué.