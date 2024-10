Pour Juan Soto, le frisson de la chasse capture un fanion pour les Yankees

CLEVELAND — La joie de regarder Juan Soto est qu’il vous montre à quel point il aime le baseball. Il sait précisément comment libérer sa grandeur et, même s’il a hâte de l’afficher, il est prêt à attendre. Il ne réussira pas toujours, parce que le baseball ne fonctionne pas de cette façon. Mais il semble tellement déterminé à savourer la poursuite.

La boîte du frappeur est l’endroit heureux de Soto, comme le stand de cerfs préféré d’un chasseur. Soto vous mettra dans sa ligne de mire et prendra tout le temps dont il a besoin. Il vous incitera à montrer votre faiblesse. Et dès que vous le faites, vous avez terminé.

« Soto ne frappe pas les balles, mec », a déclaré Marcus Stroman, qui a regardé samedi depuis l’enclos des releveurs en visite Soto remporter son plus gros prix en tant que Yankee : le fanion de la Ligue américaine. « Il a le meilleur jugement de swing. Il obtient son « A » sur tout ce qui se trouve dans la zone. Il est différent, mec. Il est différent.

Les Yankees de New York avaient besoin de différent. Ils croyaient en leur modèle, mais quelque chose devait changer pour récupérer leur droit de naissance, une place dans les World Series. Ils avaient raté chaque année depuis leur dernier titre, en 2009, dépensant environ 3 milliards de dollars en masse salariale pour perdre cinq fois dans les American League Championship Series.

Maintenant, ils ont Soto, et maintenant ils l’ont gagné. Son circuit de trois points lors de la 10e manche du cinquième match de l’ALCS les a propulsés devant les Guardians de Cleveland, 5-2, et sur la plus grande scène dans le jeu.

JUAN SOTO. HOMÈRE DE TROIS POINTS. @YANKEES MENEZ LE 10E ! pic.twitter.com/w5goa4pSwz – MLB (@MLB) 20 octobre 2024

« C’était la mentalité depuis l’entraînement de printemps », a déclaré Soto près de l’abri des Yankees après avoir saisi le dernier flyout de Lane Thomas pour sceller la série. « Nous parlons toujours de : nous voulons le grand, nous voulons être dans les World Series, nous voulons aller jusqu’au bout. »

Soto les a envoyés sur le chemin en malmenant Cleveland dans l’ALCS. Giancarlo Stanton a été nommé joueur le plus utile pour ses quatre circuits et sept points produits, les deux sommets de l’équipe, tous à des points cruciaux. Mais Soto a atteint .368/.478/.895 et a remporté la finale avec un double, un simple et son troisième circuit.

À chaque match, les Yankees faisaient se bousculer Cleveland dès le début. Les deux premiers frappeurs de l’alignement, Gleyber Torres et Soto, ont atteint la base lors de neuf de leurs 10 apparitions au marbre lors de la première manche. Les Gardiens ont refusé de pousser leurs titulaires et ont fait confiance à un enclos des releveurs fatigué et familier. Le personnel n’était pas à la hauteur d’un savant frappeur comme Soto.

« Il est tellement difficile de sortir », a déclaré l’as de relève des Yankees, Luke Weaver, qui a travaillé deux manches pour remporter le cinquième match. « Je l’ai affronté à plusieurs reprises. C’est implacable. C’est un combat dont les gars ne veulent vraiment pas. Il le broie. Il vous regarde de haut, il vous traîne les pieds. Il fait toutes les choses qui pourraient vous irriter et vous mettre sous la peau.

Weaver était dans l’abri, essayant de rester stoïque, alors qu’il jetait un coup d’œil par-dessus ses coéquipiers plus grands lorsque Soto est venu au bâton avec deux retraits et deux au 10e. Avec un seul coup sûr, Weaver aurait une avance à protéger et un fanion à décrocher. Soto a fait bien mieux que ça.

Il a pris le premier lancer de Hunter Gaddis, un curseur vers le bas et vers l’intérieur. Soto a regardé Gaddis et lui a frappé la hanche avec son poing. Puis vint un autre curseur, une frappe appelée en bas de la zone. Soto plia les genoux et grimaça. Il voulait l’appel.

Sur le 1-1, Soto a vu un troisième curseur, probablement celui qu’il aurait dû gérer. Mais il était en avance, marquant à peine le coup pour une faute derrière le marbre. Soto était désormais en baisse, 1-2, mais ce n’était certainement pas le cas. Il secoua la tête et regarda à nouveau Gaddis, qui allait se changer.

Soto a également commis une faute sur celui-là. Il hocha la tête. Il avait tous les Gaddis alignés.

« Plus il voit de lancers, plus il devient dangereux, juste en téléchargeant le point de sortie, le timing, tout », a déclaré Stanton. « On aurait dit qu’il avait retiré quelques-unes de ces balles du gant du receveur. »

Un autre changement, une autre faute, un dribbleur près de l’abri du premier but. Encore un hochement de tête, puis une pantomime de balancement avec son bras droit. Puis un soupçon de sourire.

Quand Soto sourit ainsi, dit-il, c’est parce qu’il voit bien chaque terrain. Sa confiance grandit et il est heureux de le montrer au lanceur. Quelle était cette phrase de Muhammad Ali ? Je suis un méchant homme ! C’était Soto ici.

« Je vais être réaliste : Gaddis, changement incroyable, lanceur incroyable », a déclaré le joueur de troisième but Jazz Chisholm Jr. « Son changement est probablement le meilleur du jeu, à côté de Devin Williams. Pour être honnête avec vous, quand j’ai vu Soto commettre une faute lors du changement, j’ai dit : ‘Oh, nous sommes sortis d’ici.’

Sixième pitch : retour au curseur, frappe à la porte dérobée, visiteur indésirable. Soto l’a écrasé. Encore un signe de tête. Il n’avait toujours pas vu de balle rapide, et Gaddis en a une bonne.

« J’attends juste l’erreur », a déclaré Soto. « Je me dis juste : ‘Je suis partout sur chaque terrain, je suis partout sur chaque terrain, sois prêt, sois prêt, il va faire une erreur.' »

Sur le septième lancer, la proie de Soto s’est retrouvée à découvert : une balle rapide, à hauteur de lettre en haut de la zone de frappe, et non à hauteur d’épaule, là où le receveur Bo Naylor avait fixé sa cible. Soto a lancé ce swing « A » et a envoyé le terrain s’envoler vers le centre.

C’est haut… C’est loin…

«Je ne savais pas que ça allait continuer», a déclaré le directeur général Brian Cashman, qui regardait depuis le niveau de la suite. « Au début, je pensais qu’à la façon dont il suivait, c’était comme : « Il ne sortira pas d’ici ». Et ça a continué, et je me suis dit : « Oh mon Dieu, oh mon Dieu. »

Il s’avère qu’OMG n’est pas seulement une affaire des Mets. Soto a fracassé le terrain à 402 pieds, une balle rapide de 95 mph redirigée à près de 110 mph. Soto fit une pause alors qu’il s’ébattait près de l’abri des Yankees, se penchant et rugissant alors que ses coéquipiers tombaient par-dessus la balustrade. Chaos.

«J’ai perdu connaissance», a déclaré l’arrêt-court Anthony Volpe. «J’ai hâte de regarder la vidéo. Nous devenions fous à chaque coup de circuit, mais celui-là était spécial.

C’était quelque chose comme un moment de Chris Chambliss – ou, pour un tir plus récent qui a envoyé les Yankees à une Série mondiale, un autre Explosion d’Aaron Boone. Le circuit de Soto n’a pas mis fin à un match gagnant-gagnant, comme ceux-là, mais c’était le premier circuit supplémentaire des Yankees aussi tard dans les séries éliminatoires depuis que Boone a tué les Red Sox de Boston en 2003.

Soto a eu cinq ans le jour où la prochaine série des Yankees s’est terminée par une défaite contre les Marlins de Floride. Il leur faudrait encore six ans avant de revenir aux World Series, et 15 de plus avant d’y revenir. Soto a réservé ce voyage avec son spécial du samedi soir – une chasse prospère et une passion personnelle.

« Il adore le baseball », a déclaré Boone, le manager des Yankees. « C’est généralement un trait commun aux grands joueurs. Tout le monde ne l’aime pas comme Juan Soto.

(Photo du haut de Juan Soto : Mary DeCicco/MLB Photos via Getty Images)